Nowe mieszkania w Warszawie zdrożały w II kw. 2022

Drugi kwartał na warszawskim rynku mieszkaniowym nie przyniósł obniżki cen nowych lokali. Te, mimo spadającej sprzedaży, wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 3%. A jak zmieniła się w tym czasie oferta w poszczególnych dzielnicach?

Liczba inwestycji: na rynku jest więcej projektów

Inwestycje na mapie Warszawy w II kw. 2022 W ujęciu kwartalnym, liczba aktywnych inwestycji deweloperskich w stolicy wzrosła z 208 do 226.

Dzielnice z największą liczbą inwestycji w Warszawie na koniec czerwca 2022 Największy wpływ na wzrost liczby stołecznych inwestycji miały dodatnie zmiany widoczne na terenie Białołęki (+7) oraz Pragi-Południe (+4).

Podaż nowych lokali: są dobre wieści z Białołęki

Zmiany podaży nowych mieszkań w I kw. 2022 oraz II kw. 2022 Największą procentową zmianę (+208%) odnotowano na terenie Bielan, gdzie deweloperzy odbudowali ofertę do poziomu około 350 mieszkań.

Ceny nowych lokali: Praga-Południe bije rekord

Zmiany średniej ceny mkw nowych mieszkań w I kw. 2022 i II kw. 2022 w podziale na dzielnice Już tylko w trzech dzielnicach średnia ofertowa cena nowych „M" nie przekroczyła 10 000 zł/mkw.

Deweloperzy muszą zweryfikować swoje plany

Stołeczny rynek mieszkaniowy ze zrozumiałych względów zwraca dużą uwagę analityków i nabywców mieszkań. Na tym największym w Polsce rynku deweloperskim niekiedy z pewnym wyprzedzeniem widać zmiany, które dopiero nastąpią w innych miastach. Warto zatem przyjrzeć się ofercie stołecznych deweloperów z II kw. 2022 r. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zaprezentowali najważniejsze zmiany, które od początku kwietnia do końca czerwca br. dotyczyły podaży oraz cen nowych stołecznych lokali.Analitycy dość często zwracają uwagę, że w warunkach malejącego popytu deweloperzy powinni zmniejszać swoją ofertę nowych „M”. W przeciwnym razie, pojawi się presja na spadek cen metrażu. Oczywiście jest ona niekorzystna dla inwestorów. Dlatego najnowsze dane dotyczące liczby stołecznych projektów mogą wydawać się nieco zaskakujące. W ujęciu kwartalnym, liczba aktywnych inwestycji deweloperskich w stolicy wzrosła bowiem z 208 do 226.Największy wpływ na wzrost liczby stołecznych inwestycji miały dodatnie zmiany widoczne na terenie Białołęki (+7) oraz Pragi-Południe (+4). W przypadku tej drugiej dzielnicy, deweloperzy postanowili odbudować swoją ofertę, która wcześniej podlegała szybkiej wyprzedaży. Niestety, taka odbudowa podaży obecnie wiąże się z wyższymi cenami wprowadzanych na rynek lokali.Informacje dotyczące liczby lokali oferowanych na sprzedaż przez deweloperów potwierdzają kwartalny wzrost warszawskiej podaży (z 10 049 do 10 956). Największą procentową zmianę (+208%) odnotowano na terenie Bielan, gdzie deweloperzy odbudowali ofertę do poziomu około 350 mieszkań. Z punktu widzenia ogólnej wielkości warszawskiego rynku, równie ważne były dodatnie zmiany widoczne na obszarze Białołęki, Pragi-Południe, Pragi-Północ oraz Włoch.Kwartalny wzrost liczby białołęckich nowych lokali (o ok. 480) na pewno jest dobrą wiadomością dla klientów firm deweloperskich. Białołęka pod koniec czerwca 2022 r. pozostawała bowiem jedną z trzech warszawskich dzielnic, gdzie można jeszcze było znaleźć nowe „M” za mniej niż 10 000 zł/mkw.Już tylko w trzech dzielnicach średnia ofertowa cena nowych „M” nie przekroczyła 10 000 zł/mkw. Oprócz Białołęki (9832 zł/mkw.), pod koniec II kw. 2022 r. czterocyfrową średnią ceną metrażu cechował się obszar Wawra (9012 zł/mkw.) oraz Rembertowa (9254 zł/mkw.).Na uwagę zasługuje też wynik dotyczący Pragi-Południe, gdzie odbudowa oferty deweloperów wiązała się ze wzrostem średniej ofertowej ceny 1 mkw. o 10% - do poziomu przekraczającego 14 000 zł/mkw. To najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano we wspomnianej dzielnicy. Pradze-Południe daleko jest jednak do największych stołecznych cen (ok. 21 400 zł/mkw.), które widzimy np. na Ochocie. Ta część Warszawy stała się najdroższa na rynku pierwotnym w zastępstwie Śródmieścia, gdzie nie ma już ofert deweloperów.W całej Warszawie , w II kw. 2022 r. portal RynekPierwotny.pl odnotował wzrost średniej ofertowej ceny nowego metrażu z 13 020 zł/mkw. do 13 412 zł/mkw. Ten trzyprocentowy wzrost wynikał między innymi z kolejnej podwyżki na Białołęce (+4,5%), która nadal cechuje się największą podażą lokali.Kwartalny wzrost podaży nowych warszawskich mieszkań o 9% i trzyprocentowa podwyżka średniej ceny 1 mkw. Tak w bardzo dużym skrócie można przedstawić bilans II kw. 2022 r. na stołecznym rynku deweloperskim. Uwagę zwraca również spadek sprzedaży nowych lokali o 20% względem I kw. 2022 r. Deweloperzy działający w Warszawie ograniczyli liczbę wprowadzanych na rynek ofert (-19%). Ta zmiana nie zapobiegła jednak powiększeniu oferty.Relacja między poziomem sprzedaży oraz wielkością stołecznej oferty nadal nie sugeruje, że liczba propozycji deweloperów jest zbyt duża. Niemniej jednak, warszawscy inwestorzy muszą zweryfikować swoje plany inwestycyjne, gdyż spadek liczby sprzedanych lokali w drugiej połowie bieżącego roku wydaje się bardzo prawdopodobny.