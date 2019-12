Ceny mieszkań w XI 2019 spadają tylko w jednym mieście

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań spadły o 7% - donosi ostatnia odsłona raportu Expandera i Rentier.io. Z jednym, dość istotnym zastrzeżeniem - spadki dotyczą wyłącznie Gdyni. W pozostałych z analizowanych miast stawki są wyższe aniżeli przed rokiem, a w zdecydowanej większości przypadków wzrosty są dwucyfrowe. Rekordzistą jest Kraków z podwyżką rzędu 25% rdr. Rosną jednak nie tylko stawki za metr kwadratowy, w ślad za nimi podąża oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Co nas czeka w najbliższym czasie

Wspomniane 25% w Krakowie, 22% w Gdańsku, 19% w Toruniu i Wrocławiu. Z listopadowej odsłony raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy ceny mieszkań istotnie podskoczyły. Przeciętna podwyżka dla 15 analizowanych miast sięga 13%. Wyjątkiem jest tylko Gdynia, gdzie stawki są o 7% niższe aniżeli przed rokiem. Nieznaczne wzrosty odnotowano również w Łodzi i Poznaniu, odpowiednio 3 i 2%.Rosnące ceny mieszkań pociągają za sobą wzrosty wartości zaciąganych kredytów hipotecznych. Jak wynika z najnowszych danych BIK, wartość kredytów pozyskanych przez Polaków w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku osiągnęła 54,6 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 14%. Przeciętna kwota kredytu wzrosła z 263 tys. w styczniu do 278 tys. w październiku. Zdecydowanie wolniej rośnie natomiast liczba zadłużających się osób. W omawianym okresie wypłacono 201 tys. kredytów, czyli tylko o 3% więcej niż przed rokiem. Należy jednak dodać, że w ostatnich miesiącach tempo było zdecydowanie wyższe i wynosiło ok. 7% rocznie.Pomimo utrzymujących się na rekordowo niskim poziomie stóp procentowych, w zdecydowanej większości banków kredyty hipoteczne są droższe niż rok temu. Największe podwyżki dotyczą tych z najniższym (10%) wkładem własnym. Ich średnie oprocentowanie wzrosło od grudnia ubiegłego roku z 4,08% do 4,21%. Najbardziej przyczynił się do tego mBank, w którym oprocentowanie wzrosło aż o 0,65 pkt. proc. Podwyżki przekładają się nie tylko na wzrost kosztu, ale też na spadek dostępnej kwoty kredytu. W przypadku 3-osobowej rodziny z dochodem wynoszącym 8000 zł netto zdolność kredytowa spadła w tym roku o prawie 50 000 zł (z 684 607 zł do 635 043 zł). Nie przeszkodziło to jednak w zwiększaniu wartości wypłacanych kredytów, gdyż jednocześnie wyraźnie rosły pensje Polaków.W raporcie czytamy również, że na rynek trafia coraz więcej nowych mieszkań. Według GUS od stycznia do października oddano do użytkowania 164 tys. mieszkań, czyli prawie o 11% więcej niż przed rokiem. Należy jednak dodać, że w największych miastach sprzedaż była zbliżona do poziomu sprzed roku. Według JLL od stycznia do września w 6 największych aglomeracjach sprzedano 47,7 tys. mieszkań, czyli o 1% mniej niż przed rokiem. Częściowo wynika to z faktu, że boom na rynku przenosi się do mniejszych miast.Koniec roku to specyficzny okres. Pomimo okresu świątecznego, wiele osób chce „domknąć” sprzedaż mieszkania i jest skłonna do większych upustów cenowych. Jeśli chodzi o kredyty, to w tym roku małe są szanse na promocyjne oferty z banków, które nie zrealizowały jeszcze założonych planów sprzedażowych. Wartość udzielonych kredytów jest bowiem wyższa niż zakładały banki, więc nie muszą zabiegać o klientów. Niektóre wręcz starają się ograniczyć sprzedaż, aby uniknąć problemów w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy wielu ich pracowników korzysta z urlopów.