Rosnące ceny mieszkań obniżają rentowność wynajmu w XI 2019

Wynajem mieszkania zdrożał w ciągu roku o 6%. To dość sporo, ale ciągle znacznie mniej niż podwyżki, które objęły ceny mieszkań (13%). W praktyce oznacza to, że znalezienie lokum, które gwarantowałoby rentowność najmu na poziomie przekraczającym 8% brutto, jest dziś nie lada wyczynem. Dla przeciętnego lokatora wynajem oznacza głównie drożyznę – w niemal wszystkich z analizowanych miast jego comiesięczne koszty przewyższają wysokość raty, jaką przychodzi zapłacić, zaciągając kredyt na podobne mieszkanie.

Jak to policzyliśmy

Wyliczenia sporządzono na podstawie 17 537 ogłoszeń cen najmu oraz 37 129 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Te ostatnie wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych w okresie od 1 do 31 listopada 2019 r. Przeciętne koszty oznaczają medianę zbioru dla danego miasta.

Jak wynika z najświeższych doniesień Expandera i Rentier.io, wynajem mieszkania jest dziś wyraźnie droższy aniżeli przed rokiem. Analiza sytuacji panującej na rynku dowodzi, że podwyżki sięgnęły średnio 6%. Największe w skali całego kraju wzrosty zanotowano w Katowicach i Lublinie, odpowiednio 14 i 13% r/r. Na drugim biegunie jest Łódź ze wzrostami sięgającymi 2%.To jednak, że ceny mieszkań rosną dwukrotnie szybciej niż czynsze wynajmu mieszkania, sprawia, że rentowność najmu prezentuje się coraz skromniej. Jak czytamy w raporcie, obecnie na 8% rocznie można liczyć już tylko w Sosnowcu i Częstochowie. Ci, którzy dopiero się przymierzają do zakupu mieszkania na wynajem, powinni bardzo dokładnie przeanalizować różne czynniki np. stawki najmu w okolicy czy koszty utrzymania mieszkania Należy jednak dodać, że ci, którzy już jakiś czas temu kupili mieszkania na wynajem, zarabiają coraz więcej. Szczególnie wysokie zyski, nierzadko przekraczające 10% rocznie, uzyskają osoby, które zakupu dokonały w latach 2013 -2014 r. Wtedy mieszkania były bowiem o ok. 25% tańsze niż dziś.Z punktu widzenia osób mieszkających w najmowanych mieszkaniach, miniony rok nie należy do najlepszych. Wzrost kosztów wynajmu mieszkania oznacza bowiem większe wydatki. Alternatywą dla części z nich może być zakup własnego mieszkania. Rata kredytu w większości miast jest bowiem niższa niż koszt najmu. Dla przykładu w Częstochowie i Sosnowcu rata kredytu na zakup mieszkania o powierzchni 40 m jest aż ok. 400 zł niższa niż kwota jaką trzeba zapłacić wynajmującemu podobne mieszkanie. Średnio w badanych przez nas miastach różnica wynosi 200 zł. Nie każdy może jednak zmienić mieszkanie najmowane na własne. Do zakupu potrzebny jest wkład własny (min. 10%) oraz posiadanie zdolności kredytowej. Poza tym ceny mieszkań rosną jeszcze szybciej niż koszty najmu, a banki podwyższają koszty kredytów. Całe szczęście, że wciąż dość szybko rosną wynagrodzenia, ale oczywiście nie wszyscy mogą liczyć na podwyżkę. Ci, którzy jej nie dostali są w coraz trudniejszej sytuacji.