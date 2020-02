Sezon smogowy? Zapomnij

Zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna. Ma to swoje dobre strony - wyższe temperatury to mniej ogrzewania, zatem również stężenie smogu jest niższe. Wiele z tych osób, które myślały o wyborze oczyszczacza, odkłada decyzję na później. Czy słusznie? Na pewno nie Według Światowej Organizacji Zdrowia, której badania pokazują, że nawet w okresach wolnych od smogu powietrze w naszych domach może być nawet 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.

Zanieczyszczenie powietrza kojarzone jest przede wszystkim z zimą, kiedy smog jest tak intensywny, że widać go gołym okiem. Taki rodzaj smogu powstaje przede wszystkim przez niewłaściwe ogrzewanie domów. Im wyższa temperatura, tym chętniej otwieramy okna i zapominamy o zanieczyszczeniu powietrza. Tymczasem, bo on nie znika, tylko opada na ulice i trawniki, jest więc cały czas wzbijany przez najmniejszy ruch powietrza i dostaje się do naszych płuc. Występuje równieżzwany także wtórnym, który tworzy się poprzez reakcję światła słonecznego ze składowymi spalin samochodowych: tlenkami węgla, węglowodorami i azotem. W ten sposób powstają m.in. ozon i formaldehyd –utleniacze.Zamykanie okien nie wyeliminuje zanieczyszczeń. Szkodliwe cząsteczki czy pyłki roślin dostają się do domów przez wentylację, ale też dużo trujących substancji i gazów. Remonty i nowe meble uwalniają, m.in. formaldehyd, toulen i benzen – wiele z nich jest. Poza tym trujące substancje wytwarzane są przez tak prozaiczne czynności, jak sprzątanie czy gotowanie. Powszechne w naszych domach są takżei oczywiściePamiętajmy więc, że powietrze, którym oddychamy jest zanieczyszczone cały rok, nie tylko w sezonie grzewczym.Dobrej klasy oczyszczacz usuwa wszystkie wspomniane zanieczyszczenia. Philips, który już od 40 lat produkuje oczyszczacze powietrza, przeprowadził badania wśród użytkowników swoich urządzeń i twierdzi, że osoby korzystające na co dzień z oczyszczacza powietrza często odczuwają ulgę w, poprawę jakości, ale także zauważają mniejszą ilość kurzu w domach.*Jednak nie wszyscy musimy koniecznie kupować oczyszczacz. Rzeczywiście skuteczne urządzenia to spory, jednorazowy wydatek. Cena wynika bezpośrednio z zastosowanych technologii – zi z rodzaju filtrów, w tym. Dzięki szybkiemu wykrywaniu szkodliwych cząsteczek i bardzo wydajnemu systemowi filtracji oczyszczacz powietrza Philips usuwa– smog, gazy, alergeny, bakterie i wirusy. Bardzo istotny jest także wskaźnik CADR, czyli ilość dostarczanego przez urządzenie czystego powietrza w metrach sześciennych w ciągu godziny – im wyższy, tym szybciej będziemy oddychać czystym powietrzem. Jeżeli dodamy do tego jeszcze głośność pracy oraz design, okazuje się, że cena może być wyższa, niż początkowo zakładaliśmy.Na szczęście dobrej klasy oczyszczacz możemy wynająć. To świetne rozwiązanie, gdy ograniczenia budżetu nie pozwalają wybrać najlepszego sprzętu, ale nie chcemy kupować najtańszego i prawdopodobnie nieskutecznego oczyszczacza.W usłudze wynajmu oczyszczaczy Philips możemy korzystać z urządzenia, w zasadzie bez żadnych formalności. Nie ma skomplikowanych umów, jest jedynie akceptacja prostego regulaminu. Oferta jest bardzo elastyczna – w każdej chwili możemywynajęty oczyszczacz. Producent nie pobiera kaucji. Co więcej – abonament obejmuje także, więc nie musimy się martwić o dodatkowe koszty.Wystarczy wejść na stronę www.usunsmog.pl/wypozycz-oczyszczacz , wybrać oczyszczacz, wypełnić formularz i dokonać płatności online.Czy poczujemy różnicę? Odczuwanie zmiany jakości powietrza to indywidualna sprawa. Najszybciej różnicę odczujemy w okresie dużego smogu, kiedy rzeczywiście powietrze na zewnątrz ma specyficzny, przepalony zapach. W pozostałym czasie jest bezwonne, a zanieczyszczeń nie widać gołym okiem, możliwości wyciągania wniosków na podstawie powonienia są więc ograniczone. Może się jednak zdarzyć tak, że podobnie do większości użytkowników oczyszczaczy Philips, zauważymy poprawę w jakości snu, samopoczuciu i innych, pozornie niespodziewanych aspektach życia*. A wtedy już nie będziemy chcieli naszego oczyszczacza oddać.