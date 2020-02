Jak inwestować w nieruchomości? Poznaj najlepsze sposoby!

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak pomnożyć swoje oszczędności, na pewno przez myśl przeszły Ci inwestycje w nieruchomości. To w końcu najpopularniejszy w naszym kraju sposób lokowania pieniędzy. Jeżeli wciąż nie wiesz, jak się za to zabrać, zobacz, jakie metody inwestowania polecają eksperci z biura nieruchomości Nowodworski Estates!

1. Kup mieszkanie na wynajem

2. Zajmij się house flippingiem

3. Celuj w turystów

4. Rób biznes na biznesie

5. Zacznij od czegoś na początek

Inwestycje w nieruchomości to pewny zysk

To pierwszy sposób zarabiania na mieszkaniach, jaki przychodzi do głowy. Dysponując odpowiednim kapitałem, możesz nabywać nieruchomości w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach polskich miast. Takimi mieszkaniami będą interesować się zarówno studenci, jak i pracownicy korporacyjni, których w naszym kraju wciąż przybywa.To metoda, która gwarantuje wysoki zwrot z inwestycji, a także wzrost wartości nieruchomości w czasie (ok. 6% rocznie). Zniechęcić Cię może co prawda konieczność poszukiwania najemców oraz doglądania mieszkania, lecz w tym wyręczyć Cię może solidny pośrednik, oferujący usługę zarządzania najmem.Szalenie modnym sposobem inwestowania pieniędzy jest house flipping, który przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo prosta metoda polegająca na kupowaniu okazyjnych nieruchomości, podnoszeniu ich wartości i sprzedawaniu ich z zyskiem. Jak czytamy na blogu Nowodworski Estates, dochody z house flippingu mogą sięgać nawet 15 - 30% zainwestowanego kapitału.To nie tak proste rozwiązanie jak wynajem mieszkania. Tutaj potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, prawa, architektury i marketingu… albo pośrednik, który takie kompetencje posiada. Każda pomyłka może Cię bowiem sporo kosztować.Jako jeden z rodzajów house flippingu można potraktować kupno większego apartamentu i jego podział na kilka mniejszych mieszkań z indywidualnymi wejściami. Tzw. multiapartamenty to coraz popularniejszy sposób inwestowania kapitału, dlatego bardzo często można się z nimi spotkać już na etapie planów deweloperskich. Mogą być udostępniane jako jedno duże mieszkanie bądź właśnie kilka mniejszych - w zależności od potrzeb.Posiadając nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji, możesz zarabiać na ruchu turystycznym. To zazwyczaj gwarancja wysokich zysków, ale obarczona dużą odpowiedzialnością. Mieszkania przeznaczone na najem krótkoterminowy bardzo szybko się zużywają, a ich utrzymanie kosztuje znacznie więcej niż tych pod standardowy wynajem.Jedną z możliwości jest również świadczenie usług hotelarskich. W takim przypadku podpisuje się odpowiednią umowę z deweloperem, który regularnie ma wypłacać Ci ustaloną kwotę. Warto bliżej przyjrzeć się dokumentom i zabezpieczyć się na wypadek niepowodzenia biznesu, który nie do końca zależy od Ciebie.W dużych miastach powierzchnie usługowe są znacznie trudniej dostępne niż lokale mieszkaniowe. Dlatego inwestycja w takie nieruchomości może bardzo się opłacić. Ich wynajmowanie to gwarancja wysokich zysków i dużego zainteresowania niezależnie od sezonu. Jedynym czynnikiem wpływającym na powodzenie takiego biznesu może okazać się sytuacja gospodarcza.Poszukując atrakcyjnych lokali usługowych, trzeba zdawać sobie sprawę z warunków, jakie powinny one spełniać. Powierzchnie biurowe muszą posiadać cały szereg cech wynikających z obowiązujących przepisów. W znalezieniu trafionych inwestycji może pomóc Ci doświadczone biuro nieruchomości.Nie każdy może pochwalić się imponującym kapitałem, z którym wejdzie na rynek nieruchomości. Kupno nawet jednego mieszkania na kredyt może okazać się problematyczne. Taka inwestycja nie zagwarantuje Ci wymarzonych zysków. Na starcie lepiej zainteresować się podnajmowaniem nieruchomości. To sposób, który nie wymaga własnego wkładu finansowego. Wystarczy korzystne porozumienie z właścicielem mieszkania, które wynajmujesz. Przy odrobinie sprytu i talentu marketingowego możesz wynajmować je innym. Tylko od Ciebie zależy, czy zarobisz w ten sposób na własny czynsz, czy ugrasz coś więcej.Eksperci Nowodworski Estates w swoim artykule wymieniają kilka sprawdzonych sposobów zarabiania na nieruchomościach. Zaznaczają jednak, że do najpewniejszych metod należy tradycyjny wynajem mieszkań oraz house flipping. Nie bez powodów to właśnie te rozwiązania cieszą się największą popularnością.