Możliwości inwestowania na polskim rynku nieruchomości jest kilka. Każdy, kto myśli o tej formie pomnażania swojego kapitału, może wybrać pomiędzy różnymi opcjami najmu jak np. najem krótkoterminowy czy długoterminowy. Można również kupić mieszkania o niskim standardzie, wyremontować je i wynająć w dobrej cenie. Również zakup nieruchomości sfinansowany kredytem i przeznaczenie jej pod wynajem jest kolejną alternatywą w inwestowaniu. Która forma i dla kogo może być atrakcyjna, o tym mówią eksperci z biura nieruchomości Nowodworski Estates.

Wynajem krótko- i długoterminowy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Jak możemy inwestować w nieruchomości? Zakup nieruchomości sfinansowany kredytem i przeznaczenie jej pod wynajem jest jednym ze sposobów inwestowania.

Wynajem mieszkania na kredyt

Zakup - Remont - Wynajem

Jedną z najpopularniejszych form inwestowania jest wynajem długoterminowy. Wiele osób posiadających oszczędności decyduje się właśnie nad tą formą ulokowania własnego kapitału. Różne można zauważyć determinanty, którymi kierują się kupujący. Jedni wybierają mieszkania z rynku wtórnego ze sprawdzoną okolicą oraz znajomością popytu na wynajem, inny zaś wolą mieszkania z rynku pierwotnego. Wiele osób uważa, iż nowe mieszkania są lepiej wykończone i zaprojektowane, co powoduje wzrost potencjalnych zainteresowań wynajmem. Biorąc pod uwagę odpowiednią lokalizację oraz wybraną grupę docelową, szybciej znajdziemy nowego najemcę. Inwestując własne oszczędności zależy nam na regularnych wpływach z czynszu oraz na rzetelnym najemcy. Inwestowanie w wynajem długoterminowy jest bardzo atrakcyjną formą uzyskiwania dochodu pasywnego, podobnie jak wynajem krótkoterminowy.Decydując się na wynajem krótkoterminowy musimy liczyć się z dużo większą ilością czasu, jaką będziemy musieli poświęcić na to działanie. Wynajem na kilka nocy wymaga poświęcenia więcej czasu na administrację mieszkaniem. W zamian za to dochody z wynajmu są wyższe. W przypadku mieszkań wielo-pokojowych można wynajmować poszczególne pokoje osobno, co jeszcze bardziej zwiększa dochodowość inwestycji. Zarówno w przypadku wynajmu długo- jak i którkoterminowego ważna rolę odgrywa lokalizacja nieruchomości. Może się okazać, iż błędnie dobrana lokalizacja w ogóle nie będzie dochodowa.Kupując mieszkanie na kredyt musimy wiedzieć jedną rzecz, czy mamy zdolność kredytową. Jej wysokość uzależniona jest od naszych zarobków, a także już posiadanych zobowiązań finansowych. Jeżeli posiadamy zdolność kredytową oraz wymagany przez bank wkład własny możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie pod wynajem. Wpływy z czynszu najmu staną się źródłem spłaty kredytu, a po całkowitej spłacie zostaniemy z majątkiem w postaci wartościowej nieruchomości. W przypadku mieszkań w dużych miastach znajdujących się w atrakcyjnych dla klientów dzielnicach, wysokość czynszu może być wyższa niż rata kredytu, co pozwoli nam na dodatkowy zysk. Przy zwiększaniu ilości zaciągniętych kredytów należy uwzględnić dodatkowe ryzyka tj. możliwość zmiany stopy procentowej, czy zmiany na rynku najmu. Jednak posiadanie spójnej strategii w tych wszystkich obszarach powoduje, że wraz ze wzrostem zadłużenia, ryzyko pozostaje niezmienne, a dochody rosną. Inwestując w mieszkania do wynajęcia , warto rozważyć możliwość współfinansowanie zakupu kredytem, gdyż w ten sposób można wykorzystać tzw. efekt dźwigni finansowej.Inną formą inwestowania w nieruchomości jest zakup mieszkania o niskim standardzie za nieduże pieniądze. Ta forma najczęściej spotykana jest na rynku wtórnym. Indywidualnych klientów takie mieszkaniowe ruiny mogą wystraszyć, jednak dla osób zajmujących się zawodowo inwestycjami nieruchomościowymi to idealna okazja. Oczywiście takie mieszkanie wymaga dużej ilości poświęconego czasu oraz nakładów finansowych. Warto pomyśleć podczas remontu i urządzania, do jakiej grupy odbiorców będzie skierowana oferta wynajmu. Mieszkanie na wynajem przede wszystkim powinno być funkcjonalne i odpowiadać potrzebom jego przyszłych najemców.