Najem kawalerki w Krakowie - z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Krakowskie kawalerki są rozchwytywanym towarem. Więcej jest osób, które interesują się ich najmem, niż tych, którzy chcą na nich zarabiać. Skąd wzięła się taka rozbieżność i jak wpływa ona na ceny na krakowskim rynku najmu? Na te i inne pytania odpowiada Radosław Góral, ekspert z agencji nieruchomości Nowodworski Estates.

Ceny najmu kawalerek w Krakowie

Skąd biorą się wysokie ceny krakowskich kawalerek?

Gdzie szukać kawalerki w Krakowie?

Kawalerki atrakcyjne nie tylko dla najemców

Planując najem kawalerki w Krakowie, trzeba liczyć się z niemałymi kosztami. Średni miesięczny czynsz to ok. 1800 zł. Do tego dochodzą media i opłaty administracyjne. Są to ceny obowiązujące w centrum miasta, bo na obrzeżach można naturalnie znaleźć tańsze oferty. Ale są i droższe. Przedział cenowy waha się od 1200 do nawet 2500 zł czynszu – mówi Radosław Góral z NE.Na krakowskim rynku najmu ma miejsce ciekawa sytuacja. Najemcy gorączkowo poszukują kawalerek, a mimo to deweloperzy wolą inwestować w mieszkania o większym metrażu (ponad 40 m2). Te zapewniają im bowiem wyższy czynsz każdego miesiąca. Radosław Góral zauważa jednak, że z kawalerek w Krakowie można uzyskać relatywnie najwyższą stopę zwrotu. Metr kwadratowy kosztuje w nich znacznie więcej niż w lokalach dwu- czy trzypokojowych. Potrafią przy tym wygenerować czynsz niewiele niższy od większych mieszkań.Kawalerki okazują się więc najbezpieczniejszym rodzajem inwestycji w nieruchomości . Krakowski rynek jest jednak tak atrakcyjny pod tym względem, że deweloperzy mogą swobodnie lokować pieniądze w innych nieruchomościach. Dochodzi zatem do sytuacji, w której kawalerki stają się towarem deficytowym. To naturalnie wpływa na ich cenę.Dlaczego kawalerki w Krakowie cieszą się aż taką popularnością? Najemcy bardzo chętnie się na nie decydują, ponieważ nierzadko jest to dla nich wystarczająca przestrzeń. Dodatkowo, im mniejsze mieszkanie, tym niższe koszty jego eksploatacji – zauważa Radosław Góral.Za największe grupy najemców kawalerek w Krakowie ekspert Nowodworski Estates uznaje studentów oraz pracowników korporacyjnych. Klientom tym zależy na dość konkretnych lokalizacjach – przede wszystkim w pobliżu uczelni oraz siedzib firm. I jedno, i drugie znajdziemy na Ruczaju – stąd tak bogata oferta mieszkań w tym rejonie. Od kilku lat w dynamicznym tempie przybywa tam nieruchomości, w tym także kawalerek na wynajem.Niejednokrotnie kawalerki są wybierane również przez mieszkające wspólnie pary. To prosty sposób na podział czynszu, a więc najem mieszkania w wyższym standardzie i lepszej lokalizacji. W takim przypadku warto postawić na lokal w samym centrum miasta bądź w jednej z dobrze skomunikowanych dzielnic, takich jak np. Krowodrza, Grzegórzki czy Prądnik Czerwony.Nic nie wskazuje na to, żeby najem kawalerek miał stracić na popularności. Nic nie zapowiada zatem spadku jego cen. Mieszkańcy zawsze będą potrzebowali małych metraży, a ci inwestorzy, którzy rozumieją ich oczekiwania, będą takie lokale udostępniać. I wnioskując z słów eksperta NE – bynajmniej na tym nie stracą.