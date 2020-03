Jak branża nieruchomości powinna reagować na zmiany klimatu?

Zmiana klimatu to jeden z największych, środowiskowych problemów naszych czasów. Kto powinien jej przeciwdziałać? Właściwie wszyscy i branża nieruchomości nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, tym bardziej, że to właśnie budynki generują aż 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.

Nowe regulacje prawne

W Europie zidentyfikowaliśmy ponad 1500 różnego typu regulacji (PaMs) dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych, z czego 74% związanych jest z wdrażaniem kluczowych dyrektyw Unii Europejskich w tym zakresie. Większość (44%) z nich dotyczy zużycia i dostaw energii, na drugim miejscu znalazły się kwestie związane z transportem (21%). Polepszenie efektywności energetycznej budynków jest jednym z głównych celów wszystkich regulacji – mówi Grzegorz Dąbrowski, Property Manager, Assessor BREEAM IN-USE z Działu Zarządzania Nieruchomościami w Cushman & Wakefield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. jim - Fotolia.com Branża nieruchomości a zmiana klimatu Zmiana klimatu stała się faktem, a branża nieruchomości jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki w tym zakresie.

Zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na branżę nieruchomości, co w konsekwencji przyspieszy proces podnoszenia jakości budynków oraz ich efektywności, bez względu na błędne koło obwiniania się nawzajem przez interesariuszy (ang. vicious circle of blame) – mówi Grzegorz Dąbrowski.

Inwestorzy są ostrożni

Gracze rynkowi są jednak dalecy od zrozumienia zagrożeń spoczywających w zmianie klimatu na tyle, aby ujmować je obecnie w swoich cenach. To tak jak z samochodami elektrycznymi czy ekologicznymi warzywami – ludzie je chcą, wiedzą, że powinni je mieć, lecz niekoniecznie są za nie gotowi zapłacić – mówi Grzegorz Dyląg, Dyrektor w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Business Space, Cushman & Wakefield.

Analiza danych pomocna w szacowaniu ryzyka klimatycznego

Jak czytamy w komunikacie z opracowanego przez analityków EMEA Research & Insight Cushman & Wakefield raportu Environmental Outlook 2020, branża nieruchomości skupiała się dotychczas i to w dość ograniczonym zakresie, na wznoszeniu budynków i zarządzaniu nimi. Jednocześnie jego autorzy podkreślają, że branża nieruchomości powinna odegrać istotną rolę w zapobieganiu zmianie klimatu i podejmowaniu innych, prośrodowiskowych działań.W raporcie wskazano na trzy kluczowe dla branży nieruchomości trendy związane ze środowiskiem.Ustawodawcy nieustannie wywierają nacisk na branżę nieruchomości.Dwa kluczowe europejskie akty prawne to Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) i dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. W obu tych przypadkach ustawodawca skupił się w dużej mierze na efektywności energetycznej budynków.Dyrektywa EPBD została niedawno zmieniona i kraje członkowskie należące do Unii Europejskiej do 10 marca 2020 r. mają obowiązek wdrożyć nowe, zmienione przepisy na grunt prawa krajowego. Zmiana te mają na celu pomoc władzom krajowym poprawić charakterystykę energetyczną budynków i udoskonalić swoje istniejące zasoby budowlane. Jednym z nowych celów jest wsparcie władz w stworzeniu ścieżki do zasobów budynków o niskim i zerowym poziomie emisji do roku 2050 poprzez wdrażanie krajowych planów działania na rzecz dekarbonizacji budynków.Zanim inwestorzy zdecydują się stworzyć określony segment rynkowy, czekają na potwierdzenie silnego zapotrzebowania na „zielone” nieruchomości przez najemców. Nadal nie ma dowodów na to, że najemcy korporacyjni są skłonni płacić wyższy lub wysoki czynsz za tego typu aktywa. Z drugiej strony, zarządzający inwestycjami są coraz bardziej świadomi faktu, że jeżeli nie będą w stanie ująć zmian klimatu i innych zagrożeń w swoich cenach, będzie to miało prawdopodobnie wpływ na ich portfel z uwagi na potencjalny negatywny wpływ na długotrwałą rentowność ich aktywów.W sektorze nieruchomości pojawiają się narzędzia i technologie, które mogą pomóc inwestorom lepiej powiązać kwestie cenowe z czynnikami związanymi z klimatem. Narzędzia te analizują podatność aktywów na ryzyko klimatyczne, a także wpływ takiego ryzyka na wartość rynkową. Dane są następnie wykorzystywane do nawigowania planowania i wyceny niezbędnej restrukturyzacji, działań naprawczych i łagodzących wraz z oszacowaniem wpływu tych działań na wartość aktywów. W modelu wyceny zostanie to ujęte jako CAPEX w perspektywie średnio- i długoterminowej w celu określenia planu finansowego dla danego składnika aktywów.