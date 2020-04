Jaki sposób na skuteczny podział działki?

Często otrzymujemy w spadku lub kupujemy duże działki rolne i budowlane. Mamy jednak plan na zagospodarowanie tylko części tego terenu. Zasadne okazuje się więc dokonanie jego podziału. Jak zrobić to skutecznie?

Jak dokonać podziału nieruchomości?

Działki budowlane a działki rolne

Jak dokonać podziału dużej działki rolnej?

Czy warto decydować się na podział nieruchomości?

Postępowanie o podział nieruchomości prowadzi się na wniosek lub z urzędu. Wniosek o dokonanie podziału składa się natomiast do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do przeprowadzenia tej czynności konieczne jest sporządzenie wstępnego projektu podziału. Opracowuje się go na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.Taki wstępny projekt powinien zawierać szereg niezbędnych informacji w tym między innymi granice nieruchomości podlegającej podziałowi, a także oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej.Szczegółowe zasady dotyczące możliwości podziału określonej nieruchomości wskazuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Określone tam zostało między innymi to jakie przymioty powinny mieć wydzielone działki – kształt, powierzchnię, dostęp do drogi publicznej, możliwość odpowiedniego uzbrojenia.Należy jednak podkreślić, że trochę innymi prawami rządzi się podział nieruchomości o przeznaczeniu budowlanym i rolnym. Co do zasady reguł odnoszących się do działek budowlanych nie można stosować w kontekście działek rolnych. Wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, w której dokonanie podziału nieruchomości rolnej spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby to wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara.Oczywiście za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne należy uznawać nieruchomości wskazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy lub zagospodarowania terenu.Chcąc zatem mimo wszystko dokonać podziału dużej działki rolnej warto ją uprzednio odrolnić. Taki proces jest możliwy i bardzo opłacalny. Działki budowlane przedstawiają bowiem zdecydowanie wyższą wartość niż te rolne. Trzeba jednak podkreślić, że proces odrolnienia jest dość czasochłonny i skomplikowany. W tym zakresie warto więc zasięgnąć rady specjalistów. Odrolnienie może bowiem wymagać podjęcia wielu złożonych czynności, a także przejścia przez niejedno postępowanie administracyjne.Podjęcie decyzji o dokonaniu podziału nieruchomości musi zostać poprzedzone staranną analizą. Taki zabieg może być bowiem bardzo opłacalny, ale może też niczego nie zmienić w sytuacji życiowej wnioskodawcy. Każdą taką sprawę należy zatem rozpatrywać indywidualnie.