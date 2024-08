Zakup działki to zwykle jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Wybór odpowiedniego terenu jest procesem wieloetapowym, wymagającym gruntownej analizy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, zrozumienia potencjału inwestycyjnego oraz oceny środowiska i zagrożeń.

Aspekty prawne nieruchomości gruntowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak bezpiecznie kupić działkę? Dostęp do mediów, infrastruktury czy jakość dróg dojazdowych to aspekty techniczne, które mają istotne znaczenie w kontekście wykorzystania i wartości nieruchomości.

Właściciel działki (KW – Dział II):

Obciążenia działki (KW – Dział III i IV):

Sprawdzenie ewentualnych służebności: przejazdu przechodu przesyłu

Sprawdzenie czy działka nie jest obciążona hipoteką

Sprawdzenie innych obciążeń prawnych

Analiza ewentualnych obciążeń działki i ich wpływu na transakcję

Ocena ewentualnych zobowiązań prawnych dotyczących dzierżawy, praw pierwokupu czy umów na nieruchomość.

Dodatkowe Informacje z KW:

Poszukiwanie dodatkowych informacji, np. klas użytków rolnych czy praw przysługujących działce

Kwestie planistyczne i zagospodarowanie przestrzenne

Analiza planu miejscowego, studium gminy i decyzji o warunkach zabudowy to kolejny istotny punkt raportu. Interpretacja zapisów planów zagospodarowania przestrzennego, możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz ewentualnych zmian planistycznych w gminie jest kluczowe dla oceny potencjału inwestycyjnego terenu.

MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

Sprawdzenie czy działka jest objęta MPZP, a jeżeli tak, to na podstawie części graficznej i zapisów tekstowych określenie jakie są jego zapisy: przeznaczenie parametry nakazy zakazy dopuszczenia - ograniczenia

Sprawdzenie daty powstania MPZP oraz ewentualnych planów jego zmiany przez gminę.

Sprawdzenie czy w pobliżu są inne plany miejscowe, a jeżeli tak, to jakie są w nich zapisy i parametry.

Plany Miejscowe i Studium Gminy:

Sprawdzenie, jakie są kierunki w Studium dla tej działki.

Sprawdzenie daty powstania Studium i planowanych zmian [Obecnie istniejące Studia przestaną obowiązywać najpóźniej 31 grudnia 2025 r., czyli w dniu, który jest ostatecznym terminem dla gmin na sporządzenie Planu Ogólnego]

Decyzje o Warunkach Zabudowy (WZ):

Sprawdzenie, czy wydana została decyzja WZ dla działki oraz jakie są jej zapisy.

Badanie możliwości uzyskania decyzji WZ na podstawie: analizy sąsiedztwa dostępu do mediów dostępu do drogi publicznej występowania gleb chronionych



Analiza sąsiedztwa:

czy zabudowa na sąsiednich działkach współgra z naszymi planami inwestycyjnymi

czy w sąsiedztwie może w przyszłości powstać zabudowa uciążliwa (zakład przemysłowy, oczyszczalnia ścieków itp.)

czy w pobliżu znajdują się zabytkowe obiekty lub pomniki przyrody, które mogłyby ograniczać możliwości zabudowy działki

czy w pobliżu są plany budowy dróg szybkiego ruchu lub autostrad i w jakiej odległości możliwość szybkiego dojazdu do terenu sprawdzenie, czy planowane drogi nie będą w bezpośrednim sąsiedztwie działki

sprawdzenie odległości działki od lasu lub terenu przeznaczonego pod zalesienie

czy w okolicy zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę

Analiza techniczna dostępności mediów i infrastruktury

Dostęp do mediów:

Badanie dostępu do sieci: wodociągowej sieci elektroenergetycznej gazowej kanalizacyjnej telekomunikacyjnej

Oszacowanie kosztów podłączenia do mediów

Sprawdzenie ewentualnych przeszkód, które podnoszą koszty podłączenia lub wręcz je uniemożliwiają

Drogi dojazdowe:

Ocena dojazdu do terenu

Analiza szerokości, rodzaju nawierzchni i statusu dróg dojazdowych

Dane ewidencyjne i środowiskowe terenu

Ocena terenu pod kątem ewidencji, ukształtowania terenu, klasyfikacji gruntu, oraz oceny środowiskowej jest kluczowa.

Względy środowiskowe takie jak formy ochrony przyrody, ryzyko powodzi czy osuwisk, jakość gruntów czy oddziaływanie sąsiednich obiektów to elementy, które mogą mieć decydujący wpływ na decyzję o zakupie.

Zdjęcia lotnicze i ukształtowanie terenu:

Analiza zdjęć satelitarnych i lotniczych w celu wykrycia ewentualnych niepokojących elementów, jak hałdy, zadrzewienia czy przebarwienia na powierzchni terenu, a także miejsc, na których utrzymuje się woda

Ocena ukształtowania terenu: nachylenie, pofałdowanie, występowanie skarp.

Sprawdzenie występowania rowów i cieków wodnych

Klasy gruntu i gleby chronione:

Rozpoznanie rodzajów użytków i klas gruntów na terenie

Identyfikacja ewentualnych gleb chronionych.

Analiza potencjalnych pozytywnych i negatywnych czynników:

Identyfikacja atrakcji w okolicy

Identyfikacja potencjalnie negatywnych czynników

Analiza archiwalnych zdjęć satelitarnych pokazującej, w jakim stopniu rozwinęła się zabudowa w okolicy w ostatnim czasie, jak była użytkowana działka, czy coś się w jej obrębie zmieniało

Analiza czynników środowiskowych:

Sprawdzenie czy w pobliżu nie występują formy ochrony przyrody: parki narodowe rezerwaty przyrody parki krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu obszary Natura 2000 pomniki przyrody stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt

Ocena czynników geologicznych i zagrożeń naturalnych: zagrożenie występowaniem osuwisk zagrożenie powodziowe budowa geologiczna podłoża



Konsultacje z administracją lokalną

Wydział planowania przestrzennego:

Konsultacje dotyczące MPZP – czy gmina jest w trakcie uchwalania MPZP i w jakim terminie; czy planowane są jakieś zmiany, a jeżeli tak, to w jakim terminie

Konsultacje dotyczące Studium – czy gmina jest w trakcie uchwalania Studium i w jakim terminie; czy planowane są jakieś zmiany, a jeżeli tak, to w jakim terminie

Czy istnieje możliwość stworzenia planu punktowego

Czy jest możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział infrastruktury komunalnej:

Pozyskanie informacji o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ewentualnej rozbudowy sieci

Czy istnieje możliwość budowy własnego ujęcia i zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni

Weryfikacja i ocena terenu na żywo

Praktyczna ocena terenu stanowi nieodłączną część pełnej analizy nieruchomości. Analiza terenowa polega na bezpośredniej obserwacji terenu w odniesieniu do wcześniej zebranych danych z dokumentów oraz analizy zdjęć lotniczych. To podczas wizyty w terenie ujawniają się detale, które mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę wartości inwestycyjnej.

Wygląd terenu:

Sprawdzenie, jak w rzeczywistości wygląda ukształtowanie terenu

Sprawdzenie czy teren nie jest podmokły, a jeżeli tak, to jaka jest szansa na jego meliorację

Badania geologiczne i środowiskowe:

Ewentualne badanie, jeżeli rodzaj gruntu tego wymaga, np.

Ewentualne badania, jeżeli teren leży w okolicy zagrożonej osuwiskami

Badania środowiskowe:

Analiza raportu i przedstawienie wniosków

Czy warto kupić ten teren czy nie. Dlaczego?

Czy istnieje możliwość przekształcenia?

Na jakie cele inwestycyjne można przeznaczyć nieruchomość?

Raport przygotowywany przez naszych ekspertów przy wykorzystaniu opisanej poniżej naszej autorskiej metody, to kompleksowy dokument, opisujący dany teren. Informacje zbieramy na podstawie ogólnodostępnych, publicznych danych, ale także zasobów mapowych urzędów, wykorzystując systemy informacji geograficznej i analizy przestrzenne. Konsultujemy się także ze specjalistami z odpowiednich dziedzin (geodeci, architekci, agencje środowiskowe itp.). Jakie parametry bierzemy pod uwagę przy jego przygotowaniu?Analiza prawna to kluczowy element raportu. Sprawdzenie Księgi Wieczystej działki, ustalenie właściciela, obciążeń, zapisów hipotecznych czy dodatkowych informacji zawartych w KW pozwala na określenie stanu prawnego nieruchomości. Szczególne znaczenie mają tu kwestie dotyczące ewentualnego dzierżawienia, praw pierwokupu oraz zobowiązań, które mogą wpłynąć na transakcję.Dokładne ustalenie aktualnego właściciela nieruchomości.Dostęp do mediów, infrastruktury czy jakość dróg dojazdowych to aspekty techniczne, które mają istotne znaczenie w kontekście wykorzystania i wartości nieruchomości.Konsultacje z wydziałami planowania przestrzennego czy infrastruktury komunalnej pozwalają na pozyskanie informacji dotyczących planów rozwoju, możliwości podłączenia do sieci oraz ewentualnych planowanych inwestycji i ich terminów, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości.Sprawdzenie czy będzie niezbędna ewentualna inwentaryzacja przyrodnicza, jeżeli jest wymagana, np. z uwagi na formy ochrony przyrodyPo zebraniu wszystkich powyższych informacji, przeprowadzamy szczegółową analizę przy wykorzystaniu techniki SWOT, podczas której dodatkowo odpowiadamy sobie na trzy najważniejsze pytania:Jeżeli uznamy, że zakup danego terenu będzie bezpieczną inwestycją zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów, a ponadto dobrze rokuje pod kątem potencjalnego zysku, dokonujemy zakupu. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że kupują działkę, która nie przyniesie im przykrej niespodzianki w przyszłości. Dodatkowo oszczędzają czas, który musieliby poświęcić na samodzielne sprawdzenie nieruchomości.