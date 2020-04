Inwestycja celu publicznego. Co warto o niej wiedzieć?

Niejednokrotnie zdarza się, że zrealizowanie określonej inwestycji wiąże się z koniecznością realizacji drobnych inwestycji pobocznych. Na przykład gdy do nieruchomości trzeba doprowadzić drogę lub wykonać przyłącza – taka poboczna realizacja może mieć charakter inwestycji celu publicznego. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest cel publiczny?

Kto realizuje inwestycję celu publicznego?

Kiedy można zrealizować inwestycję celu publicznego?



Czym jest cel publiczny?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fotolia RAW - Fotolia.com Budowa drogi Gdy do nieruchomości trzeba doprowadzić drogę lub wykonać przyłącza – taka poboczna realizacja może mieć charakter inwestycji celu publicznego.

Kto realizuje inwestycję celu publicznego?

Kiedy można zrealizować inwestycję celu publicznego?

Kiedy decyzja i plan nie będą potrzebne?

Skomplikowana procedura administracyjna

Katalog celów publicznych wskazuje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tą regulacją może nim być na przykład wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Innym rodzajem celu publicznego jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej , a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.Celem publicznym może być też budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.Najczęściej inwestycje celu publicznego realizują podmioty publiczne. Czasem obowiązek ich przeprowadzenia może jednak spocząć też na podmiotach prywatnych. Dzieje się tak chociażby w sytuacji budowania osiedla mieszkaniowego , które oddalone jest od niezbędnej infrastruktury technicznej. Nasza firma często musi się zmierzyć z takimi przedsięwzięciami. Wybieramy bowiem działki, położone z dala od miejskiego zgiełku. W konsekwencji na naszych barkach spoczywa ciężar, związany z wykonaniem niezbędnych przyłączy – wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i innych – a także budową dróg dojazdowych.Inwestycja celu publicznego może zostać zrealizowana w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy jej lokalizację przewiduje plan miejscowy. Po drugie natomiast, gdy w przypadku braku planu miejscowego inwestor wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Najczęściej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wniosek inwestora powinien natomiast zawierać szereg niezbędnych elementów, w tym między innymi określenie granic terenu objętego wnioskiem na mapie zasadniczej oraz szczegółową charakterystykę inwestycji.Na marginesie należy jednak zaznaczyć, że w pewnej wyjątkowej sytuacji wydanie decyzji oraz istnienie planu miejscowego nie jest konieczne do zrealizowania inwestycji. Stanie się tak wtedy, gdy roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie będą powodowały zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Planowane prace nie mogą też zmieniać formy architektonicznej obiektu, czyli chociażby jego elewacji, a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Oczywiście wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie następuje od razu po otrzymaniu wniosku. Właściwy organ musi przeanalizować wszystkie dokumenty zgromadzone w sprawie i dopiero ocenić czy wydanie takiego orzeczenia jest możliwe. Tym ważniejsze jest prawidłowe skompletowanie wszelkich wymaganych dokumentów i załączników do wniosku już na początkowym etapie.