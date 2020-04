Epidemia koronawirusa sprawiła, że w całym kraju ludzie zostali zamknięci w swoich domach. Powszechny lockdown może przełożyć się na zwiększoną liczbę przeprowadzek – uważa Adam Nowodworski, właściciel agencji nieruchomości Nowodworski Estates. Jakie argumenty przemawiają za taką tezą? Konsekwencją pandemii są tez spadające ceny mieszkań.

Izolacja obnaża mankamenty nieruchomości

Kliknij, aby powiekszyć fot. RFsole - Fotolia.com Izolacja obudzi w Polakach potrzebę zmiany mieszkania? Największą popularnością będą cieszyły się przede wszystkim mieszkania z dużym tarasem lub balkonem, otwartymi, jasnymi pomieszczeniami oraz przestronnymi salonami.

Przybywa rozwodników

Ceny spadają

Jak ukształtuje się rynek nieruchomości po epidemii?

Polacy zostali unieruchomieni we własnych mieszkaniach i spędzają w nich teraz więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. To sprawia, że coraz wyraźniej dostrzegają wszelkie niedogodności, na które wcześniej być może nie zwróciliby uwagi. Brak możliwości opuszczania domów eksponuje te słabości i zachęca ludzi do zmian.Izolacja społeczeństwa wskutek rozwoju epidemii obnażyła słabości aktualnych nieruchomości i wzbudziła potrzebę zmian na nowe. Ludzie dostrzegają teraz wszystkie mankamenty mieszkań, jak np. brak balkonu, zbyt mały salon, niedogodna strona świata, na którą wychodzą okna. Możemy się więc spodziewać, że jeszcze w trakcie epidemii Polacy zaczną się przeprowadzać w poszukiwaniu lepszych mieszkań – tłumaczy Adam Nowodworski.Jak deklaruje CEO Nowodworski Estates, w agencji już zaczęli pojawiać się klienci, którzy pytają o najmy domów z ogrodem. Jak mówią, w dotychczasowych mieszkaniach zaczęli się czuć jak w klatkach.Naturalnym następstwem izolacji ludzi w domach jest rosnąca liczba rozwodów. Zjawisko zaobserwowali już dziennikarze „New York Post”. Ich zdaniem po epidemii w Nowym Jorku na sądy będzie czekać „lawina wniosków rozwodowych”. Dzieje się tak, ponieważ pary, które do tej pory spędzały ze sobą ledwie parę godzin dziennie, teraz są skazane na swoje nieustanne towarzystwo. Małżonkowie dostrzegają „drugie oblicza” swoich partnerów i tracą do nich cierpliwość. Podobny problem zapewne zaobserwujemy w Polsce. W oczywisty sposób może się to przełożyć na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania. Dwie osoby, mieszkające do tej pory w jednym apartamencie, będą teraz potrzebowały dwóch osobnych kawalerek.Adam Nowodworski zwraca także uwagę na wzrastającą podaż mieszkań na rynku nieruchomości. Wszystko za sprawą lokali, które do tej pory przeznaczone były na krótkie najmy. W obliczu kryzysu turystyki trafiły one na rynek wynajmu długoterminowego . W efekcie ceny czynszów zaczęły zauważalnie spadać.Właściciel Nowodworski Estates zestawia te dane ze zjawiskiem topnienia osobistych budżetów Polaków. Wskutek zwolnień i cięć kosztów wielu ludzi będzie musiało zmienić mieszkania na tańsze – prognozuje i dodaje: Moment jest o tyle dobry, że atrakcyjnych ofert wciąż przybywa.Adam Nowodworski próbuje również odpowiedzieć na pytanie, jakimi nieruchomościami będą interesowali się Polacy, którzy postanowią przeprowadzić się w czasie epidemii lub tuż po jej zakończeniu. To zależy od dostępności kredytów, ale spodziewam się, że generalnie ci, którzy najmują, będą dalej najmować, a ci, którzy kupili wcześniej nieruchomość, kupiąnową – pod warunkiem, że dostaną kredyt – przewiduje.Zakłada, że największą popularnością będą cieszyły się przede wszystkim mieszkania z dużym tarasem lub balkonem, otwartymi, jasnymi pomieszczeniami oraz przestronnymi salonami.Jak ma się popyt do podaży? Wśród nieruchomości, które będą czekały na zainteresowanych w najbliższym czasie, CEO agencji Nowodworski Estates wskazuje przede wszystkim na nieruchomości z rynku krótkich najmów, a także mieszkania obciążone hipotekami, które właściciele będą chcieli sprzedać z powodu problemów finansowych. Pojawi się też sporo nieruchomości w segmencie premium po przedsiębiorcach, którzy zostaną zmuszeni, aby sprzedać je w celu ratowania firm przed bankructwem – uzupełnia.Epidemia koronawirusa w nieprzewidywalny sposób oddziałuje na polską gospodarkę. Należy pamiętać, że na rynki wpływają nie tylko pozamykane lokale i upadające działalności, ale także najzwyklejsze nastroje społeczne. Zmęczenie dotychczasowym mieszkaniem to jeden z powszechnych trendów, które już możemy zaobserwować w naszym kraju. Powodów, aby w najbliższym czasie zmienić swoje cztery kąty na nowe, nie brakuje.