Nieruchomość sąsiednia. Czym jest i jak wpływa na decyzję o warunkach zabudowy?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wygląd nieruchomości sąsiednich może mieć wpływ na treść decyzji o warunkach zabudowy. Niekiedy wydawane są decyzje odmowne tylko dlatego, że w okolicy nie ma żadnych innych zabudowań. Co należy zatem wiedzieć o pojęciu nieruchomości sąsiedniej?

Gdzie można zbudować dom?

Budowa domu Czym jest nieruchomość sąsiednia i jaki ma wpływ na decyzję o warunkach zabudowy?

Warunki zabudowy – wymagania

Czym jest nieruchomość sąsiednia?

Co zrobić w przypadku negatywnej decyzji?

Nie w każdym miejscu możliwe jest zbudowanie domu lub innego obiektu architektonicznego.Jeżeli dla danego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizowania inwestycji należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Takie orzeczenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Formularz wniosku dostępny jest w każdym urzędzie, ale oczywiście można też skorzystać z wersji elektronicznej.We wniosku należy wskazać granice działki, planowany sposób jej zagospodarowania razem z charakterystyką zabudowy i otoczenia, parametry techniczne inwestycje, zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i sposób odprowadzania ścieków. Warunki zabudowy nie są wydawane z automatu. Wnioskodawca, a właściwie jego nieruchomość musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach prawa. Nieruchomość powinna w szczególności mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub ewentualnie pośrednio przez drogę prywatną, uzbrojenie lub projektowane uzbrojenie, a do tego nieruchomość nie może być objęta przepisami ochrony konserwatorskiej lub zabytków uniemożliwiającymi zabudowę.No i oczywiście kwestia sąsiedztwa. Zgodnie z regulacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej jedna sąsiednia nieruchomość dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w taki sposób, by na tej podstawie było można ustalić parametry nowej zabudowy. To warunek, który najczęściej weryfikuje plany zabudowy.W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brakuje legalnej definicji nieruchomości sąsiedniej lub działki sąsiedniej. Z tego powodu między organami administracji publicznej a wnioskodawcami dochodzi często do sporów. Na szczęście większość podmiotów przyjmuje korzystniejszą dla właścicieli nieruchomości interpretację.Nieruchomością sąsiednią określa się zatem nie tylko tę położoną bezpośrednio obok, ale tę korzystającą chociażby z tej samej drogi publicznej. Co do zasady zatem działka sąsiednia może być położona nawet kilka kilometrów dalej. Kwestię możności lub niemożności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, położonej w otoczeniu pól, zawsze trzeba zatem rozpatrywać indywidualnie biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.Warto przy tym pamiętać, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie musi być wiążąca. Właściciel nieruchomości niezadowolony z wydanego orzeczenia może wnieść od niego odwołanie. Robi się to za pośrednictwem organu I instancji, do organu wyższego rzędu. W tym przypadku powinno być to natomiast SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze.Ostatnią deską ratunku są natomiast sądy administracyjne. W decyzji SKO znajdziemy pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli to wszystko nie pomoże nieruchomość lepiej sprzedać i rozejrzeć się za taką, która spełni wymagania i umożliwi legalne wybudowanie obiektu. Szukający atrakcyjnych nieruchomości niejednokrotnie decydują się na współpracę z pośrednikami, którzy załatwiają za nich wszelkie administracyjne formalności.