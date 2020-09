Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Jak to zrobić poprawnie?

Teoretycznie, sprzedając lub kupując nieruchomość nie trzeba zawierać umowy przedwstępnej. Dla skuteczności tej czynności wystarczy finalna, zasadnicza umowa. Ze względów praktycznych deweloperzy i osoby prywatne często jednak decydują się na podpisanie takiego kontraktu. Jak zrobić to poprawnie?

Czym jest umowa przedwstępna?

W jakiej formie zawiera się umowę przedwstępną?

Jak prawidłowo sporządzić umowę przedwstępną nieruchomości? Podpisując umowę przedwstępną należy zwrócić uwagę na to, czy ten kontrakt zawiera wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej.

Skutki zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego

Ile kosztuje umowa przedwstępna?

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umową przedwstępną jest taki kontrakt, przez który jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Ta umowa powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli w omawianym przypadku umowy przeniesienia własności nieruchomości. Strony powinny też wskazać w niej termin zawarcia tej ostatecznej umowy przyrzeczonej. Warto zadbać o każdy najdrobniejszy element podpisywanego kontraktu. Będzie miało to bowiem ogromne znaczenie przy finalnej umowie, a także w przypadku ewentualnego sporu kupującego ze sprzedającym.Taka umowa przedwstępna teoretycznie nie musi zostać zawarta w żaden szczególny sposób. Wystarczy zwykła forma pisemna. Należy jednak podkreślić, że różne są skutki podpisania umowy w formie aktu notarialnego albo zwyczajnie, czyli pisemnie.Na przykład jeżeli jedna ze stron odmówi zawarcia umowy przyrzeczonej, to w przypadku jej sporządzenia w formie pisemnej ma prawo domagać się odszkodowania. To świadczenie będzie obejmowało przede wszystkim koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej . Strona nie może jednak uzyskać świadczenia za tak zwane utracone korzyści. Nawet jeżeli zawierając umowę przyrzeczoną osiągnęłaby określony zysk i jej sytuacja wyraźnie by się polepszyła, te kwestie nie mają żadnego znaczenia.Jeżeli umowa przedwstępna została jednak zawarta w formie aktu notarialnego i dodatkowo zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy przyrzeczonej, uprawnienia stron są nieco szersze. Każda ze stron może bowiem żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli w pewien sposób zmusić drugą stronę do jej podpisania. Dzięki aktowi notarialnemu roszczenie strony można też wpisać do księgi wieczystej. Oznacza to, że sprzedający na pewno nie zawrze w międzyczasie umowy z kimś innym. Każdy kupujący będzie bowiem widział obciążenie, wynikające z już zawartej umowy przedwstępnej.Akt notarialny daje zatem obu stronom większe zabezpieczenie i pewność, że umówiona transakcja rzeczywiście dojdzie do skutku. Biorąc pod uwagę, że na zakup nieruchomości często bierzemy kredyt albo podejmujemy inne zobowiązania jest to bardzo ważne.Dodatkowo warto wskazać, że podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nie jest wcale droższe, niż w standardowej formie pisemnej. Zapłacimy bowiem wyłącznie połowę taksy notarialnej. Druga połowa z kolei zostanie pobrana przy zawarciu umowy przyrzeczonej.Zadając sobie zatem pytanie – czy warto stawiać na akt notarialny – należy zdecydowanie powiedzieć, że to najlepsza i najbezpieczniejsza forma. Trzeba jednak zadbać, aby podpisywany kontrakt zawierał wszystkie niezbędne elementy. Tylko dzięki temu unikniemy negatywnych konsekwencji i zyskamy wymarzony dom, mieszkanie lub działkę.Podpisując umowę przedwstępną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy ten kontrakt zawiera wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej. Od tego bowiem zależy ważność umowy przedwstępnej. Co jest ważne?Po pierwsze przedmiot umowy, czyli mieszkanie, dom lub działka. Nieruchomość musi zostać precyzyjnie określona przy pomocy numeru księgi wieczystej oraz numeru ewidencyjnego działki. Powinna zostać ona również szczegółowo opisana.Po drugie ważna jest cena sprzedaży. Po trzecie natomiast termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Oczywiście należy też wskazać oznaczenia stron, które zawierają umowę, datę i miejsce zawarcia umowy, a kontrakt powinien zostać prawidłowo podpisany. Fakultatywnie można też umieścić w umowie zapis o zaliczce lub zadatku.