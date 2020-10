Mieszkanie dla studenta w Warszawie i Krakowie. W jakich dzielnicach i za ile wynająć?

Na początku nowego roku akademickiego przyglądamy się rynkowi wynajmu w dwóch największych studenckich miastach Polski: Warszawie i Krakowie. W których dzielnicach młodzi najemcy najchętniej szukają mieszkań i z jakimi kosztami muszą się liczyć? Na te pytania odpowiadają specjaliści z agencji nieruchomości Nowodworski Estates.

Mieszkanie dla studenta w Warszawie

Praga Północ oraz Praga Południe – najtaniej jest na prawym brzegu Wisły. Skorzystają na tym głównie studenci Akademii Leona Koźmińskiego, ale nie tylko. Dzięki drugiej linii metra szybko i wygodnie można dostać się stamtąd m.in. na UW, ASP i Uniwersytet Muzyczny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com W jakich dzielnicach szukać mieszkania dla studenta w Warszawie? W Warszawie studenci powinni szukać mieszkań na Pradze Północ i Południe, na Mokotowie, Ochocie, Żoliborzu i Woli.

Mieszkanie dla studenta w Krakowie

Krowodrza i Bronowice – popularne wśród studentów AGH, Uniwersytetu Pedagogicznego czy Uniwersytetu Rolniczego. Łatwo znaleźć tu mieszkania w atrakcyjnych cenach, a odległość do centrum jest stosunkowo niewielka.

Gdzie szukać mieszkania dla studenta?

Pod kątem liczby studentów Warszawa jest drugim ośrodkiem akademickim w Europie. Oferta jest na tyle szeroka i zróżnicowana, że każdy z łatwością znajdzie tu mieszkanie dla siebie. Mimo że wiele uczelni znajduje się w centrum miasta, zdaniem ekspertów z Nowodworski Estates lepiej zainteresować się lokum w którejś z dzielnic otaczających Śródmieście. Jednym słowem – każda lokalizacja z łatwym dostępem do metra może być atrakcyjna.Biorąc pod uwagę 6 dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem, ceny najmu wahają się w tym roku od 52 do 60 złotych za metr kwadratowy:W Warszawie średnia wysokość czynszu (bez mediów) oscyluje wokół 2064 zł miesięcznie za kawalerkę, 2745 zł za mieszkanie o powierzchni 38 – 60 m2 i aż 4182 zł za lokal większy niż 60 m2.Kraków jest miastem zdecydowanie mniejszym od Warszawy, toteż znalezienie mieszkania może okazać się tu dla studentów nieco łatwiejsze. Mimo braku metra, nawet z peryferyjnych dzielnic można dostać się do centrum w pół godziny. Według ekspertów z Nowodworski Estates największym zainteresowaniem cieszą się jednak osiedla położone w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych uczelni:Ceny najmu w Krakowie to średnio 1564 zł miesięcznie za kawalerkę, 2029 zł za mieszkanie do 60 m2 i 2829 zł za lokale o powierzchni 60 – 90 m2. Do powyższych kwot należy doliczyć również media. Dobrym rozwiązaniem jest więc wynajęcie mieszkania w kilka osób i podzielenie kosztów.Zarówno Warszawa, jak i Kraków kuszą mieszkaniami w tętniących życiem centrach. Zdaniem specjalistów z Nowodworski Estates, lepszym wyborem dla studentów mogą okazać się jednak dzielnice nieco od nich oddalone. Są one świetnie skomunikowane z najważniejszymi uczelniami miast, a mogą okazać się zdecydowanie bardziej przyjazne dla studenckich portfeli.