Ile kosztuje działka pod budowę domu?

Cena gruntu jest bardzo ważnym składnikiem łącznych kosztów zakupu lub wzniesienia budynku mieszkalnego. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile przeciętnie kosztuje działka pod dom lub blok.

cała Polska - 72,6 zł

dolnośląskie - 86,4 zł

kujawsko-pomorskie - 55,9 zł

lubelskie - 53,4 zł

lubuskie - 64,6 zł

łódzkie - 33,3 zł

małopolskie - 71,3 zł

mazowieckie - 92,5 zł

opolskie - 51,5 zł

podkarpackie - 67,3 zł

podlaskie - 87,8 zł

pomorskie - 109,7 zł

śląskie - 74,1 zł

świętokrzyskie - 36,1 zł

warmińsko–mazurskie - 30,5 zł

wielkopolskie - 121,3 zł

zachodniopomorskie - 55,0 zł

Koszt zakupu gruntu to czynnik, który bardzo znacząco wpływa na zróżnicowanie cen zakupu nowych domów i lokali w poszczególnych częściach Polski. Ma on duże znaczenie również w kontekście kosztów budowy nowego domu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zatem sprawdzić, jak wyglądają koszty zakupu działki na cele mieszkaniowe. Taka analiza jest możliwa dzięki transakcyjnym danym, które zebrał GUS.Główny Urząd Statystyczny dopiero niedawno przedstawił bardzo ciekawe informacje na temat średnich cen działek pod zabudowę mieszkaniową w 2019 r. Pomimo opóźnienia czasowego, wspomniane informacje są interesujące ze względu na swój transakcyjny charakter. Mówią one, że przeciętny koszt zakupienia 1 mkw. działki pod dom lub blok wynosił:Jak widać, we wszystkich województwach jest widoczne duże zróżnicowanie pomiędzy cenami mieszkaniowych gruntów z miast oraz wsi. Jeżeli chodzi o cały kraj, to w 2019 r. przeciętna cena zakupu działki pod zabudowę mieszkaniową na terenie miasta wynosiła 120,3 zł/mkw. Jeszcze droższe były grunty z miast na prawach powiatu (164,2 zł/mkw.). Średni wynik dla całej Polski obniżały natomiast ceny wiejskich działek na cele mieszkaniowe (przeciętnie: 59,1 zł/mkw. w 2019 r.).