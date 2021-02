Segregacja i odbiór śmieci - będą zmiany?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa kolejne zmiany w zakresie segregacji i odbioru śmieci. Zapowiadany jest nie tylko powrót do podziału na trzy sekcje, ale również podwyżkę opłat dla wybranych grup, przede wszystkim dla lokali użytkowych. Jeśli plany ministerstwa wejdą w życie, będzie to kolejna rewolucja.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Zmienią się zasady segregacji odpadów? Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje powrót do trzech pojemników.

Każdy zapłaci za siebie

Powrót do podziału śmieci na trzy sekcje oraz worki z kodami kreskowymi – to najnowsze pomysły ministerstwa. Zmiany w tym obszarze są dość regularne i pojawiają się niemal co roku. Może to świadczyć o tym, że rządzący nie mają jednego dobrego pomysłu jak rozwiązać kwestię zarządzania odpadami. Poprzednie regulacje, wprowadzające podział na pięć sekcji wiązały się z szeroko zakrojoną akcją informacyjną, która miała na celu nauczenie społeczeństwa, jak poprawnie segregować odpady.Podział na trzy pojemniki byłby na pewno korzystny z punktu widzenia samorządów i wspólnot mieszkaniowych. Na wielu osiedlach miejsca przeznaczone na kontenery są bardzo ograniczone, wspólnoty skarżą się na brak miejsca w altanach śmietnikowych na pomieszczenie aż pięciu kontenerów. Wymóg tylko trzech pojemników sprawiłby zaś, że wszystkie się zmieszczą, a wywóz śmieci będzie tańszy.Oprócz ograniczenia liczby kontenerów resort proponuje również indywidualne rozliczanie każdego z mieszkańców za odbiór śmieci. Jest to ukłon szczególnie w stronę tych osób, które sumiennie segregują odpady. Do tej pory mieszkańcy ponosili finansową odpowiedzialność zbiorową, ci którzy segregowali płacili dokładnie tyle samo co ci, którzy z tego obowiązku się nie wywiązywali. Dla wielu osób będzie to rodzaj motywacji do właściwej segregacji.O ile ministerstwo przewiduje możliwości obniżenia opłat, określa również przypadki, w których opłaty będą wyższe. Drożej za wywóz śmieci, według nowego pomysłu, mieliby zapłacić właściciele i najemcy lokali pod restauracje, hotele, centra handlowe, biurowce, sklepy, czy innych nieruchomości niezamieszkanych. Do tej pory najwyższe stawki stosowano wobec właścicieli sklepów czy restauratorów, wynosiły one 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych , które zostały poddane segregacji, natomiast za odbiór odpadów nieposegregowanych muszą zapłacić 305 zł za 1 m3. Restauratorzy za opróżnienie zbiorników nieczystości ciekłych i wywóz tych nieczystości płacili zaś 60 zł za 1 m3. Wszystkie z wymienionych stawek, w myśl nowego projektu miałyby zostać podniesione.Obowiązujące obecnie przepisy zakładają zbiorową odpowiedzialność za segregację. Grzywną może zostać obciążony właściciel lokalu, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Pomysł ministerstwa zakłada, że identyfikacja będzie odbywała się za pomocą kodów kresowych naklejanych na poszczególne worki. Szczegóły dotyczące tego, czy kody byłyby przypisane do konkretnego lokalu, czy też do konkretnego mieszkańca czy to kto będzie wydawał kody pozostaje do doprecyzowania. Niemniej jednak pomysł wydaje się być racjonalny. W przypadku, gdyby kody miały być przypisane nie do mieszkańca, ale do lokalu, pojawia się dodatkowy problem z identyfikacją winnego w przypadku, gdy dany lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba. Przychodzi również na myśl możliwość potencjalnej inwigilacji obywateli. Pojawia się również pytanie co w sytuacji, gdy któryś z mieszkańców wyrzuca śmieci bez worków, żeby uniknąć takich wyjątków, boksy z kontenerami musiałyby być otwierane na kod z worka. To jednak byłoby związane ze sporymi nakładami finansowymi.Według procedowanego projektu, przepisy dotyczące identyfikacji worków mają wejść w życie 01 stycznia 2022 r. Obecnie trwają prace legislacyjne na etapie konsultacji międzyresortowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by rząd przyjął projekt nowelizacji powrotu do trzech kontenerów jeszcze przed końcem 2020 roku. Obecna sytuacja związana z epidemią i innymi priorytetowymi projektami pozwala sądzić, że ten termin jest mało realny.