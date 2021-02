Nowe inwestycje mieszkaniowe: co zaplanowali deweloperzy na 2021 rok?

Jakie inwestycje mieszkaniowe planują wprowadzić deweloperzy? Jakie mieszkania zostały w nich zaprojektowane? W jakich cenach je kupimy? Na jakiego rodzaju projekty stawiają firmy? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Przeczytaj także: Co deweloperzy mieszkaniowi planują na 2021 rok?

Andrzej Oślizło, prezes Develii

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Okopowa 59A Home Invest W 2021 roku Home Invest planuje wprowadzić do oferty kilka nowych inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

W każdym z miast, w którym działamy, planujemy uruchomić nowe inwestycje mieszkaniowe . Będą to zarówno nowe projekty, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli.W Katowicach będzie to kolejna faza osiedla Ceglana Park, którego drugi etap spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony klientów i sprzedał się w 50 proc. zanim rozpoczęły się prace budowlane.W Krakowie zaplanowaliśmy realizację czterech kolejny etapów prowadzonych osiedli, tj. Słoneczne Miasteczko, Centralna Park, Przy Mogilskiej oraz Grzegórzecka 77.W Gdańsku uruchomimy następny etap inwestycji Świętokrzyska Park oraz dwa projekty w nowych lokalizacjach. Ponadto wprowadzimy do sprzedaży dużą inwestycję na Pradze Południe w Warszawie.Na ten moment skupiamy się na działalności na rynku mieszkaniowym oraz komercyjnym w miastach, w których dotychczas byliśmy obecni, aktywnie poszukując gruntów pod nowe projekty. Jednocześnie na bieżąco śledzimy zmiany na rynku w tym rozwój PRS-ów, czyli sektora najmu prywatnego oraz analizujemy rozszerzenie działalności o kolejne miasta.Realizujemy inwestycje w trzech sektorach: mieszkaniowym, komercyjnym oraz segmencie apartamentów inwestycyjnych. W nadchodzących kwartałach zakładamy dalszy konsekwentny rozwój. Inwestycje, które są już na etapie planowania dostarczą 9 tys. lokali, co stanowi ponad 515 tys. PUM.Będziemy zatem regularnie uzupełniać ofertę o kolejne, nowe inwestycje mieszkaniowe we wszystkich siedmiu aglomeracjach, w których prowadzimy działalność. Planujemy także dalszy konsekwentny rozwój w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz apartamentów inwestycyjnych Jesteśmy już prawie 30 lat na rynku, a rok 2021 będzie wyjątkowo bogaty pod względem wprowadzania nowych inwestycji na rynek. Planujemy trzy nowe inwestycje mieszkaniowe w Krakowie oraz dwie w Katowicach w topowych lokalizacjach. Do sprzedaży trafią, zarówno apartamenty, jak i wille w prestiżowych dzielnicach Krakowa, a także funkcjonalne mieszkania w Katowicach, gdzie kluczowa będzie bliskość natury i zielonych terenów.Postanowiliśmy zmienić koncepcję tworzenia naszych inwestycji i ukierunkować je w stronę eko oraz sprawić, żeby ich mieszkańcy poczuli bliskość natury. Już wkrótce rozpoczynamy nowatorski projekt - inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Wiertniczej w Katowicach z prawdziwą winnicą na dachu oraz zielonymi ogrodami, które będą stanowiły integralną część elewacji budynku. Będzie to wielkie wyzwanie i na pewno zmieni sposób patrzenia na nowoczesne budownictwo.Przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku budów osiedli z 2600 mieszkaniami. Zaczniemy od długo wyczekiwanej pruszkowskiej inwestycji Stacja Centrum w centralnej, zielonej dzielnicy Pruszkowa, o szczególnych walorach krajobrazowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zainteresowanie projektem w okresie przedsprzedaży było bardzo duże.Rozpoczęliśmy także przedsprzedaż lokali w prestiżowej inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku. Będzie to kompleks budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości, od siedmiu do osiemnastu kondygnacji, w którym znajdzie się 629 mieszkań o powierzchni od 26 mkw. do 98 mkw. o funkcjonalnych układach i podwyższonym standardzie. Każde z mieszkań będzie miało balkon, loggię lub taras. Z najwyżej położonych będzie można podziwiać panoramę miasta, port i Zatokę Gdańską.Wkrótce też ruszy sprzedaż mieszkań w Metropolii Silesia, w Osiedlu Kościuszki, naszej kolejnej inwestycji po Osiedlu Nowe Tysiąclecie. Projekt usytuowany w centrum Chorzowa będzie powstawał w dwóch etapach. Docelowo znajdzie się w nim 256 mieszkań.W niedługim czasie będziemy również uruchamiać inwestycję premium przy ulicy Celnej w Szczecinie. Planujemy także realizacje nowych projektów w Łodzi i w Warszawie.W tym roku planujemy systematycznie uzupełniać ofertę o nowe etapy realizowanych obecnie i sprawdzonych inwestycji. W najbliższych miesiącach zamierzamy wprowadzić do sprzedaży w Krakowie kolejne etapy osiedli: Lokum Siesta na Dębnikach i Lokum Vista na Podgórzu Duchackim. W dalszej perspektywie poszerzymy asortyment o mieszkania w naszych wrocławskich inwestycjach Lokum Porto na Starym Mieście i Lokum Verde na Zakrzowie oraz Lokum Salsa na krakowskim Zabłociu.Przygotowujemy się także do realizacji nowego osiedla Lokum la Vida we Wrocławiu przy ulicy L. Herbsta. Ofertę budujemy w oparciu o rynkowe trendy oraz preferencje i oczekiwania nabywców. Klientom oferujemy szeroki wybór układów i metraży, aby wśród naszych propozycji mogli znaleźć dla siebie idealne lokum. Ceny uruchamianych inwestycji mieszkaniowych dostosowujemy do standardu wykonania, lokalizacji oraz zaprojektowanych rozwiązań.Jesteśmy w trakcie wprowadzania do sprzedaży pierwszej inwestycji w tym roku. To Le Vert, czteropiętrowy budynek z dziedzińcem i podziemną halą garażową, który zbudujemy we Wrocławiu przy ulicy Pilczyckiej. Zaplanowaliśmy w nim 83 mieszkania o wielkości od 30 mkw. do 85 mkw.W tym roku na pewno wprowadzimy nowe inwestycje mieszkaniowe także w Warszawie i w Poznaniu. Ponadto, zamierzamy uruchomić nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Trójmieście. Będziemy konsekwentnie podążać przyjętą przed laty strategią budowania kameralnych osiedli i kompaktowych mieszkań, urozmaicając ofertę większymi projektami.Obecnie jednym z najważniejszych elementów naszej strategii jest budownictwo zrównoważone, które uwzględnia rozwiązania z obszarów ekologii i well-being. Tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy wprowadzać rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne, białe poszycia dachów, zielone ściany, systemy gromadzenia wody deszczowej, zielone patia ze strefami wypoczynkowymi, a także elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jedną z największych atrakcji Le Vert będzie zielona strefa relaksu na dziedzińcu, gdzie pojawią się leżaki i ławki wykonane z naturalnych materiałów – drewna i metalu. Teren wokół budynku ozdobią trawy, krzewy, kwiaty i nowo posadzone drzewa.W 2021 roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży kilku projektów na warszawskiej Woli, Mokotowie i Ursynowie, a także drugiego etapu projektu NaBielany! To pozwoli nam umocnić pozycje rynkową oferując klientom produkty zróżnicowane pod kątem lokalizacji i segmentu rynku. Planujemy również dalszy rozwój rynku krakowskiego oraz wprowadzenie tam trzeciej inwestycji do sprzedaży jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.Dodatkowo, skupimy się na zakupach gruntów w obydwu miastach. Planujemy również wejść do kolejnego miasta i otworzyć nowy, trzeci dla nas rynek w Polsce. Sukcesywnie wzmacniać będziemy też naszą działalność w segmencie PRS.W bieżącym 2021 roku planujemy uruchomić nowe projekty w bardzo ciekawych lokalizacjach. Jedną z inwestycji jest Osiedle Neo Jasień, które powstanie na Gdańskim Jasieniu. Projekt obejmuje docelowo realizację czterech budynków o strukturze mieszkań od 30 mkw. do 65 mkw. Inwestycja będzie zlokalizowana nieopodal cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, sprzedanego w całości Osiedla Zielonego.W tym roku planujemy również wprowadzić do sprzedaży kolejny etap Osiedla Pastelowego, zlokalizowanego w Łostowicach. Z wielkim entuzjazmem podchodzimy także do rozpoczęcia sprzedaży jedenastopiętrowego budynku w ramach inwestycji Sol Marina przy Wyspie Sobieszewskiej, oferującego, nie tylko apartamenty wypoczynkowe, ale także basen, SPA, restaurację oraz sale konferencyjne.Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych, a w tym roku rozpoczniemy ich budowę. Szósty etap inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku to już przedostatnia faza tej inwestycji. Powstaje w niej kolejny, trzypiętrowy budynek wkomponowany w zielone patia, dziedzińce i układ ścieżek pieszych. Znajdzie się w nim 140 mieszkań o powierzchniach od 30 mkw. do 78 mkw. w cenach od 7000 zł/mkw. Kolejna inwestycja to drugi etap osiedla Moja Północna w Warszawie ze 175 mieszkaniami o powierzchni od 25 mkw. do 95 mkw., w cenach od 7900 zł/mkw.W 2021 roku planujemy wprowadzić do oferty kilka nowych inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy. Uruchomimy również budowę kolejnych etapów naszych projektów, których realizacje rozpoczęły się w latach poprzednich. Do sprzedaży trafią mieszkania, mikroapartamenty i lokale usługowe o zróżnicowanych metrażach od 19 mkw. do ponad 100 mkw. i liczbie pomieszczeń od 1 do 5 pokoi. Zakres cen będzie uzależniony przede wszystkim od lokalizacji i standardu danej inwestycji. Nowe mieszkania powstaną m.in. na warszawskich Bielanach, Targówku, Białołęce, czy Ochocie.W roku 2021 planujemy wprowadzić do sprzedaży inwestycje w znakomitej lokalizacji Poznania, w okolicy ul. Grunwaldzkiej. Jest to doskonale skomunikowana część miasta z linią tramwajową w najbliższym sąsiedztwie.Po kilku latach przerwy spółka Jakon wraca nad polskie morze z realizacją projektu z segmentu premium. Inwestycja w Świnoujściu, bo to o niej mowa będzie inwestycją dla wymagającego klienta. Otoczenie terenów zielonych oraz bliskość portu jachtowego to tylko niektóre z zalet tej lokalizacji.Wprowadzimy także do sprzedaży kolejne etapy inwestycji przy ulicy Kórnickiej. W naszej ofercie pojawi się nowa inwestycja w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej. Fordon to świetna lokalizacja dla naszych klientów o czym przekonaliśmy się podczas realizacji osiedla Pod Skarpą. Ceny mieszkań w naszych inwestycjach zaczynają się od 4500zł brutto.Poza budownictwem deweloperskim zajmujemy się budownictwem przemysłowym, logistycznym, biurowym. Z zapleczem w postaci biura projektowego jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skomplikowane projekty szyte na miarę. W kolejnych latach planujemy rozwijać każdą z dziedzin naszej działalności.