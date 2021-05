Ceny mieszkań we Wrocławiu drożały we wszystkich dzielnicach

Ceny nowych mieszkań we Wrocławiu wzrosły w ciągu roku o 11% r/r - wynika z raportu Emmerson Evaluation. To jeden z największych wzrostów w Polsce. Ceny mieszkań na rynku wtórnym urosły o 9% r/r.

Wysokie podwyżki w niektórych dzielnicach

Od kilku lat intensywnie rozwijają się tereny Kępy Mieszczańskiej, gdzie swoje inwestycje realizowali najwięksi gracze na wrocławskim rynku. Lokalizacja i podwyższony standard sprawia, że projekty z tych obszarów są wyżej wyceniane, a ceny nowych mieszkań w 2020 r. zaczynały się od 12 tys. zł/mkw. Duże podwyżki zaobserwowaliśmy też w dzielnicy Fabryczna, o 11% rok do roku, gdzie mediana cen ukształtowała się na poziomie 7,6 tys. zł/mkw. Najintensywniej od lat rozwijają się tereny na Maślicach oraz Stabłowicach, a deweloperzy chętnie wprowadzają tu nowe projekty, które są przede wszystkim kontynuacją już istniejących inwestycji – wymienia Anna Starosta, Dyrektorka Regionalna w Emmerson Evaluation i dodaje, że najdroższe z nich odnotowano w obszarze Popowic, gdzie ceny nowych mieszkań zaczynały się od 8 tys. zł/mkw.

W ostatnich latach bardzo mocno rozwija się dzielnica Psie Pole, a deweloperzy ze względu na duży dostęp do gruntów, chętnie wprowadzają na tym obszarze nowe inwestycje. Na Psim Polu można było także znaleźć jedne z tańszych mieszkań we Wrocławiu - mediana ceny mkw. wyniosła tam 7,5 tys. zł. Dynamicznie rozwijają się tereny Lipy Piotrowskiej oraz Swojszyc. Rejonami, w których odnotowano najwyższe ceny mkw. były Karłowice i Różanka, gdzie ceny nowych lokali zaczynały się od 8 tys. zł/mkw. - wskazuje Anna Starosta.

Rynek wtórny także droższy

Jak wynika z raportu Emmerson Evaluation mediana ceny mkw. mieszkania we Wrocławiu wyniosła 8,9 tys. zł. Taki wynik plasuje stolicę Dolnego Śląska w połowie stawki wśród najdroższych aglomeracji w Polsce. Ceny za mkw. były wyższe w Sopocie (16,7 tys. zł/mkw.), Warszawie (10,8 tys. zł/mkw.), Krakowie (9,8 tys. zł/mkw.), Gdańsku (9,7 tys. zł/mkw.) i Gdyni (9,6 tys. zł/mkw.)Ceny mieszkań wzrosły we wszystkich dzielnicach miasta. W 2020 najbardziej wzrosły w Śródmieściu - o 16% r/r osiągając wartość 11,5 tys. zł za mkw.Podobny skok cen był widoczny także w dzielnicy Krzyki (11% r/r), gdzie mediana ceny mkw. wyniosła 8,1 tys. zł. Najwięcej projektów deweloperskich powstaje obecnie w rejonie obrębów Jagodno, Wojszyce i Krzyki. W obszarach Krzyki, Partynice i Południe ceny mieszkań w inwestycjach są znacznie wyższe niż średnia dla dzielnicy. W rejonie Południe, w którym dominują projekty w podwyższonym standardzie, za mkw. nowego mieszkania trzeba było zapłacić już 13 tys. zł.W 2020 r. w stolicy Dolnego Śląska obniżył się poziom oferty oraz mocno spadła liczba nowo wprowadzonych mieszkań. Jednak, mimo pandemii, niektórzy deweloperzy w zeszłym roku wygenerowali na rynku wrocławskim rekordową sprzedaż. Jak zaznacza ekspertka Emmerson Evaluation, dużemu popytowi na mieszkania sprzyjało przede wszystkim niskie oprocentowanie lokat. Spora część mieszkań była nabywana za gotówkę, którą kupującym nie opłacało się już trzymać w bankach. Zainteresowanie taką inwestycją było tak duże, że sprzedały się nawet mieszkania, dla których nie wydano jeszcze ostatecznego pozwolenia na budowę.Ceny mieszkań na rynku wtórnym rosły w ubiegłym roku niemal równie szybko, jak na rynku pierwotnym. Najdrożej było na Starym Mieście (7,9 tys. zł/mkw), choć ceny urosły tam najmniej, bo o 7% w skali roku. Taki sam wzrost odnotowano w drugiej najdroższej dzielnicy Wrocławia - Śródmieściu, gdzie mediana ceny mkw. lokalu z drugiej ręki wyniosła 7,6 tys. zł. Szybszy wzrost cen można było zauważyć na Krzykach, gdzie w 2020 r. używane mieszkania podrożały o 9% do poziomu 7 tys. zł/mkw. Najwyższe wzrosty cen autorzy raportu odnotowali w dzielnicy Psie Pole (11% r/r) i Fabryczna (10% r/r). Mieszkania w tych lokalizacjach kosztowały odpowiednio 6,7 tys. zł/mkw. i 6,8 tys. zł/mkw.Zdaniem ekspertów Emmerson Evaluation w perspektywie najbliższego roku można się spodziewać kontynuacji wzrostów cen mieszkań . Według prognoz z raportu Evaluer Index 2021 podwyżki na rynku mieszkań w największych miastach w Polsce mogą wahać się między 3-8%. Wysoki popyt wciąż rozgrzewa bowiem rynek, co może doprowadzić do pobicia kolejnych rekordów cenowych w 2021 r.