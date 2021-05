Czy mieszkania deweloperskie na obrzeżach miast mają wzięcie?

Czy w ostatnim czasie notowane jest większe zainteresowanie zakupem mieszkań w inwestycjach realizowanych na peryferiach miast? Jak kształtują się ceny lokali w dzielnicach zewnętrznych w porównaniu do tych usytuowanych w centrum? Czy firmy planują realizację projektów położonych na obrzeżach największych miast? Jakie inwestycje planują wprowadzić na rynek w tym roku? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Przeczytaj także: Jakie mieszkania kupują Polacy?

Oślizło, prezes Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Karolina Bronszewska, Marketing Manager Ronson Development

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Natura - Aria Development Nowe Osiedle Natura to projekt, który powstaje w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, niedaleko od granic Warszawy.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Z uwagi na rosnące ceny mieszkań, szczególnie w śródmiejskich dzielnicach wielkich miast, rośnie zainteresowanie projektami zlokalizowanymi na obrzeżach, gdzie koszt zakupu nieruchomości jest znacznie niższy. Dla przykładu, w Krakowie w inwestycji Słoneczne Miasteczko można kupić mieszkanie już za 5100 zł za mkw., podczas gdy średnia dla całego miasta przekracza 10 tys. zł/mkw. Staramy się mieć zawsze w swojej ofercie propozycje z różnych przedziałów cenowych. W każdym mieście, w którym jesteśmy obecni, poza Katowicami, realizujemy zawsze od dwóch do pięciu inwestycji o zróżnicowanych standardach, aby zapewnić naszym klientom jak największy wybór. Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż mieszkań w inwestycji Szmaragdowy Park na Łostowicach w Gdańsku. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy planujemy wprowadzić na rynek jeszcze około 5 nowych inwestycji.Obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów inwestycjami oddalonymi od centrum, usytuowanymi na przedmieściach. To ogólnopolski trend, który dotyczy wszystkich aglomeracji, w których jesteśmy obecni. Z naszych obserwacji wynika, że decyzji o przeprowadzce na obrzeża miast zazwyczaj towarzyszy poszukiwanie większej i bardziej komfortowej przestrzeni życiowej, spokojnej i zielonej okolicy, a także motywacja ekonomiczna. Co do zasady lokale na peryferiach aglomeracji i w dzielnicach zewnętrznych są dużo tańsze od tych mieszczących się w ścisłym centrum. Dla przykładu w naszych, katowickich inwestycjach różnica w cenie między mieszkaniami usytuowanymi na Bronowicach, a tymi położonymi w ścisłym centrum, przy ulicy Sokolskiej sięga 29 proc. Porównując ceny trzypokojowych mieszkań w naszych dwóch łódzkich inwestycjach – Nowe Miasto Polesie i Apartamenty Drewnowska 43, projekcie zrealizowanym w prestiżowej lokalizacji, tuż przy Manufakturze, różnica cen mieści się w przedziale 8-14 proc.Lokalizacja to wciąż najważniejszy czynnik wpływający na cenę mieszkania, ale wysokość stawek wynika także z różnic w standardzie wykończenia. Funkcjonalnie zaprojektowane inwestycje o wysokim standardzie i atrakcyjnych przestrzeniach wspólnych, w których jest miejsce na zieleń wpływają na komfort życia, a to przyciąga mieszkańców nawet do peryferyjnych lokalizacji.Od około 2 lat obserwujemy rosnące zainteresowanie mieszkaniami z każdego segmentu rynku. W niemal jednakowym tempie sprzedawały się apartamenty w Śródmieściu Warszawy w inwestycji Przy Arsenale, jak mieszkania z segmentu popularnego Moja Północna na warszawskim Tarchominie, czy Wolne Miasto w Gdańsku. Pomimo kolejnych wzrostów cen zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości nieustannie rośnie. Na przykładzie naszej warszawskiej oferty można zauważyć, że cena mkw. mieszkania w Śródmieściu Warszawy jest dwukrotnie wyższa od ceny lokalu o porównywalnym metrażu na warszawskim Tarchominie, odpowiednio 18 800 zł brutto i 9 200 zł brutto.W ofercie mamy mieszkania w dzielnicach śródmiejskich lub sąsiadujących z centrami miast, Bliska Wola Tower na bliskiej Woli w Warszawie, Hanza Tower w Szczecinie i Osiedle Horizon w Gdańsku. W maju br. rozpoczniemy przedsprzedaż lokali w Osiedlu Kościuszki w Chorzowie, również w ścisłym centrum, w którym znajdzie się 256 mieszkań o powierzchni od 26 mkw. do 83 mkw.Na obrzeżach miasta jesteśmy obecni z ofertą domów. Osiedle Villa Campina zlokalizowane jest zaledwie kilka kilometrów od granicy Warszawy. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, które jeszcze nasiliło się w związku z pandemią. Domy o powierzchni całkowitej 134 mkw. z ogrodem o metrażu od 350 do 500 mkw. i garażem, można tu kupić w cenie od 719 tys. zł do 807 tys. zł. Domy są wykonane z prefabrykowanych modułów drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnego systemu ogrzewania i wentylacji, dzięki czemu są energooszczędne i tańsze w użytkowaniu niż domy tradycyjne. Czyste powietrze, z uwagi na bliskość Puszczy Kampinoskiej jest dodatkowym atutem zamieszkania w tym luksusowym podmiejskim osiedlu.Przygotowujemy obecnie kolejny, po prestiżowej inwestycji Hanza Tower, projekt w Szczecinie. Będzie to kompleks apartamentowców przy nadbrzeżu Odry, ulubionym przez Szczecinian i turystów miejscu spacerów i wypoczynku. Ponadto, w tym roku mamy w planie powrót na warszawską Białołękę, w której od 25 lat zrealizowaliśmy 18 projektów. Kolejne inwestycje powstaną przy ulicy Lewandów, Aluzyjnej, Berensona i Modlińskiej.Naszym sztandarowym projektem zlokalizowanym na przedmieściach jest inwestycja Nowe Warzymice, która powstaje na obrzeżach Szczecina w miejscowości Warzymice. Kameralna, niska zabudowa oraz liczne tereny zielone wokół inwestycji sprawiają, że cieszy się ona bardzo dużą popularnością wśród naszych klientów. Doceniają także dobre skomunikowanie z centrum miasta. W zaledwie 15 minut można dostać się komunikacją miejską do Placu Kościuszki, a sama inwestycja znajduje się w bliskiej odległości od stacji PKP Gumieńce.Większe zainteresowanie lokalizacjami na przedmieściach spowodowane jest niższymi cenami w takich miejscach względem lokalizacji centralnych w miastach. Efektem pandemii jest zwrot klientów ku większym przestrzeniom, gdzie z łatwością można wygospodarować miejsce do pracy zdalnej.Klienci chętniej też sięgają po inwestycje oddalone od ścisłego centrum, dzięki hybrydowej pracy zdalnej, która na dobre zagościła w naszym życiu. Świetnym przykładem takich projektów jest Ursus Centralny i Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, które są w naszym portfolio „lokomotywami” sprzedażowymi.Widoczny jest także zwrot w kierunku ekologii. Planujemy na to odpowiedź. W drugiej połowie roku ruszymy z nowym projektem – ekologicznymi domami w Falentach pod Warszawą. Kompaktowe metraże, własny ogród, szereg rozwiązań ekologicznych, jak rekuperacja, możliwość montażu paneli fotowoltaicznych oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych, pełne zagospodarowanie wód opadowych na własnym terenie oraz zieleń, a jednocześnie bliskość miasta – to nasz ukłon w kierunku potrzeb klientów, postępujących zmian klimatu i społecznej odpowiedzialności. Przewagą inwestycji będą kompaktowe metraże od 69-128 mkw., co pozwoli kupić dom w cenie zbliżonej do wartości dwupokojowego mieszkania w dobrej, centralnej lokalizacji Warszawy.Mieszkania w dzielnicach zlokalizowanych poza ścisłym centrum miasta zawsze miały zwolenników wśród nabywców. Obecnie widzimy stale rosnącą liczbę zapytań o inwestycję Lokum Verde we Wrocławiu, która swój debiut miała jesienią 2020 roku, tuż przed drugą falą pandemii. Efekt lockdownu i poszukiwanie przez kupujących większych mieszkań, z miejscem na pracę, dużym balkonem lub ogródkiem działał już w momencie rozpoczęcia sprzedaży, więc od tamtej pory wzrost zainteresowania jest systematyczny i stabilny, bez gwałtownych skoków.Klienci wybierający inwestycje w zewnętrznych dzielnicach miasta najczęściej nabywają mieszkania na własny użytek, ale spotykamy też inwestorów decydujących się na zakup lokalu położonego dalej od centrum. Charakterystyczne dla ostatnich miesięcy jest zainteresowanie osiedlem Lokum Monte w Sobótce koło Wrocławia, czyli inwestycją pozwalającą żyć i pracować w unikatowej lokalizacji. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które częściowo lub w pełni pracują zdalnie.Różnice cen w centrum i na peryferiach miasta zależą od typu mieszkania. Jeśli porównamy Lokum Porto na Starym Mieście i Lokum Verde na Zakrzowie we Wrocławiu, to mieszkania jednopokojowe na Zakrzowie są tańsze o ok. 5-7 proc., natomiast trzypokojowe o metrażu 58-62 mkw. o około 20-25 proc. Różnice między Lokum Porto i Lokum Monte w Sobótce są podobne.W przypadku projektów zlokalizowanych w dalszej odległości od centrum w najbliższym czasie planujemy skupić się na realizacji kolejnych etapów osiedli Lokum Verde i Lokum Monte, które są już w ofercie.W tym roku przygotowujemy się także do uruchomienia Lokum la Vida, nowej inwestycji we Wrocławiu przy ulicy Herbsta na Sołtysowicach. Będziemy też poszerzać ofertę o następne etapy prowadzonych obecnie projektów Lokum Porto we Wrocławiu oraz Lokum Siesta, Lokum Vista i Lokum Salsa w Krakowie.Porównując mieszkania w naszych inwestycjach zlokalizowanych w osiedlach podmiejskich z tymi w granicach miasta należy przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że różnią się one charakterem. Nie można porównywać ich wprost, ponieważ oprócz samej lokalizacji, w grę wchodzą również inne parametry mające wpływ na cenę nieruchomości, począwszy od projektu, a skończywszy na ułożeniu działki w terenie.Aktualnie posiadamy w ofercie mieszkania w 15-piętrowym wieżowcu na dobrze skomunikowanym osiedlu na poznańskim Piątkowie. Budynek jest świetnie ustawiony na działce, co sprawia, że widok z okien rozciąga się z każdej jego strony. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w ST_ART Piątkowo to około 8000 zł. Dla porównania, w podmiejskiej lokalizacji w Osiedlu Księżnej Dąbrówki klienci płacili średnio 6500 zł/mkw. i właśnie ostatnie z dostępnych w ofercie mieszkań znalazły swoich nabywców.Powstają tam niskie kameralne domy wielorodzinne, bez hal garażowych, za to z ogródkami przynależnymi do mieszkań parterowych. Już z tego krótkiego opisu widać jak wiele jest różnic między oboma projektami, więc porównywanie nie przyniesie daleko idących wniosków.Jeśli chodzi o Dąbrówkę, to rzeczywiście chcemy kontynuować rozwój osiedla i już jesteśmy na finiszu prac koncepcyjno-projektowych związanych z kolejnym jego etapem. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku mieszkania pojawią się w sprzedaży.Zauważamy większe zainteresowanie osiedlami położonymi blisko zieleni, w spokojnych okolicach, jak na przykład Robyg Mój Ursus czy Życzliwa Prawa na bliskim Tarchominie w Warszawie. Jednak bardzo ważnym aspektem jest doskonała i szybka komunikacja z centrum oraz innymi dzielnicami miasta. Dlatego klienci chętniej wybierają inwestycje na obrzeżach miast, ale nie na typowych przedmieściach, gdzie dotarcie nie jest tak wygodne. Poszukujemy nadal lokalizacji spełniających najważniejsze kryteria naszych klientów. Oferujemy osiedla z dużą ilością zieleni, zapewniające spokój i bezpieczeństwo, przestrzenie dla dzieci, sportu i rekreacji. Bardzo ważne są też balkony, tarasy lub ogródki, które oferujemy w każdym osiedlu.Realizujemy dwie inwestycje na obrzeżach Warszawy. W obu sprzedaż jest powyżej oczekiwań. W ofercie Osiedla Łomianki pozostały nieliczne lokale. To kameralne osiedle położone w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, pół godziny do centrum Warszawy, 15 minut do stacji metra Młociny.Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy realizację Nowego Osiedla Natura w Wieliszewie. Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w drugim etapie tej inwestycji. Nowe Osiedle Natura to projekt, który powstaje w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, niedaleko od granic Warszawy. W ramach trzyetapowej, przepełnionej zielenią inwestycji realizujemy sześć czterokondygnacyjnych budynków z windami, podziemnymi garażami i rozwiązaniami Aria Eco Smart. Ceny w obu inwestycjach są kilkadziesiąt procent niższe niż średnia cena metra na rynku nowych mieszkań w Warszawie.Przygotowujemy się do realizacji dużego osiedla na obrzeżach Warszawy w przepięknej, zielonej okolicy z doskonałym dojazdem do stolicy. Chcemy, żeby było to samowystarczalne i ekologiczne miasteczko ze szkołą, sklepami, powierzchnią biurową i usługami.To jakie mieszkania kupują klienci zależy od ich stylu życia i pracy. Mieszkanie na przedmieściach ma swoje zalety, spokój, cisza i zielone otoczenie. Wymaga jednak odpowiedniej organizacji czasu w związku z dojazdami do pracy i szkoły. Pamiętajmy, że pandemia i praca zdalna nie będą trwać wiecznie. Dlatego nasze inwestycje łączą zalety centrum miast i przedmieść. Budowane przez nas osiedle Miasteczko Jutrzenki powstaje w otoczeniu jednorodzinnych domów w warszawskich Włochach. Osiedle z jednej strony tworzy miejski charakter okolicy, a z drugiej zapewnia mieszkańcom prywatność i spokój. Kolejny nasz projekt to Fabrica Ursus, które będzie wkomponowane w legendarną zabudowę dawnych zakładów mechanicznych. Obie inwestycje powstają poza centrum, ale są bardzo dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami miasta. Zarówno we Włochach i w Ursusie zadbamy, aby mieszkańcy mieli wszystko na „wyciągnięcie ręki”, tj. przedszkola, sklepy oraz usługi.Skupiamy działalność przede wszystkim na terenie Warszawy. Nasze projekty usytuowane są z reguły w bardzo dobrych lokalizacjach stolicy. Natomiast w kwietniu tego roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji Nadwiślańska Kaskada na warszawskiej Białołęce. Będzie to najdalej od centrum usytuowane osiedle z dotychczas realizowanych przez nas projektów mieszkaniowych. Mieszkania w tej lokalizacji są zdecydowanie tańsze od tych realizowanych bliżej centrum Warszawy. Dodatkowo podczas przedsprzedaży czekają na klientów promocje i rabaty. Ceny mieszkań w inwestycji Nadwiślańska Kaskada zaczynają się od 7552 zł/mkw.Realizujemy projekty w różnych lokalizacjach, także na przedmieściach. Zainteresowanie naszymi inwestycjami utrzymuje się na podobnym poziomie od lat. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o centrum miasta czy też jego obrzeża. Ostatnimi czasy można zauważyć wzmożoną aktywność deweloperów w peryferyjnych lokalizacjach, co często spowodowane jest dostępnością gruntów. Dzięki temu ceny mieszkań mogą być niższe o kilkanaście procent w porównaniu do centralnych lokalizacji. Przykładem takiej inwestycji realizowanej przez nas jest osiedle Nowe Tarnowo w Tarnowie Podgórnym, gdzie mieszkania cieszą się dużą popularnością wśród klientów.Zdecydowanie widać duże zainteresowanie zakupem lokali umiejscowionych na obrzeżach miast czy przedmieściach. Atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych klientów to przede wszystkim przestrzeń, dużo zieleni, ale i dogodny dostęp do komunikacji, sklepów, szkół, itp. A to wszystko oferują właśnie przedmieścia. Różnica cen pomiędzy nieruchomością nabywaną w centrum miasta, a taką na jego obrzeżach jest znaczna. Szacujemy, że sięga ok. 40 proc. w zależności oczywiście od rodzaju inwestycji.Obecnie planujemy kilka kolejnych projektów na terenie Wyspy Sobieszewskiej, położonej na obrzeżach Gdańska, gdzie powstają również nasze trzy inne inwestycje. Jedną z nich jest Sol Marina, której pierwszy etap budowy dobiega końca, ale w planach są oczywiście kolejne fazy osiedla. W tej lokalizacji budujemy także inwestycję Lazur Park oraz Villa Neptun. W przygotowaniu mamy zarówno projekty mieszkaniowe, jak i z przeznaczeniem pod wynajem, tj. inwestycyjne. Nową inwestycją wprowadzoną w tym roku na rynek jest Osiedle Neo Jasień zlokalizowane przy ulicy Potęgowskiej w Gdańsku oraz Osiedle Kociewskie mieszczące się w Rokitkach na przedmieściach Tczewa.