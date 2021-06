Jakie mieszkanie do wynajęcia najbardziej pożądane?

Jakie są oczekiwania poszukujących mieszkania na wynajem? Jakie elementy oferty najbardziej interesują najemców? Jaki standard mają najbardziej pożądane mieszkania? Na te pytania odpowiedzi poszukiwała firma doradcza Cushman & Wakefield.

Niemal połowa ankietowanych uznała, że pandemia wpłynęła na zmianę ich potrzeb mieszkaniowych.

Jakie są najważniejsze elementy oferty wynajmu mieszkania?

Przy problemach na rynku pracy i kłopotach z płynnością w wielu branżach, dla najemców istotne stały się także możliwości renegocjacji wysokości czynszu i terminów płatności oraz elastyczność umowy i możliwość jej rozwiązania. W sytuacji pandemii i spędzania większości czasu w domu szczególnie ważny, poza powierzchnią, stał się także standard lokalu, ale posiadanie siłowni czy basenu w budynku, nie było najważniejsze dla najemców. Dla niespełna 10% respondentów klimatyzacja stała się w czasie pandemii szczególnie istotna - dodaje Karolina Furmańska.

Interesujący jest fakt, że stosunkowo niewielu respondentów zdecydowałoby się na tańsze mieszkanie w lokalizacji dalej od centrum lub dom poza miastem.

Standard pożądanych mieszkań

Firma Cushman & Wakefield przeanalizowała wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Wrocław). Ankietowano osoby wynajmujące lub planujące wynająć mieszkanie. Okazało się, że najważniejsza jest dla nich wysokość czynszu oraz standard mieszkania.Taras, ogród lub balkon oraz bliskość terenów zielonych, takich jak park czy las - takie parametry oferty są obecnie najbardziej pożądane przez najemców. Na co jeszcze zwracamy uwagę wynajmując mieszkanie ? Mile widziane są także dostęp do światłowodowego internetu, a także większy metraż mieszkania i dodatkowy pokój do pracy.Ponad 80% najemców chciałoby się wprowadzić do całkowicie lub częściowo umeblowanego mieszkania, najlepiej z oddzielną kuchnią (50% odpowiedzi), wbrew trendom na rynku deweloperskim. Niemal 30% respondentów, którzy chcą nająć mieszkanie, ceni przede wszystkim elastyczność i mobilność, z tego samego powodu może być ważne dla nich to, żeby nie musieć kupować własnych mebli.Co wyjątkowo ciekawe, najemcy szczególnie cenią sobie mieszkania z oddzielną kuchnią. Latami rynek mieszkań zasypywany był przez deweloperów mieszkaniami z aneksem kuchennym. Okazuje się, że 48% najemców preferuje oddzielną kuchnię, a jedynie ¼ ankietowanych zdecydowanie woli mieszkania z aneksem kuchennym połączonym z pokojem dziennym.Truizmem byłoby pisać, że najważniejsza jest wysokość czynszu, ale nie sposób pominąć tego czynnika w badaniu. Dla 91% badanych bardzo istotnym czynnikiem wyboru mieszkania jest oczywiście wysokość czynszu. Niemal tak samo jednak istotnym jest standard lokalu (87%), posiadanie balkonu lub loggi (77%) i dużego tarasu lub ogródka (52%).Niezwykle ważna jest dobra dostępność komunikacji miejskiej (85%) i lokalizacja blisko miejsca pracy i nauki (74%). Dla połowy ankietowanych atutem jest mieszkanie w centrum lub blisko centrum. Jeśli weźmiemy pod uwagę sąsiedztwo, ważna jest bliskość sklepów, restauracji (dla 82%), a także bliskość parków lasów i innych terenów zielonych (78%).Jednocześnie jedynie dla 36% ankietowanych ważne jest to, by w sąsiedztwie był plac zabaw, a dla 42% istotne są szkoły, przedszkola i żłobki w okolicy, co bezpośrednio wiąże się z profilem potencjalnego najemcy.Bardzo interesujące jest to, że dla ponad 60% ankietowanych bardzo ważna jest zgoda właściciela na możliwość posiadania zwierzęcia. W trakcie pandemii niezwykle wzrosło zainteresowanie zarówno adopcją, jak i kupnem czworonogów, co także przełożyło się na wzrost ich cen (o niemal 30% YoY). Zgoda na mieszkanie ze zwierzakiem może być kluczowym argumentem za wyborem konkretnego lokum przez najemcę.