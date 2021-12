Jakie działania proekologiczne i prospołeczne podejmują deweloperzy?

Jakie inicjatywy sprzyjające środowisku i lokalnym społecznościom podejmują firmy deweloperskie budujące mieszkania? W jakie kampanie i przedsięwzięcia się angażują? Co robią dla poprawy estetyki i infrastruktury miast? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl

Przeczytaj także: Rynek nieruchomości: jakie plany deweloperów na II połowę 2021 roku?

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego Aria Development została jednym ze sponsorów pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego, który został odsłonięty na początku października br. przy placu Krasińskich w Warszawie.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Marcin Michalec, CEO Okam

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Piotr Baran, prezes zarządu PCG S.A.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ronson Development

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Przeczytaj także: Konsumenci wybrali najbardziej prospołeczne sieci handlowe w Polsce

Realizując projekty deweloperskie wzbogacamy przestrzeń o tereny zielone, aby współtworzyć zdrowy ekosystem miast. Zieleń i tereny rekreacyjne lokujemy wokół budynków, na patiach, ale także realizujemy zielone tarasy na dachach i górnych kondygnacjach, czy projektujemy ogrody deszczowe. Na przykład, w naszym, najnowszym projekcie trójmiejskim – Bursztynowa Zatoka powstaną ogólnodostępne tarasy zielone wraz z ogrodami deszczowymi, wyposażonymi w instalację do retencji wody, co zapewni zróżnicowany system odwadniający, na czym zyska środowisko. Również w poznańskim osiedlu Zacisze Marcelin, które niedawno trafiło do sprzedaży, zrealizujemy systemy nawadniania zieleni wodą z retencji, co umożliwi podlewanie roślin w osiedlowym parku. Konkretnych przykładów proekologicznych rozwiązań wprowadzanych do naszych projektów jest więcej, wśród nich są panele słoneczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy domki dla owadów.Podejmujemy różnego rodzaju działania charytatywne i proekologiczne, także z udziałem artystów czy organizacji non-profit. Tego rodzaju działalność jest na trwałe wpisana w naszą kulturę organizacyjną. W tej chwili trwa nasz konkurs plastyczny dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Od 2017 roku organizujemy Sąsiedzkie Mikołajki na Pradze. To okazja do wspólnego świętowania wraz z mieszkańcami dzielnicy oraz lokalnymi organizacjami, w tym ze Stowarzyszeniem Serduszko dla dzieci. Zbiórki i imprezy charytatywne na rzecz organizacji non profit to ważny element naszej działalności.W wielu naszych inwestycjach powstały autorskie, bardzo ciekawe murale tworzone przez lokalnych artystów, co jest dobrze odbierane przez mieszkańców. Szczególną wagę przywiązujemy do wspierania bioróżnorodności. Staramy się zwiększać ilość zieleni tam, gdzie jest to możliwe, przykładem są nasadzenia drzew w obrębie działek.W przypadku firm deweloperskich biznesowa odpowiedzialność polega też na tworzeniu inwestycji stanowiących wartość dodaną w przestrzeni polskich miast. Wyjątkowego znaczenia nabiera wtedy, gdy projekty realizujemy w historycznej lub wręcz zabytkowej tkance. Rewitalizacje tego typu budynków przeprowadzamy zawsze z szacunkiem dla historii danej lokalizacji i otoczenia, dla architektonicznego i urbanistycznego kontekstu, a także z dbałością o wszelkie detale.Zakrojone na długofalowy rozwój nasze działania wizerunkowe dotyczą wspierania finansowego JW Tennis Support Foundation - Fundacji Wspierania Tenisa i Rozwoju Aktywności Fizycznej z siedzibą w Warszawie, która powstała z inicjatywy Józefa Wojciechowskiego, właściciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki J.W. Construction. Fundacja ma za zadanie realizowanie idei promocji tenisa poprzez pomaganie utalentowanej sportowo młodzieży. Nadzorują ją Tomasz Wiktorowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej i Marcin Matkowski, nasz były czołowy tenisista. Niezależnie od wspierania młodych talentów sportowych, nasze działania charytatywne stałe i doraźne obejmują straż pożarną, policję i inne służby oraz lokalne społeczności. Przykładem jest wynikający z sytuacji epidemiologicznej udział w akcji Mieszkanie dla medyka w Szczecinie, Wakacje dla Medyka w Krynicy Zdroju i Darmowy obiad dla biednych rodzin wskazanych przez lokalne ośrodki pomocy społecznej, w której wzięły udział należące do firmy hotele: Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdrój, Hotel Dana w Szczecinie i działające w sieci 500 hotele w Tarnowie Podgórnym, Strykowie i Zegrzu.Z działań wpływających na estetykę otoczenia i ochronę zabytków możemy się poszczycić rewitalizacją pięknego, zabytkowego budynku po Zakładach Przemysłu Odzieżowego na potrzeby nowego, butikowego hotelu Dana w Szczecinie. W planie mamy rewitalizację znajdującej się na terenie osiedla Bliska Wola w Warszawie wieży ciśnień - przedwojennej Fabryki Karabinów, jednego z nielicznych budynków historycznych, który zachował się na Woli. Ponadto, przygotowujemy się do odrestaurowania zabytkowego budynku przy ul. Wielopole w Krakowie, który powstał w 1925 roku i był siedzibą banku PKO, a obecnie jest pod opieką konserwatora.Nasza aktywność proekologiczna ma też wymiar praktyczny. Skupiona jest wokół idei ekologiczności i energooszczędności w procesie produkcji domów jednorodzinnych. Projektując domy o konstrukcji szkieletowej największy nacisk kładziemy na oszczędność energii zużywanej przez mieszkańców domu i maksymalne ograniczenie ilości materiałów budowlanych. W domach w podwarszawskim Osiedlu Villa Campina zastosowane zostały też urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.Naszą ideą jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny i odpowiedzialny z poszanowaniem różnorodności, mniejszości oraz naszej wspólnej historii. Właśnie dlatego Aria Development została jednym ze sponsorów pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego, który został odsłonięty na początku października br. przy placu Krasińskich w Warszawie. Przedstawia trzy kobiety trzymające się za dłonie w geście solidarności i wsparcia, upamiętniając wszystkie kobiety, których dotknęła wojna i które doświadczyły trudów Powstania Warszawskiego. Budowę pomnika zainicjowała Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego i Związek Powstańców Warszawskich. Pomnik został sfinansowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, firmę Aria Development i inne spółki deweloperskie.Realizujemy szereg inicjatyw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy między innymi różnego rodzaju organizacje. Dla przykładu na terenie naszej inwestycji Bohema - Strefa Praga w Warszawie użyczyliśmy Stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci lokal, w którym znajduje się w tej chwili przestrzeń dedykowana dla aktywności młodzieży z Pragi. Regularnie bierzemy udział i wspieramy w różnej formie wydarzenia organizowane na rzecz Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka. Okam uczestniczył również w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poprzez partycypację w biegu organizowanym przez Fundację biegamyzsercem.pl. Rokrocznie przedstawiciele naszej firmy biorą też udział w charytatywnej sztafecie Poland Business Run, dzięki czemu dokładamy swoją cegiełkę w pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu, w tym dofinansowanie protez kończyn, wózków inwalidzkich aktywnych czy turnusów rehabilitacyjnych.Z kolei z myślą o środowisku naturalnym oraz komforcie życia mieszkańców, zgodnie z naszą Nową Polityką Jakości, w ramach inwestycji rozwijamy proekologiczne rozwiązania. Wyposażamy je m.in. w wypożyczalnie pojazdów elektrycznych i rowerów, specjalne miejsca do ich ładowania, a same mieszkania na przykład w oczyszczacze powietrza. Powstający w Łodzi kompleks mieszkaniowy Strefa Progress będzie posiadać dodatkowo panele słoneczne. Mamy doświadczenie w tworzeniu przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców, w tym takich które realizowane są w ramach rewitalizacji terenów pofabrycznych jak Bohema – Strefa Praga w Warszawie czy Łódź.Work oraz Strefa Piotrkowska 217 w Łodzi. Jeśli chodzi o ekologię, angażujemy się także chętnie w takie inicjatywy, jak sadzenie drzew. W tym roku wsparliśmy samorząd Warszawy w jednej z takich akcji i w Parku Praskim posadziliśmy 35 drzewek.Dziś nie można już dzielić działalności dewelopera, na tę związaną z budową mieszkań i na przykład aranżacją otoczenia czy rewitalizacją pozostałości fabrycznych. Deweloper planując budowę osiedla powinien mieć na uwadze jakość życia mieszkańców, którzy kupią nieruchomość w jego inwestycji. Wydawałoby się, że to tylko dodatkowe elementy, jak place wodne dla dzieci, siłownie czy pilates dla dorosłych, szklarnie czy panele fotowoltaiczne na dachach, ale są one równie istotne, jak jakość samych mieszkań czy budynku. Dzisiejsi klienci są nie tylko dobrze wyedukowani, ale też wymagający. Osiedle musi wnosić jakąś wartość dodaną, stąd wszystkie atrakcje czy elementy małej architektury, które umieszczamy w naszych inwestycjach. Bywają one nietuzinkowe, jak choćby jeden z modułów domu dla pszczół, który zdobył niedawno rekord Guinnessa, czy wspomniane już miejsca na pilates i uprawiania jogi.Grupa Robyg od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Łącznie w 2020 roku przekazaliśmy ponad 250 tys. zł na wsparcie i dofinansowania. Dodatkowo, program CSR obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.Podejmujemy liczne inicjatywy prośrodowiskowe, których przykładem jest montowanie na dachach wszystkich budynków paneli fotowoltaicznych czy sterowanie pogodowe. Deklarujemy całkowite przejście na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w procesie budowalnym do 2024 roku.W każdym osiedlu projektujemy obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD i ładowarki samochodów elektrycznych. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów.Nowością w naszych inwestycjach są ekologiczne farby elewacyjne, pochłaniające zanieczyszczenia. W osiedlach pojawi się też kostka antysmogowa, która wpływa na redukcję tlenków azotu w powietrzu oraz ławki solarne, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie naładować swoje urządzenia, dzięki energii słonecznej. Wszystkie lokale w standardzie, bez dodatkowych kosztów, zostaną wyposażone w system Smart House, co umożliwia obniżenie kosztów eksploatacyjnych nawet o 30 proc.W latach 2019-2020 spółka dofinansowała Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła, Zimowy Narodowy, Dni Bemowa, Centrum Opatrzności-Wotum Narodu – Święto Dziękczynienia, Instytut Tertio Millennio – Projekt Dar na stulecie, Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, Teatr za Jeden Uśmiech, Fundację Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA – cykliczne wspieranie edycji Ery Schaeffera, Fundację im. Danuty Szaflarskiej, Akcję Serce dla Powstańca, 2. Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok – wspólnie dla SOS Wioski Dziecięce i dzieci z rodzin zastępczych, Fundację Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Mozartowski Mozartiana, czy Festiwal Światła w Wilanowie.W Warszawie we współpracy z urzędem dzielnicy zbudowaliśmy most przez Potok Służewiecki w Wilanowie wraz z ciągami dla pieszych oraz przejazdem rowerowym. W Poznaniu firma inwestuje w infrastrukturę publiczną ponad 20 mln zł m.in. na terenie Ostrowa Tumskiego i w bezpośrednim otoczeniu wyspy. W Gdańsku wybudowane zostało boisko przy szkole podstawowej na Morenie i park z obiektami sportowo-rekreacyjnymi w dzielnicy Jasień.We develop people – to claim naszej marki. Te słowa wyrażamy, nie tylko w dosłowny sposób, czyli poprzez działalność deweloperską, ale także poprzez budowanie relacji z mieszkańcami najbliższej okolicy, w której realizowana jest inwestycja. Dlatego nawiązujemy relacje z Radami Osiedla czy Dzielnicy i wspólnie realizujemy zadania, takie jak przeznaczenie Budżetu Obywatelskiego na park czy organizacja lokalnych eventów. Chcemy, żeby mieszkańcy budowanych przez nas osiedli mieli realny wpływ na otoczenie, w którym żyją.Ważne są dla nas także działania promujące zdrowy i aktywny styl życia. W tym roku w Szczecinie, gdzie realizujemy osiedle Victoria Apartments nad Jeziorem Dąbie, zaangażowaliśmy się w projekt Sail Szczecin 2021 i aktywności Centrum Żeglarskiego. Promowaliśmy żeglarstwo organizując atrakcje i upominki podczas regat dla dzieci i młodzieży, a także zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo, stawiając na marinie wiatę z kapokami. We Wrocławiu jesteśmy partnerem Klubu Żeglarskiego Yacht Club Bergline, stale wspierając rozwój młodych sportowców. Objęliśmy także patronatem półmaraton odbywający się w Wałbrzychu i zapewniliśmy strefę atrakcji dla dzieci. Wspólnie z naszym ambasadorem, triathlonistą Robertem Wilkowieckim, wzięliśmy udział w biegu jako zawodnicy.Ponadto, zawsze chętnie angażujemy się w dobroczynne działania branży deweloperskiej, braliśmy udział w biciu rekordu Guinnessa w budowie największego domu dla owadów, które organizowane było przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Jeden z modułów tego domu stał się częścią naszego wrocławskiego osiedla Futuria. Wielokrotnie udzielaliśmy się w inicjatywach sadzenia drzew, wspieraliśmy dzieci i młodzież w rozwoju ich sportowych pasji. Podczas tegorocznego Biegu Firmowego zorganizowaliśmy także zbiórkę pieniężną dla Fundacji Przytul Pyska, opiekującą się porzuconymi psami.Podejmujemy wiele działań prospołecznych, a w swoich biznesowych działaniach zawsze stawiamy w centrum człowieka i jego dobrostan. Jedną z inicjatyw grupy kapitałowej Nickel jest założenie i prowadzenie Żłobka i Przedszkola Kompetencyjnego UL, którego autorski program wspiera małych ludzi w drodze do dorosłości. Co roku bierzemy udział w akcji Deweloperzy dzieciom. W okresie przedświątecznym organizujemy Szlachetną paczkę dla najbardziej potrzebujących. Wspieramy także działania Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód w ich lokalnej działalności.Realizując inwestycję Warzelnia, zadbaliśmy o nietoperze mieszkające w dawnych budynkach Browaru Mycielskich. Sfinansowaliśmy i przeprowadziliśmy budowę siedliska zastępczego dla ponad 200 ssaków. Według Towarzystwa Salamandra udało się nam stworzyć jedno z największych, sztucznych zimowisk w Europie. Wiosenne inwentaryzacje wykazały, że nietoperzy jest obecnie ponad 430 z 15 gatunków.Jako deweloper dbamy także o estetykę otoczenia naszych klientów, wprowadzając sztukę do wnętrz realizowanych przez nas inwestycji. W ST_ART Piątkowo części wspólne ozdobione zostaną obrazami i grafikami Noriakiego oraz obrazami Grzegorza Gruzy. Współczesne kolaże znajdą się także we wnętrzach FIQUS Marcelin. Wspieramy także wystawy twórców współczesnego malarstwa, patronując Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej Vinci Art Gallery.Filozofia naszej firmy zakłada, że działalność deweloperska to więcej niż zbudowanie budynku z mieszkaniami. Tworzymy tkankę miejską – osiedla, które mają być komfortową, ekologiczną, modną i estetyczną przestrzenią do życia. Nasz projekt Nova Królikarnia powstał w sercu parku na warszawskim Mokotowie, a my dodatkowo zagęściliśmy ten teren roślinnością. W naszych inwestycjach stanęły domki dla owadów, dzięki czemu staliśmy się częścią rekordowego projektu Polskiego Związku Firm Deweloperskich na zbudowanie największego domku dla owadów na świecie. W inwestycji Ursus Centralny chcieliśmy nawiązać do historii miejsca, czasów świetności fabryki, dlatego w pierwszym etapie inwestycji, na poziomie usług, powstały murale, stworzone przez profesjonalnego artystę.Co roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia wspieramy też wybrane instytucje. Rok temu były to Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich oraz Dom Dziecka nr 1 w Więcborku.Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco ClassicNajwięcej działań proekologicznych i prospołecznych podejmowaliśmy do tej pory na naszym gdańskim osiedlu Wolne Miasto. Sam projekt urbanistyczny zakładał wkomponowanie osiedla w zastany na działce drzewostan, w tym stary sad oraz zminimalizowanie ruchu samochodowego na terenie osiedla, co pozwoliło zaaranżować wewnętrzne dziedzińce budynków w formie zielonych enklaw, umożliwiających mieszkańcom odpoczynek i rekreację.Projekt zieleni zakładał nasadzenia roślin łąkowych tworzących dobre warunki dla owadów latających, a na drzewach zostały powieszone budki lęgowe dla ptaków. Na terenie osiedla działa również przedszkole.Poza działalnością deweloperską, firma stawia również na wsparcie działań związanych m.in. ze zmianą otoczenia w rejonie budowanych osiedli mieszkaniowych. Przykładem ciekawej realizacji wpływającej na estetykę otoczenia jest mural Przyszłość na Woli, który został wykonany na ścianie naszej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na warszawskiej Woli. Firma jest także fundatorem rzeźby misiów z drzewa przy Domu Kultury Świt, który znajduje się w pobliżu naszego osiedla Warszawski Świt, powstającego w dzielnicy Targówek. W minionych latach wspieraliśmy także klub siatkarski AZS Politechnika Warszawska. To tylko kilka z wielu tego rodzaju aktywności naszej firmy, która angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno-kulturalne oraz pomoc osobom potrzebującym.Naszą ambicją jest nie tylko realizowanie nowoczesnych projektów deweloperskich, ale również tworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców. Dlatego angażujemy się m.in. w przedsięwzięcia dotyczące nasadzenia drzew. Zielona okolica i troska o środowisko to ważne zagadnienia brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez klientów. Wspieramy także lokalne wydarzenia i organizacje. Jesteśmy m.in. sponsorem drużyn piłkarskich, sponsorowaliśmy Bractwo Rycerskie, a także zawody triathlonowe Challenge Gdańsk. Prowadzimy również zbiórki świąteczne m.in. w ramach projektu Szlachetna Paczka. Dofinansowujemy też gdyńskie schronisko dla bezdomnych zwierząt Ciapkowo. Dbamy również o poprawę kultury organizacyjnej i well-being pracowników poprzez korzystanie z platformy benefitowej Worksmile.