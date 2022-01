Jak obniżyć koszty ogrzewania domu?

Opłaty za ogrzewanie stanowią znaczą część wszystkich kosztów utrzymania domu. Innowacyjne rozwiązania poprzez lepszą wydajność zmniejszają stosunek wydatków na ogrzewanie względem reszty opłat. Ponadto decydujący się na ekologiczne instalacje mogą starać się o dotacje w programach "Moje ciepło" oraz "Czyste powietrze 2022".

Krok 1: określ budżet

Krok 2: zdefiniuj priorytety

Krok 3: wybierz rodzaj ogrzewania

ogrzewanie gazem – jest ono możliwe tylko, kiedy w pobliżu domu jest sieć, do której można podłączyć budynek. Do wyboru są trzy rodzaje kotłów – tradycyjny, kondensacyjny i pulsacyjny. Oprócz niego potrzeba jeszcze zasobnika ciepłej wody, osprzętu i oczywiście fachowego montażu. Podstawowy koszt instalacji gazowej mieści się w przedziale 3 tys. – 20 tys. zł w zależności od wybranego sprzętu;

ogrzewanie pompą ciepła – wymaga najdroższej instalacji. Koszty początkowe wynoszą nawet 80 tys. zł. Inwestycja może się jednak zwrócić w perspektywie kilkunastu lat, jeśli budynek należy do energooszczędnych. Jest to najwygodniejsze i najbardziej ekologiczne rozwiązanie, a od 2022 r. właściciele nowo wybudowanych nieruchomości mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel z programu „Moje Ciepło".

Krok 4: wybierz projekt i wykonawcę

Podczas poszukiwań dopasowanej do indywidualnych preferencji oferty należy przejrzeć i porównać jak największą liczbę firm i ogłoszeń. Warto określić, czy szukamy samej usługi lub samego produktu, czy kompleksowego wykonania instalacji. Zdefiniowanie potrzeb pomoże nam zawęzić wybór usługodawców i sprzedawców. Należy zwrócić uwagę na okres gwarancji oraz co wchodzi w jej zakres, na dokładne daty wykonania zlecenia, a także żywotność instalacji – radzi Karol Grygiel z Oferteo.pl, serwisu łączącego wykonawców usług i dostawców produktów z klientami poszukującymi konkretnej usługi lub produktu.

Jak zatem krok po kroku wybrać najlepszy sposób ogrzewania domu?Kapitał, który jesteśmy w stanie zainwestować w instalację grzewczą, to istotny czynnik wpływający na decyzję o jej wyborze. Dotyczy to nie tylko kwoty zakupu i wykonania instalacji, ale także późniejszych regularnych rachunków. Należy wziąć pod uwagę, że opłaty za ogrzewanie stanowią znaczną część wszystkich wydatków przeznaczonych na utrzymanie domu. Aby zminimalizować te koszty, niezbędny jest wybór systemu, który pochłaniając mało energii, wyprodukuje odpowiednią ilość ciepła. Takim rozwiązaniem jest na przykład pompa ciepła. Początkowy wydatek na wspomnianą inwestycję może sięgać nawet 80 tysięcy złotych. Dostępne są jednak programy dofinansowań, takie jak „Moje ciepło” lub „Czyste powietrze 2022”, które mogą zmniejszyć koszt nawet o 30 tys. zł.Co ma największe znaczenie? Wygoda, cena czy dobro środowiska? Ogrzewanie pompą ciepła lub kotłem gazowym wymaga jedynie ustawienia odpowiednich parametrów i opłacania rachunków. Oba te rozwiązania gwarantują wygodę, ponieważ nie trzeba uzupełniać opału ani czyścić paleniska, jak w przypadku systemów grzewczych na paliwa stałe. Ogrzewanie gazem lub pompą ciepła jest także przyjazne środowisku i przyszłościowe. W celu osiągnięcia jak najniższej emisji CO2 powoli odchodzi się od najbardziej zanieczyszczających rozwiązań. Zatem ogrzewanie na węgiel lub inne paliwo stałe, które jest szkodliwe dla środowiska, nie jest nowoczesną inwestycją. Mając na uwadze czyste powietrze, można zdecydować się także na ogrzewanie elektryczne. Minusem jest jednak cena, ponieważ rozwiązanie to zazwyczaj wiąże się z wysokimi rachunkami za prąd.Rynek oferuje szeroki wybór instalacji grzewczych. Poznanie różnic między nimi pozwoli zawęzić poszukiwania do tych, które są najbardziej interesujące. Do najpopularniejszych rozwiązań należą:Jednym z ostatnich, ale nie mniej ważnych kroków, jest wybór właściwego produktu i rzetelnego wykonawcy. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu produkty i usługi.