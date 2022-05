Wynajem mieszkania: plusy, minusy i powody

Polski Związek Firm Deweloperskich prezentuje wyniki badania „Rynek wynajmu w Polsce”. Wynika z niego, że wynajem mieszkania jest rozwiązaniem, które cieszy się wśród Polaków dużą popularnością i - co ważne - gwarantuje im satysfakcję. Interesujących wniosków jest jednak jeszcze więcej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej decyduje się na wynajem mieszkania?

Z jakich powodów Polacy wynajmują mieszkania?

Jakie są plusy i minusy wynajmowania lokum?

Czy najem instytucjonalny jest satysfakcjonującym rozwiązaniem?

Portret z odcieniem różnic

Dlaczego wynajem mieszkania?

Plusy…

…i minusy

Ciekawostki…

Dotychczasowe doświadczenia z wynajmem mieszkania Praktycznie wszyscy najemcy instytucjonalni są zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze świadczonych usług najmu

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczno-badawczą Zymetria na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich w marcu 2022 roku wśród mieszkańców dużych miast pokazało wiele cech ważnych dla osób najmujących mieszkania. Badaniem objęto zarówno osoby najmujące lokale prywatnie jak i w systemie instytucjonalnym, tzw. PRS (Private Rented Sector).W dwóch słowach najem instytucjonalny polega na tym, że wyspecjalizowane firmy będące właścicielami budynków wynajmują mieszkania w pełni wyposażone, często z dodatkowymi atutami jak obsługa czy wspólne przestrzenie użytkowe (kawiarnie, siłownie, miejsca pracy). Dane podane powyżej wskazują, że w tej kategorii jest bardzo wysoki stopień zadowolenia z wynajmu i świadczonych usług.Statystyczny Polak najmujący mieszkanie to osoba będąca w zawiązku i prawie w co drugim przypadku mieszkająca z dzieckiem (lub dziećmi). Co dziesiąte mieszkanie wynajmuje singiel. Istnieją jednak ciekawe różnice jeśli porównamy osoby korzystające z najmu prywatnego i instytucjonalnego. W przypadku tego pierwszego przeważają ludzie młodzi - 61% to osoby w wieku do 34 lat, a podział wg płci jest tożsamy ze statystycznym w kraju – nieco więcej kobiet. Natomiast w grupie osób wynajmujących w systemie PRS przeważają osoby powyżej 35 roku życia, rzadziej mieszkają z dziećmi i aż ¾ to kobiety!Powody decyzji o wynajmie mieszkania są bardzo zróżnicowane. Równie ważna jest swoboda w wyborze miejsca mieszkania, jak i unikanie konieczności zaciągania kredytu, na co wskazało od 23 do 26% badanych. Dodatkowo ważnym atutem jest łatwość zmiany mieszkania w razie potrzeby – taką elastyczność ceni ok 23% wszystkich wynajmujących. Co ciekawe w przypadku PRS aż co 3 osoba zdecydowała się na wynajem, ponieważ potrzebowała mieszkania w związku z przeprowadzką z innego miasta. Ankieterzy zapytali również o odczucia związane z wynajmowaniem mieszkań oraz o zalety i wady.Wśród zalet wynajmu mieszkania najemcy prywatni znacznie częściej wskazują łatwość zmiany jednego mieszkania na drugie (38%) oraz możliwość szybkiego usamodzielniania się, na co zwróciło uwagę 31% respondentów. Najemcy instytucjonalni doceniają przede wszystkim wygodną lokalizację, sprzyjającą komfortowi życia codziennego – co szczególnie docenia aż 44% badanych. Dodatkowo cenią sobie możliwość mieszkania w atrakcyjnych dzielnicach miasta (24%) oraz bliskość terenów zielonych (21%) co oznacza, że w tej grupie szczególnie ważny jest komfort życia codziennego.Oczywiście mimo dużego stopnia zadowolenia z wynajmu mieszkania istnieją pewne wady. Wśród nich większy stopień wskazywania na wady istnieje w grupie wynajmu prywatnego. Najwięcej osób w tej kategorii wymieniło obowiązek wpłaty kaucji, wiążący się z ryzykiem nieodzyskania tej kwoty (aż 32% wynajmujących prywatnie i 23% korzystających z PRS).Dodatkowo wynajmujący prywatnie obawiają się odciążenia dodatkowymi kosztami w razie zniszczeń w mieszkaniu (30%). Co trzeciej osobie przeszkadza fakt, że mieszkania nie można urządzić po swojemu, według indywidualnych potrzeb i gustów. Ostatnie dwie kategorie mają dużo niższe wskazania wśród najmujących w sektorze PRS – odpowiednio 16% i 12%. Prawdopodobnie wynika to ze standardów umów oraz wyposażenia mieszkań.Powyższe oznacza, że generalnie dla wynajmujących ważny jest wygląd mieszkania oraz możliwość tworzenia wygodnej i dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni.W badaniu uwagę zwraca fakt znacznej rozbieżności w ocenie wad w kwestii możliwości wynajmu mieszkania z dziećmi – o ile jako wadę w wynajmie prywatnym wymieniło 16% osób, to w sektorze PRS tylko 2%, co jest wynikiem na poziomie błędu statystycznego.Z ciekawostek badania warto wymienić, że co drugi statystyczny najemca prywatny posiada zwierzę i w zdecydowanej większości jest to pies (70%), a tylko co czwarty najemca PRS mieszka ze zwierzęciem przy czym niemal równie często jak pies (52%) jest to kot (42%).Analiza badania wskazuje, że najemcy instytucjonalni są zdecydowanie bardziej zadowoleni z lokalizacji mieszkania, przyjazności otoczenia oraz z jego standardu niż najemcy prywatni. Również lepiej oceniają dopinanie kwestii formalnych i wysokość czynszu versus jakość mieszkania. Najem ten jest postrzegany jako bardziej bezpieczny m.in. przez jasne zasady najmu i proste formalności. Wszyscy najmujący chwalą sobie swobodę mieszkania – mogą mieszkać w większym metrażu, w lepszej lokalizacji, a do tego nie ponoszą ryzyka związanego z zaciąganiem kredytu. Cenią sobie dobre umiejscowienie i bliskość terenów zielonych.Niezależnie od formy, możliwość wynajmu mieszkań daje swobodę i pozwala na elastyczne zmiany, co współcześnie jest dużo ważniejsze niż stałe miejsce mieszkania, do którego często przyzwyczajone są najstarsze pokolenia Polaków.