Złe wieści z rynku nieruchomości. Realia czy clickbait?

Inwestorzy obecnie przeglądający prasę i media ekonomiczne lub także te mniej profesjonalne źródła mogą spotkać się z prawdziwą ofensywą słowną autorów tekstów poświęconych rynkowi nieruchomości. „Spadki cen”, „czas wielkich zmian”, „zapaść” czy nawet „wodospad” to dość poważne stwierdzenia jakie wskazują na prawdziwe trzęsienie ziemi. Czy jest tak w rzeczywistości? Czy może mamy jednak do czynienia z tzw. „cherry picking” (ang. wybieraniu selektywnym) w zakresie przesłanek opisujących sytuację na rynku nieruchomości co w dużej mierze ma służyć nadmiarowemu nęceniu czytelników do kliknięć (ang. clickbait)?

Ceny nieruchomości

Ceny dot. rynku wtórnego, główne miasta Polski Rynek nieruchomości schładza się ale jedynie jeśli rozpatrujemy ceny realne a nie nominalne

RPP wyznaczyła szczyt stóp procentowych?

Tempo udzielanych kredytów

Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w Polsce Miesięczna sprzedaż w lipcu 2022 osiągnęła 3 mld zł. Był to wynik o ponad 60% gorszy od wartości notowanej rok wcześniej

Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w Polsce Patrząc w dłuższej perspektywie czasu spadki sprzedaży kredytów nie są aż tak drastyczne

Wakacje kredytowe – jak mijają?

Migracja obywateli z Ukrainy vs. dostępność mieszkań per osoba

Podsumowanie