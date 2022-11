Zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości

Pierwsze opady śniegu zwiastują początek wytężonej pracy dla wielu branż, w tym dla firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Odśnieżanie dachów to obowiązek zarządcy nieruchomości Ustawodawca nakłada na zarządcę obowiązek usunięcia nadmiaru śniegu i regularnej kontroli stany technicznego, zarówno dachu jak i całego budynku.

Charakter pracy zarządcy nieruchomości w dużym stopniu determinują pory roku. W zależności od kalendarza mamy inne obowiązki. Oczywiście są również prace stałe, które głównie dotyczą wnętrza budynku. Jednak to co robimy wokół niego najczęściej podyktowane jest porami roku. Jesień i zima to czas prac porządkowych. Na wielu osiedlach znajdują się liczne tereny zielone z dużym zadrzewieniem i klombami kwiatowymi. Przed zimą należy je przygotować i zabezpieczyć w odpowiedni sposób po to by już na wiosnę mogły znów zachwycać wyglądem. Dużo pracy przysparzają nam również drzewa. Spadające liście, chociaż wyglądają bajecznie i kolorowo, mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w połączeniu z mokrą nawierzchnią i deszczem. Natura nie ułatwia nam zadania, zwłaszcza w wietrzne dni, kiedy nowe liście pojawiają się co chwilę. Na szczęście z pomocą przychodzi coraz częściej technologia. Na wielu osiedlach tradycyjne miotły i grabie zostały zastąpione nowoczesnymi dmuchawami, które w znaczny sposób ułatwiają jesienne porządki.Wraz ze spadkiem temperatury obowiązków przybywa. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.). zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do odśnieżania chodników znajdujących się na podległym mu terenie. Co istotnie obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do chodników i ścieżek. Szczególnie niebezpieczny jest śnieg znajdujący się na dachach budynków, zwłaszcza ten mokry i ciężki. Ta kwestia jest również szczegółowo uregulowana przez prawo budowlane. Ustawodawca nakłada na zarządcę obowiązek usunięcia nadmiaru śniegu i regularnej kontroli stany technicznego, zarówno dachu jak i całego budynku. Równie niebezpieczne są sople zwisające z dachów, to zjawisko jest dość powszechne, szczególnie wczesną i późną zimą, kiedy w ciągu dnia temperatura jest dodatnia, a nocą znacznie spada. Zwisające sople, szczególnie te duże i ciężkie, są niebezpieczne, zarówno dla ludzi jak i przedmiotów wokół budynków. Dlatego monitoring dachów to nieodzowna czynność w okresie zimowym.Wszystkie obowiązki zarządcy są regulowane prawem budowlanym z dnia 4 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). Wedle tych przepisów właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Do czynników zewnętrznych zaliczamy między innymi opady, wiatr czy silny wiatr zagrażający ludziom lub mieniu. Przepisy regulują również kwestie tego, jakich środków używać do posypywania i polewania chodników w celu pozbycia się warstwy lodu. Jeżeli zarządca nie zadba o takie oczyszczenie chodnika by umożliwić bezpieczne poruszanie się mieszkańcom, powinien liczyć się z konsekwencjami.Zarządcy muszą pamiętać o zatrudnianiu osób o odpowiednich kwalifikacjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o prace na wysokości. Powinni się oni legitymować ważnym zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania takich prac oraz mieć odpowiednie szkolenie. Na czas wykonywania prac na dachach, teren wokół powinien być zabezpieczony poprzez wyznaczenie specjalnej strefy ochronnej. Z pewnością zbliża się okres intensywnej pracy dla zarządców nieruchomości. Warto pamiętać, że wszystkie ich działania mają na celu zarówno podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.