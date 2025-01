Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości

Chociaż zbliżamy się dopiero do końca stycznia, zarządcy nieruchomości już dziś planują pierwsze wiosenne prace porządkowe. Obowiązków wiosną nie brakuje. Cieplejsze i dłuższe dni to idealny moment na przeglądu stanu budynku i przygotowanie go na kolejny sezon - komentarz Mariusza Łubińskego, prezesa spółki Admus zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik

Charakter pracy zarządcy nieruchomości w dużym stopniu determinują pory roku. W zależności od kalendarza mamy inne obowiązki. Oczywiście są również prace stałe, które głównie dotyczą wnętrza budynku. Jednak to co robimy wokół niego najczęściej podyktowane jest porami roku. Wiosna jest ogólnie rzecz biorąc okresem napraw, remontów i odświeżenia. Po zimie jest zazwyczaj wiele pracy i warto pomyśleć i zaplanować je z odpowiednim wyprzedzeniem.W pierwszej kolejności należy dokładnie sprawdzić stan budynku. Niskie temperatury i zamarzająca woda w łatwy sposób mogą uszkodzić elewację. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ jeśli szybko zaczniemy działać koszty będą znacznie niższe, niż jeśli to zaniedbamy. Oczywiście, jeśli uszkodzenie jest duże warto rozważyć odnowienie całej elewacji, tu jednak musimy liczyć się ze sporymi wydatkami. Przy okazji warto również rozważyć razem ze wspólnotą termomodernizację budynku i odnowienie balkonów. Oprócz elewacji warto dokładnie sprawdzić kondycję dachu, zwłaszcza jeśli zima była wyjątkowo śnieżna. Naprawa dachu, podobnie jak elewacji jest bardzo kosztowna, a dodatkowo może prowadzić do powstania kolejnych uszkodzeń, np. przeciekania. Nie warto tego zaniedbywać, ponieważ w rezultacie może to prowadzić do konieczności generalnego, bardzo kosztownego remontu. Warto też zwrócić uwagę na orynnowanie budynków. Po zimie w rynnach pozostają często stare zgniłe liście, które wymagają usunięcia.Na wielu osiedlach znajdują się liczne tereny zielone z dużym zadrzewieniem i klombami kwiatowymi. Wiosna to czas, kiedy trzeba zadbać o trawniki, które po miesiącach pod pokrywą śnieżną często są w złej kondycji, wymagają dodatkowej pielęgnacji i nawożenia. Część przemarzłych czy uszkodzonych roślin trzeba będzie usunąć, klomby będą wymagały nasadzeń i większej uwagi. Zakres prac warto skonsultować z ogrodnikiem, a w przypadku planowanych większych prac z architektem zieleni.Wiosna to też dobry czas, aby uporządkować przestrzeń na osiedlu, zadbać o małą architekturę, wiaty śmietnikowe, altanki czy place zabaw. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że budowa placu zabaw na osiedlu jest obowiązkiem deweloperów, wynika ono z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązek „opieki” nad placami zabaw należy jednak do zarządcy. Raz w roku kontrola takiego placu zabaw powinna być przeprowadzona przez niezależną jednostkę. Oprócz tego zarządca powinien przeprowadzić raz w tygodniu tzw. kontrolę wzrokową a raz na kwartał sprawdzić kontrolę funkcjonalną. Dwa razy w roku, przed sezonem letnim i w czasie jego trwania trzeba również wymienić piasek w piaskownicy.Z pewnością zbliża się okres intensywnej pracy dla zarządców nieruchomości. Warto pamiętać, że wszystkie ich działania mają na celu zarówno podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto regularne porządki gwarantują, że nieruchomość będzie w dobrym stanie technicznym, a konieczne prace nie będą generowały tak dużych kosztów. Ważne jest również zadowolenie mieszkańców, którzy na pewno docenią zaangażowanie zarządcy.