Rynek betonu towarowego w Polsce wart ponad 7 mld zł

W wyniku znaczącego wzrostu kosztów produkcji (kruszywa, cement, domieszki do betonu, siła robocza, logistyka i transport), w latach 2017-2022 rynek betonu towarowego w Polsce odnotował skokowy wzrost wartości, osiągając 7,5 mld zł. Pomimo przejściowego schłodzenia koniunktury w budownictwie, długoterminowe prognozy dla rynku betonu towarowego prezentują się dość stabilnie.

Wartość rynku betonu towarowego na rekordowych poziomach

Stabilne perspektywy pomimo przejściowego spowolnienia

Konsolidacja rynku betonu przybiera na sile

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Rynek betonu towarowego w Polsce 2024-2029”, w 2022 r. całkowite przychody 200 największych producentów wyniosły ponad 15 mld zł, z czego 42% przypadło na sprzedaż w segmencie betonu towarowego. Oznacza to wartość sprzedaży betonu na poziomie blisko 6,4 mld zł. Natomiast po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów, wartość rynku betonu towarowego wyniosła blisko 7,5 mld zł.Wprawdzie w minionym roku rynek odnotował znaczący spadek wolumenu produkcji, jednak w ujęciu wartościowym został on niemal całkowicie zniwelowany poprzez dalszy wzrost średniej ceny betonu. W oparciu o wstępne dane, analitycy Spectis szacują że w 2023 r. wartość rynku skurczyła się nominalnie tylko o 1% do poziomu 7,4 mld zł.W ujęciu wolumenowym, rynek betonu towarowego w Polsce od kilku lat pozostaje w stagnacji, notując naprzemiennie niewielkie wzrosty i spadki w zależności od momentu cyklu koniunkturalnego. Warto zauważyć, że dopiero dzięki ożywieniu z lat 2021-2022 producenci zdołali wyprodukować podobny wolumen betonu jak w trakcie przygotowań do Euro 2012.Analitycy Spectis oczekują, że dobra koniunktura powróci na rynek betonu towarowego dopiero w latach 2025-2026, m.in. dzięki realizacji większej ilości dużych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. W rezultacie, w najbliższych latach segment inżynieryjny stopniowo odbudowywać będzie swój udział w rynku betonu, głównie za sprawą realizacji w całym kraju dużych projektów infrastrukturalnych.W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces dalszego rozwoju rynku betonu towarowego będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, znaczące środki unijne przysługujące Polsce w latach 2021-2027, kontynuacja realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych oraz samorządowych inwestycji drogowych, rosnące szanse na start realizacji planowanych megainwestycji (np. elektrownia jądrowa lub Centralny Port Komunikacyjny), strukturalny niedobór zasobów mieszkaniowych w Polsce na tle średniej unijnej, generujący długoterminowy popyt na nowe mieszkania i domy, powszechność zastosowania betonu praktycznie w każdym segmencie rynku budowlanego, głęboko zakorzeniona w Polsce technologia wznoszenia budynków w technologii żelbetowej, rozbudowane zaplecze produkcyjne oraz wysoki poziom dostępności betonu na większości rynków lokalnych.Istotnymi czynnikami oddziaływującymi negatywne na rynek betonu towarowego będą natomiast: niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki, konieczność ograniczenia emisyjności polskiej gospodarki zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55, wysokie ceny podstawowych surowców i półproduktów, takich jak cement, kruszywa, domieszki do betonu, słaba kondycja budownictwa jednorodzinnego, generującego istotną część popytu na beton towarowy, a także praktycznie całkowita zależność segmentu betonu towarowego od krajowego rynku budowlanego.Rynek betonu towarowego pozostaje sektorem bardzo rozdrobnionym, aczkolwiek z wyraźnie postępującą konsolidacją. Praktycznie każdego roku na rynku dochodzi do istotnych przejęć. W ostatnich latach najaktywniejszym graczem w tym obszarze była grupa Holcim (wcześniej jako Lafarge), która w 2023 r. przejęła wytwórnie betonu firmy OL-Trans oraz jest aktualnie w trakcie przejmowania zakładów firmy Eurobud Chajewscy. W 2022 r. udział trzech czołowych producentów w sprzedaży betonu ogółem wyniósł 25%, wobec 24% rok wcześniej. Z kolei pięciu największych producentów odpowiada za blisko 35% rynku a czołowa dziesiątka kontroluje 45% sprzedaży betonu.