Powódź 2024: straty mogą być większe niż sądzimy

Tego jak duże mogą być szkody związane z wrześniową powodzią nie wie jeszcze nikt. Na podsumowania przyjdzie czas. Wydaje się jednak, że wspomniane szkody w stosunku do zasięgu powodzi i obszaru zajętego przez wielką wodę mogą być większe niż sądzimy. Eksperci portalu GetHome.pl w tym kontekście zwracają uwagę na wzrost kosztów budowlanych i remontowych z ostatnich lat, a także na wzrost wartości nieruchomości.

Przeczytaj także: Powódź a ceny nieruchomości

Budynki zawsze padały ofiarą dużych powodzi

Od powodzi z 2010 r. mocno wzrosły koszty i ceny

według danych Sekocenbudu, od IV kw. 2013 r. do IV kw. 2023 r. średnie koszty wznoszenia budynków jednorodzinnych wzrosły o 84%, wielorodzinnych o 80%, a budynków użyteczności publicznej - o 79%

firma CAS podaje z kolei, że od I kw. 2015 r. do III kw. 2023 r. przeciętny koszt budowy infrastruktury drogowej wzrósł o 82%

Mocno wzrosła także wartość domów oraz lokali

pow. prudnicki - 37%

pow. krapkowicki - 39%

pow. głubczycki - 40%

pow. lwówecki - 40%

pow. dzierżoniowski - 40%

pow. ząbkowicki - 49%

pow. kamiennogórski - 51%

pow. nyski - 54%

Jelenia Góra - 55%

pow. kędzierzyńsko-kozielski - 58%

pow. brzeski - 60%

pow. opolski - 63%

pow. kłodzki - 69%

powiat wałbrzyski - 77% (wynik z lat 2013 - 2022)

pow. cieszyński - 80%

pow. lubański - 80%

pow. świdnicki - 80%

Wałbrzych - 81% (wynik z lat 2013 - 2022)

Bielsko-Biała - 86%

pow. raciborski - 90%

pow. bielski - 120%

pow. pszczyński - 127%

pow. karkonoski - 170%

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie bezpośrednich szkód materialnych wywołanych przez 5 dużych powodzi W tym zestawieniu wyróżnia się „powódź tysiąclecia” z 1997 roku, która skutkowała uszkodzeniem lub zniszczeniem ponad 70 000 budynków. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jeszcze przed odniesieniem się do bieżącej sytuacji, warto spojrzeć na ciekawe dane historyczne z poniższej tabeli. Prezentują one wybrane rodzaje bezpośrednich szkód powodziowych z roku 1934, 1960, 1970, 1980 i 1997. W tym zestawieniu wyróżnia się „powódź tysiąclecia” z 1997 roku, która skutkowała uszkodzeniem lub zniszczeniem ponad 70 000 budynków. Wiele wskazuje na to, że po wrześniu 2024 r. ten smutny rekord na szczęście może zostać niepobity.Punktem odniesienia dla skutków tegorocznej powodzi może być też kataklizm z 2010 r. Skutkował on szkodami o wartości około 12,8 mld zł, a więc zbliżonymi do górnego zakresu szacunków z 1997 r. Jednak po przeliczeniu na ceny z 2020 r. „powódź tysiąclecia” okazała się prawie dwa razy bardziej kosztowna niż ta, która spustoszyła duży obszar kraju w 2010 r. (zobacz: Atlas skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2022 r.).Natomiast wartość tegorocznych szkód na pewno zwiększą zmiany kosztów budowy i remontów, a także wartości domów oraz mieszkań. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na następujące informacje:Powyższe dane sugerują duże wzrosty dotyczące również kosztów ewentualnych napraw oraz remontów - zarówno budynków, jak i na przykład dróg oraz mostów. Między innymi dlatego szacunki strat i faktyczne koszty odbudowy po tegorocznej powodzi mogą być wysokie względem zalanej powierzchni oraz liczby zniszczonych budynków i budowli.Eksperci portalu GetHome.pl zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z tematem szkód po tegorocznej powodzi. Mowa o wieloletnim wzroście wartości rynkowej domów i mieszkań na terenach, które padły ofiarą żywiołu. Wspomniany wzrost można oszacować na podstawie danych GUS, ale tylko w odniesieniu do lokali mieszkalnych. W przypadku domów, brakuje nam bowiem informacji. Wykorzystując najnowsze dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego można obliczyć, że od 2010 r. do 2022 r. średnia cena 1 mkw. sprzedanych lokali mieszkalnych z rynku wtórnego wzrosła następująco:Powyższa lista uwzględniająca powiaty i miasta na prawach powiatu, które objął stan klęski żywiołowej, potwierdza szybkie tempo wzrostów cen metrażu. Tegoroczna powódź niestety może ujawnić problemy związane z brakiem dobrowolnego ubezpieczenia wielu domów i lokali, a także z niedoubezpieczeniem. Jeżeli chodzi o niedoubezpieczenie, to dość często jest ono wynikiem po prostu braku orientacji właścicieli domów i lokali w realiach rynkowych. Chodzi zarówno o wartość rynkową lokum, jak i jego wartość odtworzeniową. Mimo wzrostu tych wartości, polisy mieszkaniowe dość często są wykupywane od lat na tę samą sumę.