Zakup mieszkania czy budowa domu? Na ile mkw. starczy 700 tys. zł?

Kupno mieszkania lub budowa domu wciąż czekają na lepszy moment? Niestety, im dłużej się zwleka, tym mniej m2 można nabyć za tę samą kwotę. Jak to możliwe? Twój budżet na dom jest niezmienny. Jednak ceny samych nieruchomości oraz koszty budowy rosną z roku na rok. Jak obecne i przyszłe koszty wpływają na wielkość mieszkania czy domu, które możesz kupić lub wybudować? Sprawdźmy to!

Przeczytaj także: Jak liczba kondygnacji wpływa na koszty budowy domu?

Masz 700 000 zł, ile m2 mieszkania kupisz?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mat. własne Extradom.pl Masz 700 000 zł, ile m2 mieszkania kupisz? W I połowie 2023 roku, w 6 największych miastach Polski ( z wyłączeniem Warszawy), za 700 000 zł można było nabyć mieszkanie o powierzchni do 65 m², przy średniej cenie 10 774 zł za m². Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Masz 700 000 zł, jak duży dom możesz wybudować?

Prognozy, czyli ile metrów stracisz czekając kolejny rok?

Jeśli tak się stanie, za to 700 000 zł w 2025 roku kupimy już tylko około 49m2 mieszkanie z jednym lub dwoma pokojami. To daje utratę kolejnych 5,2 m2 w porównaniu z metrażem mieszkania w 2024 roku.- zauważa Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Licząc, że koszt budowy wzrośnie o 5%, to za m2 w 2025 roku domu zapłacimy ok. 5 819 zł. Dysponując tym samym budżetem w wysokości 700 000 zł, wybudujemy dom o powierzchni 120 m². Ta różnica 6 m², choć niewielka, ale w praktyce oznacza rezygnację z garderoby, większej łazienki czy bardziej przestronnej kuchni. Nadal jednak taka strata metrażu będzie proporcjonalnie mniejsza niż w przypadku mieszkania, bo mówimy o 6 m2 w stosunku do 120- metrowego domu, a nie 5,2 m2 w odniesieniu do niespełna 50-metrowego mieszkania. – dodaje ekspert Extradom.pl.

Budując dom – zyskujesz. Ile tracisz na marży dewelopera?

Co to oznacza dla inwestora? Kupując mieszkanie za 700 000 zł, do kieszeni dewelopera trafia od 210 tys. zł do 336 tys. zł w formie zysku. W przeliczeniu na metm2, przy średniej cenie 10 774 zł/m², marża ta odpowiada powierzchni od 19 do 31 m². Mówiąc bardziej obrazowo: „oddajesz” deweloperowi sypialnię z garderobą lub salon.- podsumowuje Rynkowski z Extradom.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mat. własne Extradom.pl Ile tracisz na marży dewelopera? Kupując mieszkanie za 700 000 zł, do kieszeni dewelopera trafia od 210 tys. zł do 336 tys. zł w formie zysku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dlaczego nie warto zwlekać?

Oczekiwana w 2025 roku zmiana stóp procentowych raczej nie zrekompensuje wzrostu kosztów inwestycji, a wejście w życie programu dopłat do kredytów hipotecznych stoi pod dużym znakiem zapytania. Nawet jeżeli program kredyt 0 procent wejdzie w życie, będziemy mogli spodziewać się kolejnej fali wzrostów cen mieszkań. – podsumowuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

W I połowie 2023 roku, w 6 największych miastach Polski ( z wyłączeniem Warszawy), za 700 000 zł można było nabyć mieszkanie o powierzchni do 65 m², przy średniej cenie 10 774 zł za m². Taka powierzchnia opiekowała potrzebę posiadania dwu- lub trzypokojowego lokalu.W tym samym okresie 2024 roku średnia cena za m² wzrosła o ok. 20%, osiągając pułap 12 972 zł. Wniosek jest taki, ze za tę samą kwotę można dzisiaj nabyć mieszkanie o powierzchni 53,8 m². To różnica aż 11,2 m² - czyli strata jednego pokoju!Budowa domu to większe możliwości metrażowe za tę samą kwotę. Inwestor, który w 2023 roku miał 700 000 zł mógł zbudować dom o powierzchni 133 m2, przy średnim koszcie m2 pozostającym na poziomie 5256 zł. Czyli blisko 50% mniej niż za m2 mieszkania.Wstrzymując swoje decyzje o rok – jego dom zmniejszył się o 7m2 – osiągając i tak metraż na poziomie 126 m². To nadal oznacza przestrzeń z dużym salonem, kilkoma pokojami i ogrodem, która zaspokoi potrzeby rodziny 2+2.Decyzja o kupnie mieszkania lub o budowie odkładana do 2025 roku może okazać się nie tylko kosztowna, ale również wpłynąć na Twój komfort życia w wybranym wnętrzu, jeżeli trend wzrostu cen się utrzyma.Prognozy mówią jasno, ze czekają na podwyżki o minimalnej wartości około 10%. Koszty budowy domu również rosną, jednak wolniej – to zmiana rzędu 5-10% w skali roku.Z pozoru niewielkie różnice w metrażu, w ostatecznym rozrachunku przekładają się na przestrzeń, która znacząco wpływa na komfort życia. Dlatego decyzję o zakupie czy budowie warto podjąć teraz, by nie stracić cennych m2.Nie każdy pamięta, że jedną ze składowych ceny mieszkania z rynku pierwotnego jest marża dewelopera. Według danych podawanych przez Dom Maklerski Banku Pekao sięga ona nawet do 30% - 48%.Wybierając budowę domu, eliminujesz marżę dewelopera. To znaczy, że wszystkie pieniądze idą na to, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie: jakość materiałów i elementy, które poprawiają komfort Twojego życia.Decyzja o zakupie mieszkania lub budowie domu to ogromna inwestycja, ale odkładanie jej na później może kosztować nie tylko pieniądze, ale i spadek komfortu życia. Rosnące ceny materiałów budowlanych, mieszkań oraz marże deweloperów sprawiają, że za tę samą kwotę z roku na rok otrzymasz mniejsze metraże. Prognozy wskazują, że ta tendencja raczej się nie odwróci.