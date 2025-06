Ceny mieszkań na rynku wtórnym w V 2025

W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu maj był kolejnym miesiącem, który upłynął pod znakiem stabilizacji lub spadku średniej ceny metra kwadratowego. Jej podwyżki wyhamowały w Łodzi, ale w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia znów wzrosła, tym razem aż o 2% - wynika z danych portalu GetHome.pl.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań na rynku wtórnym w IV 2025

W ostatnich trzech miesiącach to właśnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Łódź wyróżniają się na tle pozostałych metropolii. Chodzi o to, że tylko w tych dwóch metropoliach średnia cena metra kwadratowego używanych mieszkań poszybowała w górę. Natomiast w pozostałych miastach spadała lub utrzymywała poziom z lutego – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego W maju tylko w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych na rynku wtórnym poszła w górę, i to aż o 2%. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego r/r W Warszawie i Krakowie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki leci w dół już od roku. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania w sprzedaży na rynku wtórnym Po kwietniowym spadku oferty mieszkań na rynku wtórnym maj przyniósł jej stabilizację w niemal wszystkich metropoliach. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkaniowy rynek wtórny Z danych Adradar wynika, że pod koniec maja w całym kraju było zamieszczonych ok. 156,5 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Na ogół wygrywa on z pierwotnym pod względem dostępności mieszkań na przeciętną kieszeń. Tylko w Krakowie ceny używanych mieszkań w przeliczeniu na metr kwadratowy są wyższe niż nowych. W dodatku z każdym miesiącem ta różnica topnieje. W pozostałych metropoliach droższe są mieszkania w ofercie firm deweloperskich, np. w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o ok. 30% - komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena mieszkań w maju 2025 Tylko w Krakowie ceny używanych mieszkań w przeliczeniu na metr kwadratowy są wyższe niż nowych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (niespełna 8,8 tys. zł/m kw.) i Łódź (nieco ponad 8,8 tys. zł/m kw.) są wciąż najtańszymi metropoliami. Na rynku wtórnym wysoki udział mają tam mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego może być w dużej mierze efektem rosnącego odsetka nowych lokali, których w ostatnich latach powstawało tam bardzo dużo. W dodatku chętnie inwestowali w nie tzw. flipperzy, którzy próbują teraz sprzedać nowe mieszkania.Tymczasem – jak wynika z danych portalu GetHome.pl – w maju tylko w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych na rynku wtórnym poszła w górę, i to aż o 2%, Natomiast w Łodzi spadła o 1%. Podobnie w Krakowie, gdzie średnia zeszła poniżej pułapu 17 tys. zł (do niespełna 16,9 tys. zł/m kw.). Poziom z kwietnia utrzymała zaś we Wrocławiu (ok. 14,3 tys. zł/m kw.), Warszawie (ok. 17,8 tys. zł/m kw.), Trójmieście (ok. 15,8 tys. zł/m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m kw.).W Warszawie i Krakowie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki leci w dół już od roku. W efekcie jest niższa o odpowiednio 5% i 4%. W ciągu 12 miesięcy najbardziej wzrosła ona w Trójmieście i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (+3%). We Wrocławiu i Poznaniu jest wyższa niż przed rokiem o 2%, zaś w Łodzi – o 1%.Po kwietniowym spadku oferty mieszkań na rynku wtórnym maj przyniósł jej stabilizację w niemal wszystkich metropoliach. Jak wynika z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, oferta zwiększyła się tylko w Warszawie – o 2% (do 19,3 tys. lokali) oraz w Trójmieście - o 1% (do 9 tys.). Tyle samo mieszkań co w kwietniu było na rynku wtórnym w Krakowie (9,8 tys. lokali), Wrocławiu (10,4 tys.), Łodzi (5,7 tys.), Poznaniu (4,1 tys.) i Katowicach (2,4 tys.).Z danych Adradar wynika, że pod koniec maja w całym kraju było zamieszczonych ok. 156,5 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Co ważne, w maju na rynku wtórnym pojawiło się 33,5 tys. nowych unikalnych ofert, czyli o 2% więcej niż w kwietniu. Z drugiej strony wycofano ich tylko 32 tys., czyli o 39% mniej.Nie musi to jednak oznaczać spadku sprzedaży. W poprzednim miesiącu z oferty zniknęło rekordowo dużo mieszkań, bo część sprzedających mogła je wycofać z rynku w oczekiwaniu na nową falę popytową, której spodziewają się po wejściu w życie nowego programu wsparcia kredytobiorców. Przypomnijmy, że – według zapowiedzi Ministerstwa Technologii i Rozwoju – z dopłat mają korzystać kupujący mieszkania na rynku wtórnym.