Sowińskiego 78. Szczecin zamienia biurowiec na mieszkania

W kwietniu tego roku grupa kapitałowa White Stone odkupiła zlokalizowaną przy ulicy Sowińskiego 78 w Szczecinie, działkę z budynkiem biurowym. Ten ostatni zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie budynek wielorodzinny, który wzbogaci szczeciński rynek o niemal 250 mieszkań. Przedsprzedaż lokali już wystartowała.

Od 2015 roku budujemy w pobliżu osiedle Ornament, którego sprzedaż oceniamy jako bardzo sprawną. Widzimy, że osoby związane, ze Szczecinem lub zainteresowane przeprowadzką upodobały sobie Nowe Miasto. Nasi klienci podkreślają doskonałą komunikację z resztą miasta, ofertę usługową i dostęp do placówek publicznych. Miało to istotne znaczenie gdy decydowaliśmy się na realizację naszego nowego projektu – mówi Leszek Chłuda, dyrektor handlowy w White Stone Development.

Budynek, który zajmie miejsce biurowca, będzie posiadał maksymalnie 7 kondygnacji naziemnych, jego parter zarezerwowany został dla lokali usługowych, a podziemia - dla hali garażowej . Przyszli mieszkańcy zyskają również dostęp do kameralnego patio.Rozbiórka biurowca rozpocznie się w tym miesiącu. Oddanie mieszkań do użytkowania zaplanowano z kolei na połowę 2021 roku. Projekt budynku powstał z pracowni City Architekci. Zainteresowani kupnem mogą zgłaszać się do biura sprzedaży przy ul. Powstańców Śląskich 5/7, na terenie pobliskiego osiedla Ornament, również realizowanego przez White Stone.