Ruszyła sprzedaż mieszkań na osiedlu Start w Gdańsku

Gdańskie Kokoszki, ulica Nowatorów. To właśnie pod tym adresem powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa firmy INPRO. Docelowo na Osiedle Start składać będą się 4 trzy-, i pięciokondygnacyjne budynki, a w nich 157 mieszkań o powierzchniach od 37 mkw. do 132 mkw. oraz 3 lokale przeznaczone na działalność handlowo-usługową. Zakończenie realizacji ma przypaść na maj 2021 roku. Dolna półka cenowa to 5 724 zł brutto za mkw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wizualizacja inwestycji W ramach osiedla Start realizowanego w gdańskiej dzielnicy Kokoszki powstaną cztery budynki 3- i 5-kondygnacyjne

Jak już wspomniano powyżej, osiedle Start powstaje na działce usytuowanej przy ulicy Nowatorów, na terenie gdańskiej dzielnicy Kokoszki, zaledwie 15 minut samochodem od centrum miasta. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się placówki przedszkolne i szkolne, poczta, stacja benzynowa oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Przyszli mieszkańcy zyskają również dostęp do położonych w okolicy terenów zielonych - w odległości 1,5 km od osiedla rozpościerają się liczne łąki i lasy. Atutem jest również bliskość przystanków autobusowych, a także Obwodnicy Trójmiasta (2 km) i portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (6 km).Plany dewelopera zakładają powstanie 157 mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchniach liczących sobie od 37 mkw. do 132 mkw. Wszystkie lokale na piętrach posiadać będą balkony i loggie, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. W dwóch budynkach pięciokondygnacyjnych C i D zostały zaprojektowane podziemne hale garażowe, w których dodatkowo znajdować się będą piwnice. Mieszkańcy będą mogli dostać się z poziomu -1 na górę dzięki nowoczesnym windom. Na terenie osiedla przewidziane są też zewnętrzne miejsca postojowe W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców cały teren będzie objęty monitoringiem z zainstalowanym systemem kamer CCTV. Na terenie inwestycji powstanie plac zabaw i tereny zielone. Dodatkowym atutem dla mieszkańców osiedla będzie łatwy dostęp do usług codziennego użytku, dzięki części handlowo-usługowej zaplanowanej na parterze jednego z budynków.Osiedle Start to przede wszystkim gwarancja jakości i wygody. Nowoczesna architektura i funkcjonalny układ mieszkań sprawiają, że inwestycja w gdańskich Kokoszkach jest idealnym miejscem do życia dla ludzi ceniących sobie komfort i elegancję.Planowany termin zakończenia budowy to 30 maja 2021 roku. Ceny mieszkań brutto zaczynają się od 5 724 zł/mkw.