Usługi remontowe coraz droższe i coraz popularniejsze

Serwis Oferteo.pl postanowił przyjrzeć się rynkowi usług remontowych. Najświeższa analiza dowodzi m.in., że rosnące ceny nie powstrzymują Polaków od skorzystania z pomocy fachowców, którym zlecany jest coraz to szerszy zakres prac. Najczęściej remont obejmuje kilka pomieszczeń, a przeszło połowa zlecających go osób chciałaby, aby rozpoczął się on jak najszybciej.

Jeśli remont, to generalny

Zakres wykonywanych prac

Bez projektu, ale z planem

Remont na już

– Rosnący popyt na usługi remontowe i fakt, że większość osób zleca je właśnie w sezonie letnim powoduje, że fachowcy mają wówczas bardzo dużo pracy. Planując remont, warto wziąć pod uwagę, że na miejsce w kalendarzu najlepszych ekip trzeba będzie poczekać. Jest to jednak przedsięwzięcie na tyle poważne, że nie warto kierować się pośpiechem. Najważniejsza jest pewność, że ludzie, którym zlecamy remont, są sprawdzeni i nie rozczarują nas – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Coraz droższy komfort

układanie glazury lub terakoty to koszt od 55 do 73 zł/m2 (skuwanie starych płytek to ok. 23–30 zł/m2 )

(skuwanie starych płytek to ) malowanie ścian: 11–15 zł/m2 (z kładzeniem gładzi koszt wzrasta o ok. 27–35 zł/m2 )

(z kładzeniem gładzi koszt wzrasta o ) instalacja wodno-kanalizacyjna: 470–530 zł za punkt

za punkt instalacja elektryczna: 55-68 zł za punkt

za punkt montaż armatury łazienkowej (wanna/WC/umywalka): 375–570 zł

położenie paneli lub parkietu: 25 zł/m2 (panele) – 65 zł/m2 (parkiet)

Z badania zrealizowanego przez Oferteo.pl, portalu komunikującego poszukujących usług z ich dostawcami, wynika, że w minionym roku Polacy zlecali przede wszystkim prace remontowe w zamieszkiwanym już mieszkaniu (70%). 30% osób poszukiwało fachowców do wykończenia nowego lokum Zlecane prace remontowe najczęściej dotyczyły wielu pomieszczeń i pokaźnej powierzchni. W 25% przypadków chodziło o remont pięciu pomieszczeń, a w 22% - remont w czterech. Drobne prace zlecał jedynie co 10. z badanych.Poddawana renowacji powierzchnia najczęściej mieściła się w zakresie od 41 do 60 m2 (29%) lub od 21 do 40 m2 (23%). 22% badanych zlecało pracę na powierzchni większej niż 80m2, a 15% – od 61 do 80 m2. Mniej niż 20m2 remontowało tylko 11% badanych, co potwierdza, że Polacy wolą zrobić jeden remont generalny, niż pracować nad każdym pomieszczeniem oddzielnie.Zakres prac zlecanych fachowcom jest zazwyczaj bardzo szeroki. Najbardziej poszukiwaną usługą jest malowanie, którego dotyczyło trzy czwarte wszystkich zleceń. Dużym zainteresowaniem cieszyli się też fachowcy wykonujący montaż płyt gipsowo-kartonowych (52%), układający glazurę lub terakotę (49%) i instalatorzy elektryczności (46%). Najrzadziej zlecano instalację c.o. (19%) i montaż armatury w łazience (35%).Według danych Oferteo.pl Polacy zlecający remont w 59% przypadków nie mają fizycznego projektu planowanych zmian, ale dokładnie wiedzą, jakich efektów oczekują. 21% poszukuje ekipy do zrealizowania wcześniej przygotowanego projektu, a 20% nie ma konkretnego planu i liczy na sugestie profesjonalistów.Wyraźnie widać, że poszukujący usług remontowych nie chcą na nie długo czekać. Ponad połowa badanych wskazuje, że chciałaby rozpocząć prace możliwie jak najszybciej, a 22% jest w stanie poczekać na realizację do miesiąca. W ciągu 3 miesięcy remont chciało rozpocząć 17% respondentów, a w ciągu pół roku już tylko 9%.Decydując się na zlecanie coraz większej ilości prac fachowcom, oszczędzamy dużo czasu i możemy spodziewać się, że zostaną one dobrze zrealizowane. Taki komfort jest jednak kosztowny. Jakie są przeciętne ceny najpopularniejszych usług?