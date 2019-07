Legnicka 33. Nowe mieszkania we Wrocławiu

Nowe mieszkania we Wrocławiu - Vantage Development ruszył właśnie ze sprzedażą mieszkań i lokali usługowych oferowanych w ramach inwestycji Legnicka 33. Usytuowany na zielonym Szczepinie, a więc w samym sercu miasta, projekt skierowany jest do szerokiego grona kupujących, w tym również do tych, którzy poszukują mieszkania w celach inwestycyjnych. Odbiór lokali zaplanowano na schyłek ostatniego kwartału nadchodzącego roku.

- Przed wojną był to fragment gęstej, śródmiejskiej zabudowy w formie kamienic o różnorodnych elewacjach. Postanowiliśmy nawiązać do nich i stworzyć projekt, który będzie współczesną interpretacją dawnej architektury, dopasowaną do obecnych warunków urbanistycznych – mówi Maciej Kowaluk, architekt z pracowni 3XA.

Legnicka 33 to budynek z 10 kondygnacjami nadziemnymi, którego projekt powstał w pracowni 3XA. Architekci inspirowali się zabudową, która w przeszłości znajdowała się na terenie obecnej inwestycji.Legnicka 33 oferuje 239 nowych mieszkań o powierzchniach od 39 do 99 mkw., zaprojektowanych w taki sposób, aby umożliwić ich przyszłym mieszkańcom swobodną aranżację. Z myślą o klientach inwestycyjnych przygotowano również lokale, które zagwarantują komfortowe użytkowanie dla kilku niezależnych najemców. W parterze budynku od strony ul. Legnickiej znajduje się 10 lokali usługowych o metrażach od 52 do 197 mkw. To idealne miejsce dla sklepów spożywczych, aptek czy restauracji, które jeszcze wzbogacą ofertę handlową Szczepina.Do dyspozycji mieszkańców będzie dwupoziomowy parking podziemny z 222 miejscami postojowymi oraz naziemne miejsca postojowe . Sezonowe przechowywanie ułatwią komórki lokatorskie oraz pomieszczenia na jednoślady, zlokalizowane w budynku. Dodatkowo, w części mieszkań na balkonach zostaną zainstalowane szafy, pozwalające na jeszcze lepsze wykorzystanie ich powierzchni.Odbiory lokali planowane są na koniec IV kwartału 2020 roku.Nowe mieszkania od Vantage Development znajdują się w ścisłym centrum miasta, na zielonym Szczepinie, który oferuje pełną infrastrukturę handlowo-usługową oraz edukacyjną. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się swobodnym dostępem do wszystkich miejskich rozrywek. W okolicy znajdują się centra handlowe, kina, modne restauracje oraz kluby muzyczne dostępne na wyciągnięcie ręki. Rozwinięta sieć miejskiej komunikacji – liczne przystanki tramwajowe i autobusowe – oraz ścieżki rowerowe, pozwolą szybko dotrzeć do wybranego celu w dowolnej części Wrocławia.Lokalizacja Legnickiej 33 tworzy idealne warunki do dochodowego najmu mieszkania. Niedaleko inwestycji znajduje się wrocławska Zachodnia Oś Biznesu, która docelowo ma zatrudniać 40 000 pracowników oraz prywatne uczelnie wyższe (WSB i DSW), kształcące setki studentów. Obie te grupy stanowią atrakcyjne grupy najemców mieszkań w projekcie Legnicka 33, co ma niebagatelne znaczenie dla klientów inwestycyjnych.Wrocław zaliczany jest do najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Biznes, kultura i rekreacja w stolicy Dolnego Śląska przyciąga studentów, tysiące nowych mieszkańców oraz 5 mln turystów rocznie. Między innymi dzięki temu we Wrocławiu powstał jeden z najbardziej dochodowych rynków najmu mieszkań. Aby uzyskać wysoką stopę zwrotu z inwestycji, kluczem jest wybór lokalu w atrakcyjnej lokalizacji, a taką - według zapewnień dewelopera - gwarantuje właśnie Legnicka 33.