Kto najczęściej decyduje się na zakup mieszkania?

Wprawdzie ceny mieszkań na rynku wtórnym notują wzrosty, to zainteresowanie nimi pozostaje duże. Z badania zrealizowanego przez Barometr Metrohouse i Gold Finance wynika, że dominującą grupą kupujących są urodzeni w latach 80-tych i 90-tych XX wieku millenialsi. To grupa młodych ludzi, którzy stosunkowo niedawno wkroczyli na rynek pracy lub założyli rodziny, co było impulsem do zakupu własnego M.

Kto kupuje, co kupuje i za ile?

Profesja, a zakup mieszkania

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Zakup mieszkania Na zakup mieszkania najczęściej decydują się millenialsi

Powód zakupu mieszkania

Jak wynika z Barometr Metrohouse i Gold Finance za II kw. 2019 r., millenialsi stanowią obecnie 41% ogółu kupujących mieszkania. Są to osoby koło 30-tki, które powiększają swoje rodziny lub posiadają dorastające pierwsze dziecko, co zmusza ich do zakupu nowego lub większego lokum. Z kolei przypadku 40-latków decyzja o zwiększeniu przestrzeni życiowej często ma związek z pojawieniem się kolejnych dzieci. Millenialsi to również grupa, która kupuje największe mieszkania, średni metraż nabywany przez nich metraż to 59 m kw. Największe oznacza również najdroższe – zakup mieszkania kosztuje ich średnio 311 tys. zł.23 proc. kupujących mieszkania w Polsce stanowią osoby pomiędzy 40 a 50 rokiem życia - często są to klienci, którzy decydują się na zakup mieszkania dla swoich dzieci lub też zmieniają lokum na mniejsze ze względu na wyprowadzkę latorośli. W grę wchodzą też zakupy inwestycyjne. Średnia cena mieszkania kupowanego przez tą grupę osób wynosi 290 tys. zł, a średni metraż to 51 m kw. Kolejna badana grupa osób kupujących, to osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, którzy stanowią zaledwie 14 proc. nabywców w II kw. br. Średni metraż zakupywanych przez nich mieszkań to 55 m kw., a średnia cena to 274 tys. zł.Najmniejszą grupę klientów kupujących mieszkania w Polsce stanowią osoby w przedziale wiekowym 50 - 60 lat i osoby po 60 roku życia. Obydwie te grupy stanowią po 11 proc. wszystkich kupujących. Z Barometru Metrohouse i Gold Finance wynika, że średni metraż mieszkania nabywanego u grupy osób 50-60 lat to 47 m kw., a u osób po 60 roku życia 46 m kw.Z analiz przedstawionych w najnowszym Barometrze Metrohouse i Gold Finance wynika, pracownicy etatowi stanowią równą połowę osób, którzy zakupują mieszkania w Polsce. Średnia cena mieszkań zakupywanych przez osoby posiadające umowę o pracę wynosi 292 tys. zł, a średni metraż to 55 m kw. 25 proc. wszystkich kupujących stanowią przedsiębiorcy, 11 proc., emeryci 10 proc., a managerowie i top managerowie łącznie 14 proc. Z analiz wynika, iż najdroższe mieszkania kupują top managerowie, gdyż średnio przeznaczają na nie 399 tys. zł., a najtańsze zaś emeryci – 240 tys. zł.O kilku lat uważa się, że zakup mieszkania jest jedną z najlepszych form lokowania kapitału. Potwierdzeniem tej tezy, są analizy przedstawione w najnowszym Barometrze Metrohouse i Gold Finance z których wynika, że 28 proc. wszystkich kupujących stanowią osoby, które zdecydowały się na zakup inwestycyjny. Średnia cena mieszkań pod inwestycję to 260 tys. zł, a średni metraż to 42 m kw. Kolejnym, częstym powodem zakupu nieruchomości jest przeprowadzka do większego mieszkania, kupujący dla których jest główny bodziec zakupowy stanowią 20 proc. nabywców, a średni metraż jest naprawdę pokaźny, bo wynosi 57 m kw. 11 proc. wszystkich kupujących stanowią osoby, które przeprowadzają się do innego miasta i tam kupują mieszkanie, podobnie, bo 9 proc. to osoby, które kupują pierwszą swoją nieruchomość w życiu, natomiast 4 proc. to osoby, które zmieniają mieszkanie na mniejsze. Co ciekawe średni metraż osób, które decydują się na mniejsze mieszkanie jest większy (45 m kw.) niż tych, którzy zakupują inwestycyjnie.