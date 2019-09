Już nie Wiepofama, tylko Fama Jeżyce

Poznańskie Jeżyce, tereny należące niegdyś do zakładów Wiepofama. To właśnie pod tym adresem powstanie jedna z najnowszych inwestycji z portfolio należącej do grupy Unidevelopment firmy Monday Development. Prace związane z realizacją osiedla Fama Jeżyce rozpoczną się w I kwartale nadchodzącego roku. W I etapie zaplanowano powstanie 251 mieszkań.

– Projekt Fama Jeżyce to kolejny etap rozwoju dzielnicy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby stworzyć zabudowę przemyślaną pod względem urbanistycznym, dobrze wpisującą się w istniejącą historyczną tkankę miejską i niepowtarzalny klimat Jeżyc. Chcemy, aby było to miejsce, w którym nie tylko dobrze się mieszka, ale również ciekawie spędza czas. Miejsce otwarte dla Poznaniaków, z ogólnodostępnymi skwerami, kafejkami czy ciekawymi lokalami usługowymi – mówi Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fama Jeżyce Na rozległych terenach po dawnych zakładach Wiepofama powstanie osiedle Fama Jeżyce

Jeżyce to ściśle sąsiadująca z centrum Poznania dzielnica Poznania, która może pochwalić się wieloletnią historią. Na przestrzeni ostatnich lat rejon ten ulegał intensywnym przemianom, stając się miejscem, które wręcz tętni życiem. Nie brakuje tu oryginalnych konceptów gastronomicznych czy obiektów kulturalnych. Sercem dzielnicy jest Rynek Jeżycki, gdzie znajduje się m.in. klimatyczne Kino Rialto.Swoją nazwą Fama Jeżyce nawiązuje do historii terenu i funkcjonujących tu przez wiele lat zakładów produkcyjnych Wiepofama. Koncepcja zabudowy powstała w pracowni HRA Architekci, a projekt nawiązywać ma bezpośrednio do charakteru historycznej poznańskiej architektury. Zabudowa kwartałowa, delikatnie zaokrąglone narożniki budynków oraz balkonów stanowią bezpośrednie odwołanie do modernistycznej spuścizny międzywojnia. Poprzemysłowy, nieco loftowy charakter nadają surowe, betonowe balkony.Każda z wydzielonych części osiedla będzie posiadała wewnętrzny dziedziniec z placem zabaw oraz starannie zaprojektowaną zielenią z miejscem do wypoczynku, natomiast w części podziemnej znajdzie się hala garażowa z miejscami postojowymi dla mieszkańców.W ramach projektu powstanie również nowa infrastruktura drogowa. Docelowo przedłużona zostanie m.in. ulica Nad Seganką, która w nowym kształcie połączy ulice Janickiego i Kościelną. To właśnie od strony popularnej ulicy Kościelnej powstanie wjazd na osiedle.Realizacja inwestycji rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.Rozpoczęcie sprzedaży rezerwacyjnej inwestor planuje na listopad b.r.