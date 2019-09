Murapol Zielona Toskania powiększa się o blisko 300 mieszkań

Właśnie rozpoczęła się sprzedaż II etapu osiedla Murapol Zielona Toskania. W tej fazie projektu usytuowanego przy ulicy Buforowej na wrocławskich Wojszycach zaplanowano powstanie 287 mieszkań: od kompaktowych kawalerek o powierzchni 25 mkw., po przestronniejsze, 54-metrowe lokale trzypokojowe. Wstępny harmonogram zakłada, że nowe mieszkania będą gotowe w I połowie 2021 roku.

W pobliżu inwestycji Murapol Zielona Toskania deweloper zrealizował już dwa inne projekty mieszkaniowe

- Odpowiadając na potrzeby mieszkaniowe wrocławian uruchamiamy sprzedaż kolejnych etapów inwestycji Murapol Zielona Toskania z technologicznymi rozwiązaniami Home Management System. Inwestycja powstanie w cieszącej się dobrą opinią mieszkańców lokalizacji, na osiedlu Wojszyce, nieopodal zrealizowanych przez nas wcześniej projektów. Mamy nadzieję, że będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, co poprzednie inwestycje. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Murapol Zielona Toskania to propozycja dla osób, które chcą zamieszkać w kameralnym, zielonym otoczeniu, a zarazem mieć łatwy dostęp do centrum miasta – dodaje Nikodem Iskra.

W ramach II fazy inwestycji Murapol Zielona Toskania powstaną dwa budynki z 287 mieszkaniami oraz 346 naziemnych i podziemnych miejsc postojowych. Wprowadzone do sprzedaży lokale to część uruchomionej we wrześniu br. „oferty 2 000 bis”. I w tym etapie osiedle zostanie wyposażone w Home Management System (HMS), czyli rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą np. smartfona oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania Najnowsza oferta dewelopera to mieszkania o powierzchniach sięgających od 25 do ponad 54 mkw, od kompaktowych kawalerek po przestronniejsze przestrzenie 2- i 3- pokojowe. Wszystkie mieszkania na piętrach posiadać będą balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Do dyspozycji mieszkańców zaprojektowano również komórki lokatorskie. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią oraz elementami małej architektury.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol. Wstępny harmonogram drugiego etapu inwestycji zakłada rozpoczęcie prac w ostatnim kwartale br., a przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w pierwszej połowie 2021 roku. Z kolei w budynku z trzeciego etapu początek prac zaplanowany jest na przełom roku 2019/2020, zaś zakończenie również w pierwszej połowie 2021 roku.W pobliżu inwestycji Murapol Zielona Toskania deweloper zrealizował już dwa duże projekty mieszkaniowe – Małą Toskanię oraz Nową Toskanię, w których zamieszkało ponad 4, 2 tysiące osób. Obecnie realizuje także budowę pobliskiej inwestycji Murapol Apartamenty Klasztorna z 278 lokalami, która jest już w finalnym etapie prac.Poza projektem Murapol Zielona Toskania, firma oferuje również mieszkania powstające w trzecim etapie inwestycji Murapol Zielone Bulwary przy ul. Dożynkowej na Klecinie.