Łódzki Widzew, ulica Piłsudskiego, niedalekie sąsiedztwo parków 3 Maja i Baden Powella. To właśnie ten adres wybrała na realizację swojej nowej inwestycji Grupa Murapol. Murapol Apartamenty Piłsudskiego zaoferują kupującym 260 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w dwóch budynkach wielorodzinnych i wyposażonych w rozwiązania smart home oraz filtry antysmogowe. Zaoferowane lokale to cześć puli mieszkań z uruchomionej we wrześniu tego roku "oferty 2 000 bis".

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Apartamenty Piłsudskiego - wizualizacja Inwestycja Murapol Apartamenty Piłsudskiego powstanie przy al. Józefa Piłsudskiego, w otoczeniu parków 3 Maja i Baden Powella

- Jako deweloper o ogólnopolskim charakterze działalności z uwagą śledzimy sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w miastach całej Polski. Nie mogliśmy więc nie dostrzec rosnącego potencjału inwestycyjnego Łodzi i sprzyjającego działalności deweloperskiej klimatu, na który składa się zarówno korzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy, jak i dostępność gruntów pod inwestycje budowlane. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. - Łódź, która stanowi trzecie pod względem liczby ludności miasto Polski oraz jedną z wyżej plasujących się lokalizacji w rankingu Miast Przyjaznych Rodzinie, jest również coraz atrakcyjniejszym rynkiem działalności dla deweloperów. Popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych od kilku lat odnotowuje tu tendencję wzrostową w skali 10 proc. rocznie, a dwie łódzkie dzielnice - Widzew i Śródmieście - znalazły się w pierwszej piątce ogólnopolskiego zestawienia portalu rentier.io uwzględniającego dzielnice, w których wynajem lokali jest najbardziej dochodowy. To w jednej z nich - Widzewie - zrealizujemy nasz najnowszy łódzki projekt mieszkaniowy. – dodaje Nikodem Iskra.



Jak już wspomniano we wstępie, plany związane z realizacją inwestycji Murapol Apartamenty Piłsudskiego zakładają powstanie dwóch budynków wielorodzinnych, 8- i 9- kondygnacyjnego, z 260 mieszkaniami - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 27 mkw. po przestronniejsze, 65- metrowe cztery pokoje. Mieszkania usytuowane na piętrach posiadać będą balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków . Apartamenty Piłsudskiego mają nawiązywać do historycznej, ceglanej zabudowy fabrycznej części Łodzi.Na terenie osiedla zaplanowano elementy małej architektury, zieleń, plac zabaw dla najmłodszych oraz 260 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.Wprowadzone do sprzedaży lokale mieszkalne zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy, który zapewni ochronę przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Klienci będą mieli również możliwość zamontowania w zakupionych mieszkaniach systemu smart home, umożliwiającego zdalne sterowanie za pomocą smartfonu oraz tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach Home Management System obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali garażowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.Inwestycja Murapol Apartamenty Piłsudskiego powstanie przy al. Józefa Piłsudskiego, w otoczeniu parków 3 Maja i Baden Powella, w pobliżu licznych sklepów, placówek edukacyjnych oraz punktów usługowych. Ulica Piotrkowska z licznymi restauracjami, klubami oraz zabytkami znajduje się w odległości zaledwie 10 minut. Zlokalizowane w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej umożliwią mieszkańcom dogodne przemieszczanie się zarówno autobusami i tramwajami, jaki i koleją za sprawą niewielkiej odległości od stacji Łódź Niciarniana. W pobliżu znajduje się także stacja rowerów miejskich oraz liczne trasy rowerowe.Murapol Apartamenty Piłsudskiego to trzecie przedsięwzięcie deweloperskie Grupy Murapol w Łodzi. Aktualnie Spółka finalizuje budowę drugiego budynku inwestycji Murapol Widzew, w której łącznie zamieszka blisko 600 lokatorów. Jednocześnie realizuje na terenie dawnej przędzalni wełny przy ul. Wróblewskiego wieloetapowe osiedle Murapol Nowa Przędzalnia, w którym docelowo powstanie ok. 1,8 tys. lokali mieszkalnych. Pierwsze budynki tego projektu zostały już oddane do użytkowania mieszkańców.