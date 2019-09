Wynajem mieszkania IX 2019

Najgorętszy okres na rynku wynajmu mieszkań właśnie trwa. Z ostatniej odsłony raportu przygotowanego przez Expandera i Rentier.io wynika, że w ujęciu rocznym średni koszt najmu podskoczył o pokaźne 9%. Największe skoki zaobserwowano na terenie Szczecina (+18%), Łodzi (+14%) oraz Gdyni (+11%). I wprawdzie ceny mieszkań również pną się w górę, to jednak w większości analizowanych miast comiesięczna rata kredytu ciągle pozostaje niższa od czynszu najmu.

Wynajem mieszkania drożeje w całej Polsce

– Wzrost stawek wynika z wzrostu cen mieszkań oraz z tego, że na rynek trafia coraz więcej droższych ofert dotyczących zupełnie nowych mieszkań na wynajem. Te są często dobrze wyposażone i bardziej funkcjonalne, niż mieszkania wynajmowane od lat. Wynajmujący, którzy przez lata nie remontowali wynajmowanych lokali, a chcący podwyższyć czynsz, muszą być gotowi na inwestycję w remont i doposażenie mieszkania. W przeciwnym razie najemcy mogą niechętnie podchodzić do kwestii podwyżek. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.

– Średnio koszt najmu w badanych przez nas miastach jest aż o 25% wyższy niż rata kredytu zaciąganego za zakup takiego samego mieszkania. Zakup własnego mieszkania najbardziej opłaca się w Sosnowcu, Częstochowie i Katowicach. W tych miastach rata kredytu jest o ponad 400 zł niższa niż koszt najmu. Należy jednak dodać, że aby móc uzyskać kredyt hipoteczny trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego, czyli zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto też dodać, że najmowane mieszkanie znacznie łatwiej i szybciej można zmienić niż własne. W pewnych przypadkach to najem jest więc lepszym rozwiązaniem. – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

Porównanie kosztów najmu i raty kredytu Średnio koszt najmu w badanych miastach jest aż o 25% wyższy niż rata kredytu.

Jak to policzyliśmy

Coraz wyższe stawki za wynajem mieszkania są w zasadzie dobrą wiadomością dla wynajmujących, warto jednak podkreślić, że na rynku panuje obecnie wzmożona konkurencja.Obecne ceny wynajmu mieszkania sprawią, że pozostaje on jedną z bardziej atrakcyjnych form lokowania środków. Przeciętna rentowność sięga 7,3% brutto rocznie, zakładając, że lokal wynajmowany jest przez cały rok. Na największe zyski mogą liczyć właściciele mieszkań zlokalizowanych na terenie Częstochowy i Sosnowca, gdzie średnioroczna stopa zwrotu sięga około 9% brutto. Warto jednak podkreślić, inwestycje w mieszkanie na wynajem wymagają sporej dozy ostrożności. Jeśli nie znajdziemy chętnych do najmu lub trafiamy na lokatora, który będzie sprawiał problemy, to zamiast zysków mogą pojawić się straty. Poza tym podawane przez nas rentowności nie uwzględniają kosztów ewentualnego kredytu, podatku, czy okresowych remontów.Patrząc z perspektywy osoby, która chce zamieszkać w najmowanym mieszkaniu, to obecne stawki są dość wysokie.