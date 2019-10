Murapol buduje nowe mieszkania w Poznaniu

Murapol poszerza swoją ofertę mieszkaniową w stolicy Wielkopolski. Do sprzedaży trafiło właśnie 220 nowych mieszkań realizowanych w ramach kontynuacji dwóch poznańskich inwestycji. Mowa tu o powstającej przy ul. Abpa Walentego Dymka realizacji Murapol Malta oraz osiedlu Murapol Nowe Miasto przy Wągrowskiej. Każdy z wprowadzonych do sprzedaży lokali wyposażony został w pakiet antysmogowy oraz rozwiązania smart home.

- Według statystyk REAS, poznański rynek mieszkaniowy stale rośnie w zauważalnym tempie, a jednym z istotniejszych czynników napędzających zakupy mieszkaniowe na rynku pierwotnym są transakcje inwestycyjne. Nieruchomości mieszkaniowe stanowią wciąż najatrakcyjniejszą formę inwestowania, zwłaszcza w ośrodkach posiadających prężnie rozwijający się rynek pracy oraz centra akademickie, z dobrą komunikacją międzymiastową, a do takich należy Poznań. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Sami poznaniacy szukający nowego lokum często wybierają inwestycje, które zlokalizowane są z dala od hałaśliwego i turystycznego centrum, a jednocześnie pozwalające na korzystanie z miejskiej infrastruktury. Wiemy o tym doskonale, ponieważ każde nasze zaangażowanie w kolejnych lokalizacjach poprzedzamy wnikliwymi analizami. Aktualnie komercjalizowane etapy projektów Murapol Malta oraz Murapol Nowy Poznań stanowią takie właśnie atrakcyjne miejsca do zamieszkania. – dodaje Nikodem Iskra.

Wprowadzone do sprzedaży lokale to część puli „oferty 2 000 bis”, w ramach której Murapol powiększył ilość komercjalizowanych inwestycji o przeszło 2 000 mieszkań. W efekcie kupujący zyskali możliwość wybierania spośród 90 nowych lokali powstających w ramach realizacji Murapol Malta. W 6-kondygnacyjnym budynku zaplanowano mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o powierzchniach od 32 do 65 mkw. Deweloper nie zapomniał przy tym o zmotoryzowanych, z myślą o których powstanie łącznie 135 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych Z kolei powstająca przy ul. Wagrowskiej inwestycja Murapol Nowe Miasto powiększyła się o 7-kondygnacyjny budynek, który dostarczy na wielkopolski rynek 129 nowych lokali - od kompaktowych kawalerek o powierzchni po 22 mkw. po przestronniejsze 56-metrowe cztery pokoje. Do dyspozycji klientów postawione zostały także 194 miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej.W obu komercjalizowanych projektach mieszkania na parterze będą posiadały wygodne ogródki, a na wyższych kondygnacjach przestronne balkony.Nowe mieszkania zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy, który zapewni ochronę przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Klienci będą mieli również możliwość zamontowania w zakupionych mieszkaniach systemu Murapol Appartme, umożliwiającego zdalne sterowanie za pomocą smartfonu oraz tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach Home Management System obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali garażowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon.Osiedla zostaną zagospodarowane zielenią, wybrukowanymi alejkami oraz elementami małej architektury.Autorem projektów architektonicznych komercjalizowanych inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.Projekt deweloperski Murapol Malta przy ul. Abpa Walentego Dymka na poznańskim osiedlu Chartowo realizowany jest w otoczeniu licznych terenów zielonych i rekreacyjnych oraz w pobliżu infrastruktury handlowo-usługowej, placówek medycznych i edukacyjnych.W sąsiedztwie inwestycji znajdują się przystanki komunikacji miejskiej oraz wyjazd na obwodnicę Poznania. Dojazd do centrum miasta zajmuje stąd ok. 30 minut.Z kolei inwestycja Murapol Nowe Miasto zrealizowana zostanie w południowej dzielnicy Poznania Nowe Miasto, w niewielkiej odległości od Warty i otaczających ją terenów rekreacyjnych. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola i żłobki, przychodnie oraz kościoły, a także centrum Cinema City Kinepolis oraz bogata infrastruktura handlowo-usługowa. Dogodną komunikację z centrum miasta oraz pozostałymi dzielnicami aglomeracji zapewnia bogata sieć komunikacji miejskiej przy rondzie Starołęka oraz pobliskiej zajezdni tramwajowej Forteczna, a także tras rowerowych. Natomiast przebiegająca w pobliżu autostrada A2 umożliwia komfortowe przemieszczanie się w kierunku Warszawy oraz przejścia granicznego w Świecku.Oprócz aktualnie komercjalizowanych inwestycji Murapol Malta oraz Murapol Nowe Miasto w portfelu poznańskich inwestycji Spółki znajdują się będące w budowie inwestycje, Murapol Poznańskie Ogrody przy ul. Kajki, Murapol Nowy Poznań przy ul. Karpiej oraz zrealizowane wieloetapowe osiedle Murapol Nowe Winogrady przy ul. Hawelańskiej. Łącznie podczas 8- letniej obecności w stolicy Wielkopolski Grupa Murapol zaoferowała klientom blisko 1,8 tys. nowych mieszkań.