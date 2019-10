Kto poluje na największą powierzchnię mieszkania?

Lokalne rynki różnią się pod względem średniej powierzchni kupowanych mieszkań. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, które miasta na prawach powiatu wyróżniają się zakupem najmniejszych i największych „M”.

Sopot - 63,8 mkw.

Legnica - 61,8 mkw.

Żory - 59,4 mkw.

Gdynia - 59,4 mkw.

Słupsk - 58,5 mkw.

Jelenia Góra - 58,4 mkw.

Leszno - 57,8 mkw.

Rybnik - 57,6 mkw.

Bielsko-Biała - 56,9 mkw.

Warszawa - 56,8 mkw.

Wrocław - 56,1 mkw.

Szczecin - 55,3 mkw.

Katowice - 54,5 mkw.

Lublin - 53,6 mkw.

Toruń - 52,7 mkw.

Poznań - 53,4 mkw.

Olsztyn - 52,6 mkw.

Gdańsk - 52,6 mkw.

Łódź - 52,3 mkw.

Rzeszów - 52,1 mkw.

Kielce - 51,7 mkw.

Bydgoszcz - 51,3 mkw.

Radom - 50,8 mkw.

Białystok - 50,4 mkw.

Kraków - 50,2 mkw.

Włocławek - 49,3 mkw.

Sosnowiec - 49,1 mkw.

Świętochłowice - 49,0 mkw.

Piotrków Trybunalski - 48,7 mkw.

Ostrołęka - 48,6 mkw.

Jaworzno - 48,6 mkw.

Płock - 48,5 mkw.

Konin - 48,2 mkw.

Siemianowice Śląskie - 47,8 mkw.

Ruda Śląska - 47,6 mkw.

Średnia powierzchnia mieszkania kupowanego przez Polaków, już od dłuższego czasu oscyluje na poziomie 50 mkw. - 55 mkw. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w 2018 r. przeciętne kupowane „M” liczyło sobie 54,2 mkw. Warto sprawdzić, jak średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego różniła się w miastach na prawach powiatu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl pokusili się o taką analizę, która wskazuje na duże zróżnicowanie wyników.Wedle obliczeń portalu RynekPierwotny.pl, następujące miasta cechowały się największą średnią powierzchnią mieszkania kupowanego w 2018 roku:Wysokich wyników z powyższych ośrodków miejskich nie można sprowadzić do wspólnego mianownika. W przypadku Warszawy, Gdyni oraz Sopotu, wytłumaczeniem może być spory udział bardziej luksusowych mieszkań w obrocie rynkowym.Jeżeli natomiast chodzi o inne większe rynki, to w 2018 r. cechowały się one następującą przeciętną powierzchnią mieszkania:Obliczenia ekspertów portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że w 2018 r. najmniejszą powierzchnią mieszkania zadowalali się kupujący z poniższych miast:Praktycznie wszystkie wymienione powyżej ośrodki miejskie cechują się dużym rynkowym udziałem starszych i stosunkowo ciasnych mieszkań. Wydaje się również, że sytuacja ekonomiczna nabywców nowych „M” z tych miast raczej nie pozwala im na zakup dużych lokali.