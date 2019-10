Mamy 17 października, co oznacza, że właśnie upłynął rok od ostatniej aktywności naszego ustawodawcy w zakresie prac nad ustawą o REIT-ach (z ang. Real Estate Investment Trust). Równo przed 12 miesiącami opublikowano sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, w którym proponowano wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), będącej spółką akcyjną, której główną działalnością byłby wynajem nieruchomości mieszkaniowych. Czy Sejm nowej kadencji zajmie się tą kwestią?

„Gorąco kibicujemy tej idei. Model biznesowy REIT działa na świecie z powodzeniem już ponad 50 lat i stanowi doskonały sposób inwestowania, w tym m.in. na dodatkową emeryturę, również dla inwestorów z mniej zasobnymi portfelami” – podkreśla Jakub Pacholec, Zarządzający Funduszami w Mount TFI.

„REITy są bardzo wdzięcznym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oszczędzanie w celach emerytalnych. Wypłacają regularne i wysokie (dzięki zwolnieniu z CIT) dywidendy, które historycznie rosły co najmniej tak szybko jak inflacja. Dodatkowo dochodzi argument przynajmniej częściowej repolonizacji nieruchomości komercyjnych. W Stanach Zjednoczonych 40% gospodarstw domowych posiada akcje REITów, w Polsce zaś fundusze nieruchomościowe stanowią łącznie mniej niż 1% aktywów pod zarządzaniem TFI – to gigantyczna dysproporcja” – dodaje Jakub Pacholec, Zarządzający Funduszami w Mount TFI.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Imagepocket - Fotolia.com REIT-y szansą na wyższe emerytury? REITy są bardzo wdzięcznym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oszczędzanie w celach emerytalnych.

„Ograniczenie możliwości inwestycyjnych tylko do sektora mieszkaniowego spotkało się z krytyką środowiska. Trudno bowiem znaleźć powód, dla którego przeciętny Kowalski nie mógłby stać się współwłaścicielem galerii handlowych czy parków logistycznych. Mamy bardzo różnorodny i rozwijający się rynek nieruchomości komercyjnym. W samym 2018 roku wolumen transakcyjny przekroczył 7 mld euro. Cała branża zwraca również uwagę na samą mechanikę częściowego zwolnienia z podatku, która w praktyce spowodowałaby, że polskie REITy efektywnie wcale nie cieszyłyby się szczególnymi preferencjami podatkowymi. Według szacunków Mount TFI korzyść dla inwestora byłaby nie wyższa niż 0,5 punktu procentowego rocznie.” - dodaje Jakub Pacholec.

Już przed rokiem reprezentanci działających na rodzimym rynku funduszy inwestycyjnych niemal chórem podkreślali, że wprowadzenia REIT-ów (lub FINN-ów, bo tak nazwał je nasz ustawodawca) to krok we właściwym kierunku. Jest on zasadny chociażby ze względu na fakt, że polski rynek nieruchomości na wynajem w Polsce nie podlega obecnie nadzorowi, o czym niejednokrotnie już przypominały KNF i UOKiK.W myśl ustaleń zawartych w projekcie ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, na częściowe zwolnienie z podatku dochodowego mogłyby liczyć te podmioty, które zajmują się inwestowaniem w nieruchomości z sektora mieszkaniowego.W ocenie ustawodawcy pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomości, czyli instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjałoby rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.