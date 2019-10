Liczysz na kupno mieszkania w pobliżu basenu? Będzie trudno

Dla miłośników pływania istotną kwestią przy zakupie mieszkania jest często bliskość basenu. Niestety okazuje się, że o taką lokalizację wcale nie jest łatwo. Ze statystyk serwisu Domiporta.pl wynika, że oferty sprzedaży mieszkań sąsiadujących z pływalnią do zaledwie 3% całości. Jeśli lubisz zacząć dzień od przepłynięcia kilku długości, to lokum powinieneś poszukać w Kielcach, które oferują obecnie najwięcej lokali w okolicach basenu.

Jaki adres dla pływaka?

Zaledwie 3% mieszkań blisko pływalni

Tymczasowe zwycięstwo Kielc?

Hotelowy basen nie dla zwolenników kraula

Na warszawskich pływalniach zawsze tłoczno

Miasta turystyczne wiodą prym, ale w spa nie popływasz

Fatalnie w Opolu, Wrocławiu, Olsztynie i Szczecinie

Miłośnicy wody, którzy dzień zwykli zaczynać od pokonania ulubionego dystansu, nie mają w Polsce łatwo. W jeszcze gorszej sytuacji są ci, którzy na basen mogą wybrać się wyłącznie po południu, czyli w czasie, w którym na publicznych pływalniach roi się jak w ulu. Potwierdzeniem panującego na torach tłoku mogą być chociażby statystyki opublikowane przez resort sportu, z których wynika, że w Polsce mamy dziś zaledwie 555 pływalni z torami o długości 25 metrów i raptem 12 basenów o wymiarach olimpijskich. I wprawdzie dane te pochodzą z 2015 roku, to jednak od tego czasu basenów, w przeciwieństwie do amatorów pływania, wcale nie przybyło zbyt wiele.Serwis Domiporta.pl przyjrzał się, w których polskich miastach najłatwiej jest o kupno mieszkania w pobliżu pływalni. Pod uwagę wzięli ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań w 16 miastach wojewódzkich. Porównali liczbę ogłoszeń, w których użyto słowa „basen”, do łącznej liczby ofert sprzedaży mieszkań na danym rynku.Wyniki badania niestety nie napawają optymizmem, choć słowa uznania należą się Kielcom, które w rankingu Domiporty zajęły pierwsze miejsce. W stolicy województwa świętokrzyskiego słowo „basen” znajduje się w 9 na 100 wszystkich widniejących obecnie w serwisie Domiporta ofert sprzedaży mieszkań (rynek wtórny i rynek pierwotny). To trzykrotnie więcej od średniej dla wszystkich 16 miast wojewódzkich, która wynosi zaledwie 3%.Co ciekawe, w całym województwie świętokrzyskim jest w sumie 26 pływalni (wszelkiego typu - wg danych MSiT za rok 2015), co jest jednym z gorszych wyników w Polsce. Prym – z liczbą 120 basenów – wiedzie województwo śląskie. Warto jednak podkreślić, że Świętokrzyskie posiada basen olimpijski, który mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwsza pozycja Kielc w zestawieniu Domiporty wynika najprawdopodobniej ze specyfiki rynku mieszkaniowego tego miasta i może okazać się … tymczasowa.W Kielcach nie ma zbyt wielu inwestycji deweloperskich, ale akurat teraz realizowanych jest lub właśnie zakończonych kilka inwestycji sąsiadujących z basenami – albo pływalnią miejską albo basenami hotelowymi, co deweloperzy promują w swoich ogłoszeniach. Ponieważ liczba tych mieszkań ma stosunkowo dużą wagę w łącznej ofercie nieruchomości na rynku kieleckim, podbija wskaźnik dla całego miasta, ale może być to zjawisko przejściowe. Warto też podkreślić, że baseny hotelowe służą bardziej do rekreacji niż pływania i raczej nie spełniają oczekiwań amatorów „szybkiego kraula”.Na drugim miejscu w rankingu Domiporty znalazła się Warszawa. W stolicy 7% oferowanych obecnie na sprzedaż mieszkań posiada w opisie słowo „basen”. W tym przypadku nie ma raczej mowy o zjawisku przejściowym, jak miało to miejsce w przypadku Kielc, ze względu na wielkość stołecznego rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że kto mieszka w Warszawie i pływa regularnie, ten wie, jak trudne jest „wstrzelenie się” w basenowe grafiki, wypełnione w pierwszej połowie dnia przez szkoły, a w drugiej przez pracowników korporacji. Aby móc popływać w przyzwoitych warunkach, trzeba dokładnie przestudiować dokumenty o nazwie „obłożenie obiektu” i wybrać odpowiedni moment, kiedy kolizji na torze pływackim będzie potencjalnie mniej. Zdecydowanie najlepszym okresem do pływania są wakacje, ferie zimowe oraz święta. Nawet i wówczas trzeba jednak uważać na tzw. przerwy techniczne. Pływalnia jest wtedy zamykana np. na 2 tygodnie, w czasie których woda z basenu jest spuszczana, a w obiekcie wykonywane są prace konserwacyjne. Zaletą Warszawy są trzy pływalnie olimpijskie (czasem zamknięte z powodu zawodów).Najwyższy wskaźnik ofert mieszkań sąsiadujących z pływalniami mają miasta turystyczne. Przykładowo, w Szklarskiej Porębie takie kryterium spełnia aż 71%wszystkich ofert, a w Kołobrzegu – 44%. W rzeczywistości nie są to jednak tradycyjne mieszkania, a np. apartamenty w condohotelach, czyli lokale przeznaczone na wynajem. Condohotele często dysponują własnymi basenami, ale zwykle mają one co najwyżej kilkanaście metrów długości i nie nadają się do sportowego pływania, a jedynie do rekreacji.Najgorzej w zestawieniu miast wojewódzkich wypadły Opole, Wrocław, Olsztyn i Szczecin, gdzie zaledwie jedno na 100 ogłoszeń o sprzedaży mieszkań posiada słowo „basen”. W przypadku większości tych miast wytłumaczeniem może być po prostu wyjątkowo mała liczba pływalni. Województwo opolskie ma ich zaledwie 18, kujawsko-pomorskie – 23, a szczecińskie – 28 (dane za rok 2015).W serwisie Domiporta można też znaleźć ogłoszenia sprzedaży mieszkań w luksusowych apartamentowcach. W przypadku lokali wartych przykładowo 7-8 mln zł, prywatny basen często jest elementem inwestycji. Mogą z niego korzystać tylko mieszkańcy osiedla. Zwykle obiekty te bardziej przypominają jednak hotelowe spa, niż pływalnie.