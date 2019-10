Cetniewo Osada - apartamenty we Władysławowie

Resort Spa & Sport GM Invest rusza z kolejną nadmorską inwestycją. Cetniewo Osada to druga już, po kompleksie apartamentowców Gwiazda Morza, realizacja tego dewelopera na terenie Władysławowa. Projekt zakłada powstanie dwóch apartamentowców z 56 lokalami. Prace budowlane mają rozpocząć się na początku nadchodzącego roku i potrwać nieco ponad rok.

Projektując Osadę Cetniewo zależało nam na połączeniu dwóch istotnych cech: dużych rozmiarów przeszkleń gwarantujących komfortową ilość światła dziennego we wnętrzach oraz nowoczesnym, a zarazem eleganckim charakterze budynków. – mówi Małgorzata Alisz z pracowni JK Architekci. Całość uzupełniają szklane balustrady, zapewniające lekkość projektu budynków. Apartamentowce zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić mieszkańcom doskonały widok na zieloną i ustronną okolicę. Postawiliśmy na minimalistyczną bryłę ze strzelistymi i oryginalnymi w swoim charakterze dachami, zapewniającymi nowoczesny, ale i ponadczasowy styl osiedla. W kolorystyce dominuje połączenie bieli i szarości, dzięki czemu uzyskaliśmy trwały efekt świeżości projektu - dodaje Małgorzata Alisz.

Nową ofertą chcemy utrzymać jakość, którą zaoferowaliśmy klientom w Gwieździe Morza otwierając się jednocześnie na potrzeby szerszego rynku. Cetniewo Osada to świetne miejsce nie tylko na apartament wakacyjny, ale również na mieszkanie dla osób związanych z Władysławowem i okolicami. Dobra lokalizacja, bogata okoliczna infrastruktura usługowa, bliskość plaży i terenów rekreacyjnych, a jednocześnie wystarczająco daleko od turystycznego zgiełku centrum Władysławowa. Atrakcyjna cena w zestawieniu ze stałą wysoką jakością. Stawiamy na dobrej klasy materiały i wyróżniający się projekt. Nasze wcześniejsze realizacje apartamentowe bardzo szybko znalazły klientów, dzięki wyróżniającemu się standardowi, a czas pokazał, że zaoferowane rozwiązania i jakość wykonania gwarantują im satysfakcję przez lata. Osadą Cetniewo potwierdzamy, że marka Gwiazda Morza to wiarygodny i solidny partner na rynku nadmorskich apartamentów.



Cetniewo Osada to zespół dwóch, otoczonych zielenią apartamentowców z windami oferujących 56 zróżnicowanych metrażowo apartamentów - od lokali typu studio, przez dwupokojowe z jedną sypialnią, trzypokojowe z dwoma sypialniami, po dające szerokie możliwości aranżacyjne mieszkania na poddaszu. Wszystkie posiadają przestronne balkony lub tarasy, a te, które zaplanowano na parterze - dostęp do zieleni. Apartamenty we Władysławowie można zakupić w standardzie deweloperskim, ale istnieje również możliwość skorzystania z opcji "pod klucz".Teren inwestycji Cetniewo Osada będzie ogrodzony, a na wewnętrznym patio nie zabraknie zieleni oraz przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych. W podziemnej hali garażowej zaplanowano miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.Projekt budynków przygotowała pracownia JK Architekci.Cetniewo to zielona część Władysławowa, wypełniona zabudową apartamentową i rezydencyjną. Najczęściej kojarzona jest z Centralnym Ośrodkiem Sportu – w pełni profesjonalnym ośrodkiem przygotowań olimpijskich zlokalizowanym tuż przy pięknej, szerokiej bałtyckiej plaży, od wielu lat pełniącym funkcję kuźni polskich kadr sportowych. To również najbardziej ustronna i zielona część miasta, doskonale nadająca się do zamieszkania lub wypoczynku w wariancie drugiego domu wakacyjnego.Inwestorem Osady Cetniewo jest GM Invest, spółka, która od 2008 roku realizuje inwestycje nad polskim morzem. W maju bieżącego roku oddała do użytku ostatni etap Gwiazda Morza Resort SPA & Sport – najbardziej prestiżowego hotelu w tej części wybrzeża, w skład którego wchodzą dwa budynki apartamentowe i hotel z profesjonalnym Instytutem SPA, czterema basenami i przeszkloną ścianką wspinaczkową ciągnącą się niemal przez wszystkie kondygnacje hotelu.Agnieszka Łuczak, członek zarządu GM Invest:Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na początek 2020 roku, a zakończenie budowy przed wakacjami 2021.