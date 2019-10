Po co firmom elastyczne powierzchnie biurowe?

Rynek biurowy jeszcze nigdy nie rozwijał się szybciej i nie oferował najemcom tak dużo jak obecnie. Do wyboru jest szeroki wachlarz przestrzeni zlokalizowanych zarówno w budynkach klasy A, jak i w obiektach klasy B. To niewątpliwie pobudza firmy do podejmowania działań prowadzących do optymalizacji powierzchni biurowych. Zmiana biura może niewątpliwe przynieść rozliczne korzyści. Weryfikacja oferty rynkowej jest też właściwym krokiem w przypadku tych firm, które nie zdecydowały się jeszcze na przeprowadzkę, ale myślą o renegocjacji umowy najmu. Odpowiedzi na pytanie o wybór rozwiązania dostarcza porównanie dostępnych na rynku opcji z możliwościami, jakich może dostarczyć przedłużenie umowy.

- Lokalizacja ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie firmy. Wybór biura to strategiczna decyzja dla przedsiębiorstw, ponieważ w obecnych, mocno konkurencyjnych warunkach rynkowych muszą zapewnić pracownikom komfortowe i dobrze skomunikowane miejsce pracy, oferujące dobre połączenie z siecią transportu publicznego i wygodnym parkingiem. Poza poprawą standardu przestrzeni biurowej i dojazdu, motywacją do zmiany biura dla wielu najemców jest również konsolidacja oddziałów, czy optymalizacja kosztów wynajmu. Do relokacji coraz częściej skłania także firmy chęć długofalowego zabezpieczenia opcji ekspansji w ramach tego samego budynku i elastyczności aranżacji w perspektywie przyszłego rozwoju. Stąd ogromnym powodzeniem cieszą się te obiekty biurowe, które dają możliwość szybkiego wynajmu dodatkowej powierzchni, zapewniającej od razu pełną gamę usług biznesowych - mówi Bartłomiej Zagrodnik, Partner Zarządzający w Walter Herz.

Opcje wynajmu biura

Strategiczne planowanie

- W rezultacie biura stają się coraz bardziej elastyczne, a firmy odchodzą od projektowania dużych open space'ów na rzecz tworzenia ciekawych powierzchni do wspólnego wykorzystywania i wdrażania komfortowych dla pracowników rozwiązań – tłumaczy.

– Powierzchnie zabezpieczane są nawet na 2-3 lata przed zakończeniem obowiązujących kontraktów. Pozwala to podpisywać umowy bądź listy intencyjne z deweloperami jeszcze na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę nowych obiektów. Dzięki temu najemcy mają zagwarantowane objęcie najatrakcyjniejszych i najbardziej dopasowanych do ich potrzeb powierzchni – wyjaśnia Bartłomiej Zagrodnik.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Walter Herz Warszawa Szeroka oferta biurowa w największych miastach w Polsce zachęca firmy do optymalizacji przestrzeni biurowych

Okres najmu

– Dłuższe umowy spełniają, zarówno oczekiwania najemców, jak i wynajmujących. Standardem na rynku nadal jest najem pięcioletni, ale coraz częściej spotykamy się z kontraktowaniem powierzchni biurowych na 6, 7 lat, a nawet 10 lat. Pozwala to uzyskać większe pakiety zachęt dla najemców – informuje Bartłomiej Zagrodnik.

Możliwość wynajmu biura daje nam większość powstających w największych ośrodkach biznesowych kompleksów biurowych. W przypadku nowo powstających biurowców przestrzeń z przeznaczeniem na biura serwisowane czy strefę coworkingową aranżowana bywa już na etapie projektu, co w istotny sposób przesądza o podniesieniu jego atrakcyjności. Z takiego rozwiązania mogą m.in. skorzystać firmy, które stają w obliczu nagłej potrzeby stworzenia dodatkowych miejsc pracy, ale nie tylko one. Stanowiska w biurach współdzielonych interesują również tych najemców, którzy np. zakontraktowali już tradycyjne biura, ale mają nadzieję, że w elastycznych przestrzeniach uda im się nawiązań nowe kontakty biznesowe. Flexi powierzchnie biurowe świetnie zdają egzamin także wówczas, gdy firma staje przed koniecznością realizacji większej ilości projektów w określonym czasie. Pozwalają wtedy na powiększenie przestrzeni biurowej na okres ich prowadzenia, bez konieczności zwiększania powierzchni na stałe i płacenia za jej aranżacje.Bartłomiej Zagrodnik przyznaje, że rosnące koszty adaptacji powierzchni biurowych zachęcają też najemców do stosowania bardziej elastycznych form aranżacji przestrzeni. Takich, które umożliwiają późniejsze przeprojektowanie wnętrza w szybki i prosty sposób, dostosowując go do aktualnego stylu i czasu pracy zespołu.Podkreśla również, że firmy poświęcają teraz znacznie więcej uwagi kwestiom wynajmu i częściej niż wcześniej tworzą długoterminowe strategie z nim związane z uwzględnieniem przyszłej ekspansji.Ekspert zwraca uwagę także na wydłużające się okresy najmu.Choć koszty wynajmu biur w nowoczesnych budynkach nie są niskie to profesjonalna powierzchnia na przykład w porównaniu z całkowitymi kosztami utrzymania willi biurowej może okazać się tańsza. Tym bardziej, że relokacja otwiera możliwość poprawy funkcjonalności powierzchni biurowych i optymalizacji ich wielkości. Ponadto, wykorzystanie w nowoczesnych biurowcach energooszczędnych technologii oraz dokonywany przez ich zarządców hurtowy zakup mediów i usług sprawia, że obowiązujące w nich opłaty eksploatacyjne są konkurencyjne.Dodatkowo, nowe obiekty oferują, nie tylko przestrzeń do pracy, ale także zielone tarasy do rekreacji, wygodne zaplecze konferencyjne oraz szereg usług na miejscu związanych z aktywnością fizyczną, gastronomią, czy zaspokajaniem codziennych potrzeb. Co więcej, firmy zarządzające budynkami nierzadko starają się podejmować działania ułatwiające nawiązywanie kontaktów miedzy najemcami. Organizują różnego rodzaju spotkania, zajęcia grupowe i eventy. Ma to na celu budowanie relacji pomiędzy użytkownikami budynku, co może być atrakcyjne nie tylko w kontekście biznesowym, ale także pracowniczym.