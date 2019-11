Użytkowanie wieczyste. Ostatni dzwonek na bonifikatę

Pozbycie się problemu użytkowania wieczystego za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych? To możliwe, ale trzeba się spieszyć, bo to, czy będziemy musieli zapłacić za 2019 rok normalną czy obniżoną stawkę, zależy od momentu zgłoszenia chęci skorzystania z bonifikaty, a tytułów do niej jest przynajmniej kilka.

Nie ma użytkowania jest przekształcenie

Śmierć opłat za wieczyste to narodziny opłat za przekształcenie

Własność za promil opłaty

Gminne bonifikaty to nawet 99,9%

Bonifikaty przy jednorazowej zapłacie za zmianę prawa użytkowania wieczystego we własność W Białymstoku wysokość bonifikaty przy wniesieniu opłaty przekształceniowej z góry za 20 lat sięga 98%