Deweloperzy: w czym Warszawa jest gorsza od Rzeszowa?

Narodowy Bank Polski niedawno poinformował, ilu deweloperów działa w największych krajowych miastach. Warto przyjrzeć się interesującym danym na ten temat.

Białystok - 14 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 10 deweloperów)

Bydgoszcz - 30 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 29 deweloperów)

Gdańsk - 65 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 53 deweloperów)

Gdynia - 24 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 32 deweloperów)

Katowice - 45 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 40 deweloperów)

Kielce - 43 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 47 deweloperów)

Kraków - 154 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 137 deweloperów)

Lublin - 47 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 37 deweloperów)

Łódź - 95 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 55 deweloperów)

Olsztyn - 22 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 19 deweloperów)

Opole - 22 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 11 deweloperów)

Poznań - 82 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 45 deweloperów)

Rzeszów - 284 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 124 deweloperów)

Szczecin - 90 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 62 deweloperów)

Warszawa - 265 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 255 deweloperów)

Wrocław - 125 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 110 deweloperów)

Zielona Góra - 13 deweloperów w 2018 r. (wynik z 2013 r. = 9 deweloperów)

Analitycy NBP co roku publikują ciekawe podsumowanie sytuacji panującej na największych rynkach mieszkaniowych. Takie opracowanie prezentuje np. informacje dotyczące liczby deweloperów działających w poszczególnych miastach. Warto przyjrzeć się tym danym NBP, ponieważ prowadzą one do ciekawych wniosków. Okazuje się, że Warszawa wcale nie jest miastem wojewódzkim z największą liczbą aktywnych firm deweloperskich.Na podstawie corocznej publikacji Narodowego Banku Polskiego, eksperci portalu RynekPierwotny.pl przygotowali porównanie liczby firm deweloperskich działających w największych miastach. Takie porównanie obejmujące 2013 r. oraz 2018 r. wygląda następująco:Powyższe informacje wskazują, że w większości miast dobra koniunktura rynkowa przyniosła wzrost liczby aktywnych firm deweloperskich. Pod względem liczby takich firm, dość nieoczekiwanie przoduje Rzeszów.Stolica Podkarpacia już od dłuższego czasu cechuje się dużym popytem na nowe mieszkania . Jednocześnie nie wzbudza ona zainteresowania wśród części największych deweloperów. Właśnie dlatego na rzeszowskim rynku znalazło się miejsce dla dużej liczby mniejszych inwestorów mieszkaniowych.