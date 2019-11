Czy deweloperzy obawiają się spadku sprzedaży mieszkań?

Wiele wskazuje na to, że szczytowy moment mieszkaniowego boomu jest już za nami. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak deweloperzy widzą perspektywy popytu na nowe mieszkania.

wzrost sprzedaży mieszkań wynoszący powyżej 10% - 16% odpowiedzi

wzrost sprzedaży mieszkań wynoszący do 10% - 14% odpowiedzi

stabilizacja sprzedaży mieszkań na zbliżonym poziomie - 56% odpowiedzi

spadek sprzedaży mieszkań wynoszący do 10% - 8% odpowiedzi

spadek sprzedaży mieszkań wynoszący powyżej 10% - 6% odpowiedzi

wzrost sprzedaży mieszkań wynoszący powyżej 10% - 13% odpowiedzi

wzrost sprzedaży mieszkań wynoszący do 10% - 15% odpowiedzi

stabilizacja sprzedaży mieszkań na zbliżonym poziomie - 53% odpowiedzi

spadek sprzedaży mieszkań wynoszący do 10% - 11% odpowiedzi

spadek sprzedaży mieszkań wynoszący powyżej 10% - 7% odpowiedzi

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2015 r. krajowi deweloperzy sprzedali 57 076 mieszkań. Analogiczne wyniki z lat 2016 - 2018 były znacznie lepsze (odpowiednio: 63 595 lokali, 67 223 lokale oraz 81 221 lokali). Wiele wskazuje jednak na to, że popyt dotyczący mieszkań z rynku pierwotnego będzie powoli słabł wraz z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Warto sprawdzić, czy krajowi deweloperzy podzielają taką opinię. Interesującą odpowiedzią na pytanie o nastroje deweloperów są wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez NBP.Narodowy Bank Polski w swoim corocznym raporcie podsumowującym sytuację rynku mieszkaniowego , opublikował wyniki ciekawej ankiety przeprowadzonej wśród deweloperów. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl to badanie dotyczyło między innymi spodziewanych zmian popytu. Deweloperzy ankietowani przez NBP, następująco prognozowali zmiany sprzedaży nowych mieszkań w drugiej połowie 2019 r. (względem pierwszej połowy roku):Jeżeli natomiast chodzi o prognozę popytową dla 2020 r. (w porównaniu do 2019 r.), to odpowiedzi inwestorów były następujące:Wg portalu RynekPierwotny.pl powyższe wyniki sugerują, że branża deweloperska spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury rynkowej w 2020 r. Warto dodać, że 37% deweloperów ankietowanych przez NBP oczekuje w przyszłym roku wzrostu cen nowych mieszkań o mniej niż 10%. Jedna dziesiąta inwestorów spodziewa się, że wzrosty cen będą większe. Aż 46% ankietowanych deweloperów sądzi, że w przyszłym roku ceny nowych „M” wreszcie się ustabilizują.