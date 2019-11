Jak cena może zakłócić sprzedaż mieszkania?

Liczysz na szybką sprzedaż mieszkania? Warunki na rynku są do tego niewątpliwie sprzyjające. Obserwowany, wysoki popyt na nieruchomości sprawia, że znalezienie nabywcy nie jest dzisiaj specjalnie czasochłonne. Pamiętaj jednak, że tym, co skutecznie odstrasza kupujących, są zbyt wygórowane ceny mieszkań. Jeśli zatem chcesz sprawnie upłynnić swoje M, rozsądnie określ swoje wymagania finansowe. W przeciwnym razie na błyskawiczne sfinalizowanie transakcji raczej nie masz co liczyć.

Ceny mieszkań z portalu ogłoszeniowego? Raczej się nimi nie sugeruj

- Ceny mieszkań uwidocznione na portalach, a ceny transakcyjne, to dwie różne rzeczy. Częstym błędem, jaki popełniamy decydując się na sprzedaż mieszkania, jest „dokładanie” do ceny pokaźnej kwoty na ewentualne upusty negocjacyjne – czyli np. wystawię za 450 tys., ale sprzedam za 410 tys., co spowoduje, że potencjalny kupujący będzie usatysfakcjonowany, że aż tyle wytargował. Niestety jest olbrzymia szansa, że do tych negocjacji w ogóle nie dojdzie, bowiem kupujący nie zainteresuje się ofertą o nierynkowej cenie, komentuje Piotr Kerner, dyrektor biura Metrohouse na warszawskim Grochowie.

Jeżeli decydujesz się na sprzedaż mieszkania , w pierwszej kolejności powinieneś określić, ile jest ono dla ciebie warte. I nie chodzi tu oczywiście o wartość emocjonalną, bo ta często nie ma ceny, ale o ustalenie ceny ofertowej. Doświadczenie pokazuje, że sprzedający często posiłkują się w tym cenami z portali ogłoszeniowych. Zawsze jest to jakaś pomoc, rzecz jednak w tym, że niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie. Najczęściej bowiem wykreowane są one na takim poziomie, który sprzedaż mieszkania skutecznie opóźni, a przecież nie o to ci chodzi.Największym przy tym paradoksem jest to, że sprzedaż mieszkania za 410 tys. zł mogłaby dojść do skutku, ale sprzedający przez taką politykę cenową nie ma po prostu na to szans.O tym, że dla sprzedaży mieszkania kwestią kluczową jest odpowiednia jego wycena, przekonuje również Maciej Górka, kierownik biura Metrohouse w Gdańsku:Kolejną konsekwencją wskazywaną przez eksperta Metrohouse jest nieprawidłowa ekspozycja na stronach w Internecie.Ewelina Strzałkowska, koordynator biura Metrohouse z Olsztyna potwierdza, że kupujących najczęściej interesują ceny mieszkań mieszczące się w ściśle określonym przedziale. Jeśli mieszkanie jest droższe, to najczęściej je odrzucają lub w ogóle nie poświęcają uwagi ofercie jego sprzedaży.Przy ustalaniu ceny rynkowej należałoby sprawdzić rynkowe ceny mieszkań w okolicy i w podobnym segmencie. Jak jednak podkreśla Aneta Thomas, doradca Metrohouse z Krakowa: